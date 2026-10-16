Los desahucios se desploman un 35,7% mientras el Gobierno libra su batalla por suspenderlos hasta 2030

Catalua lider el total de lanzamientos con 983 ejecuciones, seguida por la Comunidad de Madrid, Andaluca y la Comunidad Valenciana.

Los desahucios por motivos distintos al alquiler o ejecuciones hipotecarias se dispararon un 152,5%, superando los 1.100 casos.

Los procedimientos por impago de alquiler cayeron un 57,7%, aunque siguieron representando la mitad del total practicado.

Los desahucios se redujeron un 35,7% en el segundo trimestre de 2026, alcanzando los 4.474 lanzamientos según el CGPJ.

Los desahucios practicados en España durante el segundo trimestre de 2026 se redujeron un 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 4.474, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una caída que se produce mientras el Gobierno trata de sacar adelante sus nuevos decretos de vivienda, con los que pretende ampliar hasta 2030 la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Del total, 2.244 desahucios (el 50,1%) estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler.

Por su parte, otros 1.109 (el 24,8%) se produjeron como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, mientras que los 1.121 restantes respondieron a otros motivos.

Por tipo de procedimiento, los desahucios vinculados al impago del alquiler registraron la mayor caída, con un descenso del 57,7% respecto al segundo trimestre de 2025. También disminuyeron los derivados de ejecuciones hipotecarias, aunque de forma más moderada, con una bajada del 8,9%.

En cambio, los desahucios por otras causas se dispararon un 152,5%, hasta superar el doble de los registrados un año antes.

En concreto, pasaron de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 entre abril y junio de 2026.

Cataluña --con 983 lanzamientos, el 21,9% del total nacional-- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2026, seguida por Madrid, con 778; Andalucía, con 737; y la Comunidad Valenciana, con 629.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456; seguida por Andalucía, con 397, y la Comunidad Valenciana, con 361.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247, el 22,2% del total nacional; en Cataluña, 209, y en la Comunidad Valenciana, 184.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.

Además, que un lanzamiento sea solicitado a un servicio común no significa que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 17.276, un 26,8% más que en el mismo trimestre de 2025.

De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1%.

Caen las ejecuciones hipotecarias

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807; y Madrid, con 563.

Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6, y la Comunidad Valenciana, con 14,9.