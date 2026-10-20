España perderá más de 7.700 viviendas de alquiler en 2026 mientras 133 personas compiten por un mismo piso

El precio medio del alquiler en España sube un 2,27% interanual hasta situarse en 1.214 euros al mes, encabezo por Baleares, Barcelona y Madrid.

Cataluña encabeza la caída de oferta tras aplicar zonas tensionadas con un descenso del 8,78%, mientras que la Comunidad de Madrid prevé un aumento del 1,02% en sus inmuebles disponibles.

Existe una alta competencia en el mercado, con una media de 133 personas interesadas por cada piso anunciado en sus primeros diez días, cifra que asciende a 401 en Barcelona.

La oferta de alquiler en España se reducirá en 7.705 inmuebles en el tercer trimestre de 2026, alcanzando las 676.215 viviendas disponibles según el Observatorio del Alquiler.

El mercado del alquiler en España sigue perdiendo viviendas en plena crisis residencial.

Según las previsiones, la oferta se reducirá en 7.705 inmuebles, un 1,13% menos, hasta situarse en 676.215 viviendas disponibles.

Mientras tanto, la competencia por encontrar un piso continúa disparada, con una media de 133 personas interesadas por un único inmueble en apenas diez días.

Así lo recoge el último informe del Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Y es que, lejos de aliviarse, la situación del mercado residencial continúa complicándose.

A la falta de viviendas en alquiler se suma la incertidumbre entre los propietarios por los continuos cambios en la regulación del mercado.

Una situación que, según advierte el informe, se ha agravado con la aprobación de los dos nuevos decretos de vivienda del Gobierno, todavía pendientes de su convalidación por la Diputación Permanente.

El organismo considera que la inseguridad jurídica está frenando la salida de nuevas viviendas al mercado, así como la retirada de las ya existentes.

En concreto, apunta a las restricciones introducidas por la Ley de Vivienda, la declaración de zonas tensionadas y las nuevas medidas del Ejecutivo.

A su juicio, estos cambios generan dudas entre los propietarios sobre las condiciones para alquilar sus inmuebles, lo que dificulta la recuperación de la oferta en un momento de especial escasez de viviendas en España.

Menos viviendas

Y es que las cifras reflejan la magnitud del problema. España cerró 2025 con 683.920 viviendas en oferta.

Sin embargo, el Observatorio del Alquiler estima que la oferta se habría reducido hasta los 676.215 inmuebles en el tercer trimestre de 2026, lo que supondrá 7.705 viviendas menos que al cierre de 2025, una caída del 1,13%.

Aunque el ritmo de descenso se ha moderado, la oferta sigue sin recuperarse. Entre 2024 y 2025, el número de viviendas disponibles ya había pasado de 717.338 a 683.920, con una reducción del 4,7%.

No obstante, las previsiones para los próximos meses apuntan a un deterioro todavía mayor. El Observatorio estima que la pérdida de oferta podría superar las 15.000 viviendas al cierre de 2026, tomando como referencia finales del año pasado.

El estudio detalla que no todas estas viviendas desaparecen del mercado inmobiliario.

La pérdida de oferta puede responder a cambios hacia otras modalidades de alquiler, como el temporal, turístico o por habitaciones. También incluye inmuebles que pasan a la venta o permanecen vacíos.

El informe cuestiona así los resultados de las medidas de intervención del mercado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el Observatorio, la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas no han conseguido estimular la oferta ni reducir la presión de los interesados.

El organismo pone el foco en las diferencias entre los territorios con zonas tensionadas y aquellos que no han aplicado esta medida.

El caso más llamativo es Cataluña, con 271 municipios declarados como zonas tensionadas y una de las mayores pérdidas de oferta previstas. Según el informe, la comunidad perdería 9.327 inmuebles respecto al cierre de 2025, un 8,78% menos.

En concreto, la oferta catalana pasaría de 102.816 viviendas disponibles a 93.489.

Una situación que contrasta con la Comunidad de Madrid, que no ha aplicado la declaración de zonas tensionadas.

En este caso, el Observatorio prevé un aumento del 1,02% de la oferta, hasta alcanzar las 151.786 viviendas, frente a las 150.247 registradas al cierre de 2025.

Por su parte, País Vasco también presenta un retroceso importante, con una caída estimada del 16,16%, mientras que en Andalucía la pérdida prevista alcanza las 3.684 viviendas, un 2,8% menos.

Mientras la oferta se reduce, encontrar una vivienda sigue siendo una carrera de obstáculos para miles de inquilinos.

Cada inmueble anunciado en España registra una media de 133 interesados durante sus primeros diez días en el mercado. La cifra supone un descenso de casi el 7% respecto al trimestre anterior, cuando se registraban 143 personas.

Sin embargo, esta reducción no significa necesariamente que resulte más fácil encontrar vivienda.

El Observatorio considera que un mercado equilibrado debería registrar alrededor de 15 interesados por inmueble, nueve veces menos que lo que hay ahora mismo.

La situación más complicada se encuentra en la provincia de Barcelona, con 401 personas interesadas por cada vivienda. Le siguen Vizcaya, con 179; Baleares, con 159; Álava, con 157; y Guipúzcoa, con 142.

En la provincia de Madrid, la cifra alcanza los 120 interesados. Málaga también supera el centenar, con 101 personas por vivienda.

El informe apunta a que algunos inquilinos podrían estar trasladando su búsqueda a municipios más baratos, otros estarían optando por alquilar habitaciones o, directamente, renunciando a buscar una vivienda ante la falta de alternativas.

A esta situación se suma el encarecimiento de las rentas. El alquiler medio en España alcanza ya los 1.214 euros mensuales, un 2,27% más que hace un año.

Baleares encabeza los precios, con 1.681 euros al mes. Le siguen las provincias de Barcelona, con 1.641 euros, y Madrid, con 1.639 euros.

En total, 12 provincias superan ya la barrera de los 1.000 euros mensuales.

Unos precios que siguen dificultando el acceso a la vivienda para numerosos hogares, en un mercado con una oferta insuficiente y una competencia todavía elevada, pese a que Sánchez la sigue utilizando como su mejor baza electoral.