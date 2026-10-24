Nueve meses para recuperar un piso y casi 10.000 euros de coste: la factura media del impago del alquiler en España

Las diferencias autonómicas responden a variaciones en rentas, costes locales y tiempos judiciales; Madrid concentra el mayor porcentaje de impagos, pero Canarias presenta mayor coste medio acumulado por impagos según los datos de Seag.

¿Por qué en Canarias se registra el coste económico más elevado por impago pese a que Madrid concentra más incidencias?

La mayoría se resuelve por entrega voluntaria o acuerdos extrajudiciales porque los propietarios intentan evitar costes y retrasos judiciales; además las moratorias y las suspensiones por vulnerabilidad complican los procesos judiciales.

¿Qué hay detrás de que solo el 8,2% de los casos de impago requiera vía judicial, según Seag?

A corto plazo se encarece el acceso a la vivienda para los inquilinos y aumenta la competencia por pisos; a medio plazo puede aumentar la exclusión de grupos con menos recursos y subir la demanda de políticas de vivienda pública.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que el alquiler medio asegurado por Seag suba hasta 881 euros?

Ya ocurrido: muchos propietarios asumen costes elevados y retrasos en recuperar la vivienda; posible efecto: puede provocar retirada de inmuebles del mercado por mayor desconfianza y reducir oferta disponible.

¿Qué consecuencias ha tenido para los propietarios que el impago suponga 278 días de recuperación?

Seag suma las rentas impagadas durante la media de 278 días más los gastos de abogado y procurador (1.500–2.500 euros) y los recibos de comunidad, seguros, IBI y mantenimiento; con un alquiler medio de 800 euros al mes esa acumulación da una factura media de 9.700 euros.

¿Por qué Seag calcula que recuperar un piso tras un impago cuesta de media 9.700 euros?

La inseguridad jurídica y el temor a la desprotección están provocando la retirada de viviendas del mercado, mientras la demanda crece y el precio medio del alquiler alcanza los 881 euros al mes.

El 91,8% de las incidencias se resuelve mediante acuerdos extrajudiciales o entrega voluntaria del inmueble, mientras que solo el 8,2% termina en procesos judiciales de desahucio.

El impago de rentas representa el 96,8% de todas las incidencias gestionadas en el alquiler, siendo Madrid la comunidad con mayor incidencia (98,5%) y Canarias donde el coste económico es más elevado.

Recuperar una vivienda en España tras un impago exige un tiempo medio de 278 días (más de nueve meses) y genera un coste mínimo aproximado de 9.700 euros entre rentas perdidas y gastos legales.

El impago del alquiler se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios de vivienda en España, y más ahora.

A la incertidumbre por los continuos cambios normativos se suma la creciente inseguridad jurídica y el temor a una mayor desprotección ante los nuevos decretos del Gobierno, que amplían los derechos de los inquilinos y limitan las posibilidades de los propietarios de recuperar su vivienda.

Un escenario que aumenta la preocupación de los arrendadores, ya que cada expediente de impago supone como mínimo un coste medio de 9.700 euros y recuperar la vivienda puede llevar al menos nueve meses.

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag), correspondientes al tercer trimestre de 2026, el impago representa el 96,8% de todas las incidencias gestionadas por la compañía durante este periodo. Esto significa que prácticamente todos los problemas registrados en sus expedientes están relacionados con la falta de pago de las rentas.

Una situación que llega en un momento especialmente complicado para el mercado del alquiler. España continúa perdiendo viviendas disponibles, mientras la demanda sigue creciendo y los precios dificultan cada vez más el acceso a una casa.

Según el último Barómetro del Observatorio del Alquiler, el mercado español prevé cerrar 2026 con 7.705 viviendas menos en alquiler respecto a finales de 2025. Mientras tanto, una media de 133 personas compite por cada inmueble en apenas diez días.

A esta falta de oferta se suma la preocupación de muchos propietarios por la inseguridad jurídica, especialmente ante las nuevas restricciones al alquiler, las prórrogas de los contratos y las dificultades para recuperar una vivienda en determinadas situaciones.

