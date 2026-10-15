Los marroquíes desbancan a los europeos en la compra de vivienda en España y son los que menos pagan por m²

Los extranjeros residentes en España concentraron el 63,2% de las transacciones inmobiliarias de este colectivo, pagando un precio medio de 2.102 euros por metro cuadrado.

El conjunto de las compraventas de vivienda por parte de extranjeros sufrió una caída del 13% en el primer semestre, alcanzando las 62.327 operaciones, el mayor descenso registrado desde 2020.

Pese a liderar en número de operaciones, los compradores marroquíes son los que menor importe desembolsan, con una media de 801 euros por metro cuadrado, frente a los 3.948 euros que pagan los estadounidenses.

Los marroquíes se convierten en la principal nacionalidad extranjera en la compra de vivienda en España durante el primer semestre, con 4.960 operaciones (8% del total), superando a los británicos.

Los marroquíes se sitúan a la cabeza del mercado inmobiliario extranjero en España y ya son la nacionalidad que más viviendas compran en el país.

Los ciudadanos del país africano compraron 4.960 viviendas durante el primer semestre del año, el 8% de todas las operaciones realizadas por extranjeros, según los últimos datos del Consejo General del Notariado, publicados este jueves.

Con estas cifras, superan a los británicos, que ocupan la segunda posición con 4.541 compraventas, el 7,3% del total.

Tras los británicos aparecen los italianos, con 4.109 operaciones (6,6%); los rumanos, con 3.974 (6,4%); y los alemanes, con 3.907 (6,3%).

Sin embargo, los compradores del país vecino también son los extranjeros que menos pagan por sus viviendas, con un precio medio de apenas 801 euros por metro cuadrado.

La diferencia es especialmente llamativa frente a los estadounidenses, quienes encabezan la clasificación de precios con 3.948 euros por metro cuadrado. Es decir, pagan casi cinco veces más.

Grandes diferencias de precios

Entre los compradores con los precios más bajos también aparecen los rumanos, con una media de 1.439 euros por metro cuadrado, los ecuatorianos (1.531 euros) y los colombianos (1.604 euros).

Por su parte, entre los que más pagan, además de los estadounidenses, destacan los suecos (3.839 euros), alemanes (3.763 euros) y suizos (3.760 euros).

En conjunto, los extranjeros pagaron una media de 2.644 euros por metro cuadrado, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

La diferencia también es notable según el lugar de residencia. Los extranjeros que no viven en España pagaron una media de 3.493 euros por metro cuadrado, frente a los 2.102 euros de aquellos que sí residen en el país.

Caen las compras de extranjeros

Con todo, el liderazgo de los marroquíes contrasta con la caída generalizada de la compra de vivienda por parte de extranjeros en España.

Según los datos compartidos por los notarios, durante el primer semestre del año, las operaciones cayeron un 13%, hasta las 62.327 compraventas.

Se trata del mayor descenso registrado desde 2020.

En concreto, los extranjeros protagonizaron el 18,3% de todas las compraventas de vivienda libre, frente al 19,2% del mismo periodo de 2025 y el 20,3% de 2024.

Además, la mayoría de estas operaciones corresponden a extranjeros que ya viven en España. Este grupo concentra el 63,2% de las compras, mientras que el 36,8% restante procede de compradores no residentes.

Por su parte, los marroquíes también lideran las adquisiciones entre los extranjeros residentes en España, con el 12,4% de las operaciones. Tras ellos, los italianos, con el 9,2%, y los rumanos, con el 9%.