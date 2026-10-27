El Gobierno reparte otros 200M para vivienda asequible en plena campaña y con sus decretos aún sin convalidar

El reparto financiará cerca de treinta promociones en varias provincias, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara, con alcance distribuido por diferentes zonas de España.

¿Dónde se ubicarán las promociones y qué alcance territorial tendrá este plan de 201 millones?

Lo ya ocurrido: se han liberado fondos y abierto licitaciones para treintena de promociones; lo que podría ocurrir: la falta de convalidación parlamentaria puede obligar a frenar o revisar medidas si la Diputación Permanente no las respalda.

¿Qué consecuencias tiene para los solicitantes que el Ejecutivo lance estas ayudas en plena campaña y sin convalidación parlamentaria?

CASA 47 aportará suelos públicos ya urbanizados, el Ministerio dará las subvenciones y las empresas privadas licitarán y construirán cada promoción de forma independiente.

¿Qué papel tendrá CASA 47 y los promotores privados en la construcción de esas viviendas?

Los alquileres no podrán superar el treinta por ciento de los ingresos familiares, la Administración controlará las condiciones de acceso y los contratos arrancarán con 14 años y podrán prorrogarse hasta 75.

¿Qué condiciones tendrán los alquileres de las 2.500 viviendas que financia el Ministerio con CASA 47?

Porque el Ejecutivo considera que uno de los decretos ya está en vigor tras su publicación en el BOE y permite ejecutar medidas sin esperar la convalidación; además busca acelerar promociones antes de las elecciones.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado 201 millones en subvenciones para CASA 47 pese a que sus decretos de vivienda no están convalidados?

El precio del alquiler estará limitado al 30% de los ingresos familiares y la administración mantendrá el control sobre las condiciones de acceso.

Las viviendas se promoverán en suelo público en regiones como Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara mediante colaboración público-privada.

La medida se activa en plena campaña electoral y con los nuevos decretos de vivienda del Gobierno todavía pendientes de convalidación parlamentaria.

El Ministerio de Vivienda anuncia 201 millones de euros en subvenciones para construir 2.500 viviendas de alquiler asequible junto a promotores privados.

La urgencia del Gobierno por sacar adelante sus nuevos decretos de vivienda contrasta con la falta de avances para someterlos a la Diputación Permanente y conseguir su convalidación.

Pese a ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante con sus medidas no ratificadas y abre de nuevo el grifo de las ayudas públicas en plena campaña electoral.

Esta vez, el Ministerio de Vivienda anuncia 201 millones de euros en subvenciones para construir 2.500 viviendas de alquiler asequible a través de CASA 47 y con la participación de promotores privados.

Todo ello a poco más de un mes de las elecciones del 29 de noviembre y con dos decretos pendientes de recibir el visto bueno parlamentario.

Sin embargo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defiende la puesta en marcha de estas medidas recordando que "en estos momentos el decreto ya está en vigor y nos permite dar pasos como el que estamos haciendo hoy".

Recordemos que el primero de los decretos ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sigue pendiente de convalidación.

Por su parte, el segundo, impulsado por Sumar, no ha entrado en vigor ante la falta de apoyos parlamentarios para sacarlo adelante y tendrá que esperar a la decisión de la Diputación Permanente.

Así, el nuevo reparto de fondos públicos busca impulsar una treintena de promociones de vivienda asequible en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara.

Para ello, el Gobierno apuesta por una fórmula de colaboración público-privada. CASA 47 aportará los terrenos públicos, el Ministerio pondrá las subvenciones y las empresas privadas se encargarán de levantar las viviendas.

Los suelos ya estarán urbanizados y cada promoción saldrá a licitación de forma independiente, en lugar de agruparse en un único paquete.

El punto clave está en las condiciones de los alquileres de estas promociones. Y es que según ha aclarado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el precio de estas viviendas no podrá superar el 30% de los ingresos de las familias y será la Administración quien mantenga el control sobre las condiciones de acceso.

Además, los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de prórroga hasta alcanzar los 75 años.

El Ministerio asegura que las viviendas mantendrán su carácter público y asequible de forma permanente. El precio final tampoco dependerá de los costes de construcción ni de los gastos asumidos por los promotores.