Seag asegura que recuperar una vivienda tras un impago del alquiler lleva una media de 278 días en España, es decir, algo más de nueve meses.

Durante este tiempo, según explica a EL ESPAÑOL-Invertia Rocío Galván, abogada de Bufete Capitol, sólo los gastos de abogado y procurador para tramitar un desahucio pueden oscilar entre los 1.500 y los 2.500 euros, una cantidad que se sumaría a las rentas no cobradas esos meses, lo que oscilaría una media de 9.700 euros, con un alquiler medio de 800 euros al mes.

Sin embargo, la letrada asegura que "esos nueve meses son la media, y como mínimo se tarda eso, pero depende de los juzgados porque hay ciudades como Sevilla que incluso están tardando un año y medio".

Pero el desembolso no termina ahí. A estos gastos se deben sumar los recibos de la comunidad de propietarios, los seguros, el IBI y el mantenimiento de la vivienda. Todo ello mientras el propietario continúa sin cobrar el alquiler y espera recuperar su inmueble.

Además, Galván advierte de que el proceso puede complicarse por la insolvencia del inquilino, las suspensiones de los desahucios por situaciones de vulnerabilidad y las moratorias.

También existe el riesgo de tener que asumir las costas judiciales si la demanda es desestimada.

Por ello, la abogada reconoce que el conocido refrán de "más vale un mal acuerdo que un buen pleito" cobra ahora todo su sentido.

La letrada explica que "a los propietarios se les ha puesto muy cuesta arriba la recuperación de su vivienda si no llega a ningún acuerdo extrajudicial con el inquilino", por lo que un trato es la opción a la que todos quieren llegar.

No obstante, la mayoría de los casos se resuelve sin necesidad de acudir a los tribunales.

En concreto, según detalla Seag, el 91,8% de los inmuebles recuperados se resuelve mediante la entrega voluntaria de la vivienda o un acuerdo entre las partes. Sólo el 8,2% requiere acudir a la vía judicial.

Desde la compañía destacan la importancia de actuar desde el primer incumplimiento para evitar que la deuda aumente y el conflicto se prolongue.

"El riesgo de impago y la dificultad para recuperar el inmueble se han convertido en factores decisivos para muchos propietarios a la hora de poner una vivienda en alquiler", advierte Pedro Bretón, CEO de Seag.

El responsable de la compañía también alerta de las consecuencias de esta situación sobre la oferta. A su juicio, trasladar todo el riesgo al propietario puede generar más desconfianza y provocar la retirada de viviendas del mercado.

Una preocupación que también vienen trasladando distintas organizaciones inmobiliarias ante los cambios regulatorios y las mayores dificultades para arrendar.

Madrid a la cabeza

Por comunidades autónomas, Madrid registra el mayor peso de los impagos sobre el conjunto de incidencias gestionadas por Seag, con un 98,5%.

Le siguen Andalucía y Aragón, ambas con un 97,6%, Cataluña, con un 97%, y la Comunidad Valenciana, con un 95,7%.

Sin embargo, el coste económico más elevado se registra en Canarias. También superan la media nacional La Rioja, Asturias y Cantabria.

Mientras tanto, las rentas continúan aumentando. Según los datos de las viviendas garantizadas por Seag, el alquiler medio en España alcanza los 881 euros mensuales, un 7% más que hace un año.

Siguiendo los datos de Idealista, la Comunidad de Madrid encabeza los precios, con 21,6 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 20,2 euros, Cataluña, con 15,9 euros, y Canarias, con 15,2 euros.

Además, el precio del alquiler ha aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas durante el último año, según los datos del portal inmobiliario a septiembre de 2026. La única excepción es el País Vasco, donde las rentas han bajado un 0,3%.

Así, el mercado del alquiler se enfrenta a una doble presión. Por un lado, los inquilinos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda por la falta de oferta y los precios, mientras que los propietarios afrontan el riesgo de impago y los largos plazos para recuperar sus inmuebles.

Un escenario que, según advierte el sector, hace necesario reforzar la seguridad jurídica y las garantías durante los contratos para evitar una mayor pérdida de viviendas disponibles en el mercado.