España acumula casi 3 millones de parcelas urbanas sin edificar: podrían albergar 34 millones de casas y 85 millones de personas

Galicia, Andalucía y Castilla y León encabezan por comunidades; Madrid capital, Murcia y Zaragoza lideran por municipios; significa que la capacidad teórica local es alta, pero la disponibilidad real depende de si esos suelos se urbanizan y se desarrollen. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20261111/espana-acumula-millones-parcelas-urbanas-sin-edificar-podrian-albergar-casas-personas/1003744452833_0.html — "Galicia encabeza... 790.061 parcelas" y "Madrid capital ocupa el primer puesto, con un potencial teórico de 702.570 viviendas"

¿En qué comunidades y municipios hay más suelo urbano sin edificar y qué significa eso para la disponibilidad local de vivienda?

Reclaman simplificar trámites y reformar la Ley del Suelo porque, según APCEspaña y la CNC, la principal barrera es la urbanización pendiente y la lentitud administrativa que impide llevar promociones al mercado. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20261111/espana-acumula-millones-parcelas-urbanas-sin-edificar-podrian-albergar-casas-personas/1003744452833_0.html — "la CNC insiste en la necesidad de reducir las trabas administrativas" y "APCEspaña ... más del 74% de la superficie residencial analizada todavía está pendiente de urbanizar"

¿Qué hay detrás de la reclamación de la patronal y la CNC para desbloquear suelo?

El cálculo procede del Atlas del suelo sin edificar, elaborado por Soriano i Piqueras a partir de los datos del Catastro; la cifra es un máximo teórico que descuenta zonas verdes públicas y no incluye Navarra ni País Vasco. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20261111/espana-acumula-millones-parcelas-urbanas-sin-edificar-podrian-albergar-casas-personas/1003744452833_0.html — "herramienta elaborada por el despacho jurídico Soriano i Piqueras a partir de las últimas cifras del Catastro" y "no incluye a Navarra ni el País Vasco"

¿Quién calcula que esas parcelas podrían albergar 34 millones de viviendas y cómo se obtiene esa cifra?

Ya ocurre que la falta de oferta disponible empuja al alza precios de compra y alquiler; en el futuro podría moderar la tensión si esas parcelas se urbanizan y construyen, pero ese cambio tardaría décadas. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20261111/espana-acumula-millones-parcelas-urbanas-sin-edificar-podrian-albergar-casas-personas/1003744452833_0.html — "la falta de oferta sigue presionando al alza los precios" y "en ninguna de las provincias analizadas se tarda menos de 20 años en completar los nuevos desarrollos urbanísticos"

¿Qué consecuencias tiene para los precios de la vivienda que 2,871,599 parcelas urbanas estén sin edificar?

Porque el Catastro refleja parcelas disponibles pero la mayoría necesita urbanizarse y completar infraestructuras, además de superar trámites y permisos urbanísticos que retrasan la construcción. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20261111/espana-acumula-millones-parcelas-urbanas-sin-edificar-podrian-albergar-casas-personas/1003744452833_0.html — "muchos terrenos necesitan obras para contar con calles, accesos, agua, electricidad y otros servicios básicos" y "deben superar los trámites urbanísticos y obtener los permisos correspondientes"

¿Por qué hay casi 3 millones de parcelas urbanas sin edificar en España?

El sector de la construcción advierte de que la burocracia dilata los desarrollos más de 20 años y reclama agilizar trámites y reformar la Ley del Suelo para liberar la oferta.

Más del 74% de la superficie residencial analizada aún está pendiente de urbanizar, y menos del 0,5% de las viviendas potenciales están listas para edificar o con obras iniciadas.

Galicia lidera las comunidades con más parcelas sin edificar (potencial de 5,3 millones de casas), seguida de Andalucía y Castilla y León. Madrid capital encabeza el ranking municipal.

España cuenta con casi 2,9 millones de parcelas urbanas sin edificar (excluyendo zonas verdes), con una capacidad teórica para albergar 34,2 millones de viviendas.

En plena crisis de acceso a la vivienda, España acumula casi tres millones de parcelas urbanas sin edificar.

Una superficie con capacidad teórica para levantar 34 millones de viviendas y dar cobijo a más de 85 millones de personas.

Así lo reflejan los datos del Atlas del suelo sin edificar, una herramienta elaborada por el despacho jurídico Soriano i Piqueras a partir de las últimas cifras del Catastro a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Este sistema permite conocer, municipio a municipio, cuánto suelo urbano sigue sin construirse en España. Para ello, analiza los datos del Catastro y descuenta las zonas verdes públicas que las estadísticas oficiales también incluyen como terrenos sin edificar.

De esta forma, ofrece una imagen más precisa de la cantidad de suelo urbano que permanece vacío, sin confundirlo con parques y otros espacios verdes públicos.

Así pues, sus números dejan al descubierto una de las grandes contradicciones del mercado inmobiliario español.

