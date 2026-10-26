La compraventa de viviendas retoma los ascensos tras subir un 3,4% interanual en agosto, con 49.319 operaciones

La suma de meses con descensos, incluida la caída de julio (-5,1%), contrarresta los repuntes puntuales como el de agosto, dejando un acumulado negativo por menor ritmo de operaciones en varios meses.

¿Cómo hemos llegado a acumular un retroceso del 2,3% en compraventas en los ocho primeros meses de 2026?

Porque agosto registró un descenso de operaciones respecto a julio (-19,7% en compraventas y -22% en hipotecas), lo que refleja una fuerte estacionalidad y menor actividad puntual pese al avance frente a agosto del año anterior.

¿Por qué en tasa mensual (agosto sobre julio) la compraventa y las hipotecas se desplomaron aunque el dato interanual suba?

Afecta al coste inicial del préstamo: eleva la cuota media y encarece el importe medio de las hipotecas, que subió un 7,7% hasta 181.285 euros en agosto.

¿Cómo afecta a los compradores que el tipo de interés medio de las hipotecas esté en 3,08% en agosto?

Ya se ha registrado un aumento interanual de hipotecas constituidas sobre vivienda del 2,3%, hasta 33.841 préstamos, y un alza en el capital prestado del 10,2% hasta 6.134 millones.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el repunte de la compraventa de agosto para el mercado hipotecario?

La subida se debe al incremento de las operaciones sobre vivienda nueva (+4,9%) y de segunda mano (+3%), que elevaron el total hasta 49.319 ventas según el INE. Además, el porcentaje de viviendas libres (93,3%) siguió dominando las transacciones.

¿Por qué ha subido la compraventa de viviendas un 3,4% en agosto de 2026?

El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios ascendió al 3,08% y el importe medio escaló un 7,7% interanual, alcanzando los 181.285 euros.

La firma de hipotecas sobre viviendas subió un 2,3% en agosto, registrando su mejor dato en este mes desde 2022 con 33.841 préstamos.

El repunte estuvo impulsado por las operaciones en viviendas nuevas (+4,9%) y de segunda mano (+3%), mientras que las viviendas libres representaron el 93,3% del total.

La compraventa de viviendas creció un 3,4% interanual en agosto hasta las 49.319 operaciones, la mayor cifra en este mes desde 2024.

La compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

Hipotecas

Por otra parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 33.841 préstamos, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2022.

Con el avance interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en julio experimenta un retroceso del 3,5%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en agosto en el 3,08%, su tasa más elevada desde enero de 2025 y la segunda consecutiva por encima del 3% tras el 3,01% de julio.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el octavo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,7% interanual en agosto, hasta los 181.285 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 10,2%, hasta superar los 6.134 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,9%, se constituyó en agosto a tipo variable, mientras que el 64,1% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,95% para las hipotecas de tipo variable y del 3,16% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 22% y el capital prestado descendió un 21,8%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 0,3% respecto al mes previo.

En los ocho primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,1%, con avances del 15,2% en el capital prestado y del 9,6% en el importe medio de los préstamos concedidos.