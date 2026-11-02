La España donde comprar casa todavía es barato: los nueve pueblos con viviendas en venta por menos de 80.000 euros

Son Puertollano (Ciudad Real), Mieres y Langreo (Asturias), Loja (Granada), Archena (Murcia), Hellín (Albacete), Andújar y Linares (Jaén) y Elda (Alicante).

¿Qué municipios concretos conforman la lista de viviendas por debajo de 80.000 euros?

Detrás están factores distintos: atractivo turístico y concentración de empleo suben la demanda y los precios en Calvià; declive demográfico y menor actividad económica mantienen precios muy bajos en Puertollano.

¿Qué hay detrás de la brecha entre Calvià (981.485 €) y Puertollano (57.698 €)?

El INE señala que la escasez de oferta y la subida del Euríbor elevan precios en zonas dinámicas, mientras que pérdida demográfica, falta de empleo y menor demanda mantienen bajos los valores en esos municipios.

¿Cómo hemos llegado a que nueve municipios sigan por debajo de 80.000 euros pese al encarecimiento general?

Ya ocurrido: la caída de precios facilita la compra para residentes con ingresos bajos; posible efecto: menor inversión y oferta inmobiliaria limitada que puede reducir oportunidades laborales y servicios.

¿Qué consecuencias tiene para los habitantes de Mieres que el precio medio haya bajado a 61.233 euros?

El INE refleja un precio medio de compraventa en Puertollano de 57.698 euros, la cifra más baja entre 432 municipios analizados; esa caída se vincula a pérdida de población y menor demanda local frente a centros urbanos.

¿Por qué Puertollano es el municipio más barato para comprar vivienda en España?

Algunas localidades asequibles han sufrido caídas de precio superiores al 40% desde 2013, motivadas por la pérdida de población y la menor oferta laboral frente a zonas turísticas.

El estudio refleja una enorme brecha en el mercado, donde una vivienda en Calvià (Baleares), el municipio más caro, equivale al coste de 17 casas en Puertollano.

Puertollano lidera la lista como la localidad más barata con una media de 57.698 euros, seguida por Mieres (61.233 euros) y Langreo (62.838 euros).

Según los datos del INE, nueve municipios españoles registran un precio medio de compraventa inferior a los 80.000 euros.

El precio de la vivienda sigue por las nubes en España, pero todavía hay municipios donde comprar una casa permite mantener los pies en la tierra.

Lejos de los precios récord de las grandes ciudades, nueve localidades españolas registran un precio medio de compraventa inferior a 80.000 euros.

Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en su informe Indicadores Urbanos 2026. Un estudio que deja al descubierto las dos caras del mercado inmobiliario español.

La diferencia es abismal. Una vivienda en el municipio más caro de España cuesta lo mismo que 17 en el más barato.

Un contraste que refleja las desigualdades de un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta ante una demanda que no deja de crecer, el encarecimiento de las hipotecas con un Euríbor en máximos y las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda, ya sea alquilada o en propiedad.

Los rincones más baratos

Puertollano, en Ciudad Real, se lleva la palma. Con un precio medio de compraventa de 57.698 euros, es el municipio más barato de los 432 analizados por el INE.

Le siguen dos localidades asturianas. Mieres ocupa la segunda posición, con 61.233 euros, y Langreo completa el podio, con 62.838 euros. En los tres casos, comprar una vivienda cuesta de media menos de 65.000 euros.

El cuarto puesto corresponde a Loja, en Granada, con 72.493 euros. Por detrás aparece Archena, en Murcia, con un precio medio de 74.013 euros.

La lista continúa con Hellín, en Albacete, donde las compraventas alcanzan una media de 75.861 euros. También figuran dos municipios de Jaén: Andújar, con 76.801 euros, y Linares, con 77.395 euros.

Cierra el ranking Elda, en Alicante, con un precio medio de 77.553 euros.

En total, estos nueve municipios repartidos entre Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son los únicos que mantienen precios inferiores a 80.000 euros.

En el extremo opuesto encontramos algunos de los municipios más exclusivos de España. Calvià, en Baleares, lidera la clasificación de los más caros, con un precio medio de compraventa de 981.485 euros.

Le siguen Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 907.270 euros, y Santa Eulària des Riu, en Ibiza, con 888.800 euros.

Cifras que ponen de manifiesto la enorme brecha de precios que existe entre los distintos municipios españoles en plena crisis habitacional.

Sin embargo, los precios de la vivienda no han evolucionado igual en toda España.

Aunque en buena parte del país se han disparado, los datos del INE revelan que algunos de estos municipios baratos han seguido la tendencia contraria, con importantes bajadas de precios desde 2013.

De hecho, comprar una casa en Puertollano cuesta de media un 40,2% menos que en 2013. La mayor caída registrada entre las localidades analizadas.

Algo parecido ocurre en Mieres, en Asturias, donde el precio medio de compraventa ha descendido un 19,5% en los últimos doce años.

No obstante, en el extremo opuesto encontramos municipios que han experimentado todo lo contrario, con subidas de precios que rozan ya el 180% en apenas doce años.

El caso más llamativo es el de Tías, en Lanzarote, donde el precio medio de la vivienda ha aumentado un 180,6% desde 2013.

Le siguen Marratxí, en Mallorca, con una subida del 179,6%, y Torremolinos, en Málaga, con un incremento del 176,5%.

Sin embargo, detrás de estas diferencias también se esconden realidades económicas y demográficas muy distintas.

La pérdida de población, las menores oportunidades laborales y la falta de servicios pueden limitar la demanda de vivienda en determinados municipios.

Por el contrario, el atractivo turístico, la llegada de nuevos residentes y la concentración de empleo ejercen una mayor presión sobre los precios en otras localidades.

Así, el problema de la vivienda en España va mucho más allá del simple debate de cuánto cuesta comprar una casa.

Porque los municipios donde los precios son más asequibles no siempre ofrecen las oportunidades necesarias para vivir y trabajar, mientras que aquellos que concentran el empleo y la actividad económica resultan cada vez más inaccesibles para buena parte de la población.

Una brecha que amenaza con seguir ampliándose si la situación continúa igual y que convierte el lugar de residencia en un factor más que determinante a la hora de poder acceder a una vivienda.