Mientras miles de familias no encuentran una casa a un precio que puedan pagar, millones de terrenos siguen a la espera de convertirse en viviendas que ayuden a aliviar esa enorme falta de oferta.

El suelo está ahí. De eso no hay duda. Sin embargo, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) explican que buena parte todavía no está listo para levantar viviendas porque sigue pendiente de trámites, obras y permisos.

Pero, mientras tanto, la falta de oferta sigue presionando al alza los precios de compra y alquiler, en un mercado incapaz de dar respuesta a una demanda que no deja de crecer.

Una situación que evidencia las dificultades para construir más viviendas en España pese a las ayudas y los anuncios que el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en presentar a las puertas del 29 de noviembre; la cita electoral en la que se juega su continuidad en el poder.

En concreto, el Catastro contabiliza 2.936.496 parcelas urbanas sin edificar. Tras descontar los parques, jardines y otras zonas verdes públicas, la cifra se reduce a 2.871.599 terrenos, con una superficie de 342.285 hectáreas.

Según el estudio, que no incluye a Navarra ni el País Vasco, que disponen de catastros propios, estos terrenos podrían albergar hasta 34.228.500 viviendas y 85.228.965 personas. Eso sí, se trata de un máximo teórico.

Galicia, a la cabeza

Galicia encabeza el ranking nacional, con 790.061 parcelas sin edificar, una vez descontadas las zonas verdes. Su superficie tendría capacidad teórica para albergar 5,3 millones de viviendas y más de 13 millones de personas.

Le sigue Andalucía, con un potencial de 4,8 millones de viviendas, y Castilla y León, con 3,8 millones.

Por detrás aparecen Cataluña, con 3,5 millones; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con 3,1 millones cada una; y Madrid, con 2,6 millones.

En el lado opuesto se sitúa La Rioja, con una capacidad estimada de 276.500 viviendas, sin contar Ceuta y Melilla.

La clasificación cambia al poner la lupa sobre los municipios. Madrid capital ocupa el primer puesto, con un potencial teórico de 702.570 viviendas. Le siguen Murcia, con 568.590, y Zaragoza, con 212.020.

No es cuestión de dos días

No obstante, el sector avisa que una cosa es tener terrenos y otra muy distinta poder levantar viviendas sobre ellos, y más si es de inmediato.

Para empezar a edificar no basta con disponer de una parcela vacía. Muchos terrenos necesitan obras para contar con calles, accesos, agua, electricidad y otros servicios básicos.

Además, deben superar los trámites urbanísticos y obtener los permisos correspondientes.

Pese a estas dificultades, Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCEspaña, confirma que España tiene margen para construir muchas más viviendas de las que levanta actualmente.

Sin embargo, advierte de que el problema no se limita a la disponibilidad de suelo. También hacen falta financiación, trabajadores y una Administración capaz de agilizar los trámites.

La patronal asegura que los datos reflejan hasta qué punto el suelo disponible está lejos de convertirse en viviendas.

APCEspaña se apoya en el Informe Suelos 2026, elaborado por Atlas Real Estate Analytics, que revela que más del 74% de la superficie residencial analizada todavía está pendiente de urbanizar. Es decir, necesita obras e infraestructuras antes de poder empezar a construir.

De hecho, menos del 0,5% de las viviendas potenciales se encuentra en la fase más avanzada, con los terrenos preparados para edificar o las obras ya en marcha.

Asimismo, a ello se suma el obstáculo del tiempo. Y es que, según el informe, en ninguna de las provincias analizadas se tarda menos de 20 años en completar los nuevos desarrollos urbanísticos y dejar los terrenos preparados para construir viviendas.

Por ello, la CNC insiste en la necesidad de reducir las trabas administrativas, reclamando con urgencia cambios en la Ley del Suelo.

"Desbloquear la modificación de la normativa y simplificar trámites administrativos" permitiría que los terrenos necesarios para construir nuevas viviendas se pusieran "rápidamente en el mercado", defienden desde la organización.

El objetivo es facilitar tanto la construcción de vivienda asequible como de vivienda libre para compra o alquiler. Esto aliviaría en gran medida la tensión a la que está sometida el mercado.

APCEspaña coincide en la necesidad de acelerar los proyectos más avanzados y aumentar la oferta en los municipios con mayor demanda. Una medida que permitiría aliviar la presión sobre los precios, aunque sus efectos no serían inmediatos.

El sector comulga así en que el problema de España no se resuelve únicamente con tener suelo ni con anunciar nuevas viviendas. Y mucho menos a golpe de subvenciones.

Constructores y promotores recuerdan que lo verdaderamente necesario es conseguir que los terrenos puedan desarrollarse y que las promociones lleguen al mercado en un plazo regular.

Por tanto, la solución no pasa tanto por desbloquear suelo como por eliminar los obstáculos que impiden construir sobre él. Sólo así será posible, según APCEspaña, "alcanzar una producción de vivienda acorde con la demanda de hogares y el déficit acumulado".