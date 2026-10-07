El mercado del alquiler pierde casi 400.000 viviendas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018

La Rioja es la única comunidad con más anuncios que en 2018, mientras Alicante, Castellón, Jaén y Cáceres también aumentan su oferta provincial.

El descenso alcanza a 41 de las 50 provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Asturias concentran las mayores reducciones de oferta.

Madrid lidera la pérdida en términos absolutos, con 137.411 viviendas menos; Cataluña registra la mayor caída porcentual entre las grandes comunidades, del 71%.

La oferta de alquiler de larga estancia en España cayó un 44% entre 2018 y 2025, con 392.573 anuncios menos, según Idealista.

El mercado del alquiler ha perdido casi 393.000 viviendas desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Hasta 2025, sólo en estos siete años, la oferta de alquiler permanente en España se ha desplomado un 44%, según un estudio elaborado por Idealista.

En concreto, el portal inmobiliario contabilizó 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia el año pasado, frente a los 902.664 registrados en 2018.

Por comunidades autónomas, Madrid encabeza la caída en términos absolutos. La región ha perdido 137.411 anuncios en siete años, un 54% menos. Así, ha pasado de 252.442 viviendas anunciadas en 2018 a 115.031 en 2025.

Le sigue Cataluña, donde la oferta se ha reducido un 71%, con 124.582 viviendas menos. En 2025, la comunidad contaba con 50.412 anuncios.

Tras ellas, Andalucía registra la tercera mayor pérdida de oferta de alquiler, con 34.403 anuncios menos entre 2018 y 2025.

A continuación aparecen la Comunidad Valenciana, que pierde 14.499 viviendas, y Galicia, con 14.428 menos.

La Rioja es la única comunidad que escapa de esta caída generalizada. Su oferta de alquiler permanente ha aumentado en 282 anuncios durante estos siete años, al pasar de 2.236 viviendas en 2018 a 2.518 en 2025.

En el resto de España también se registran descensos, aunque algunos son mucho más moderados. Las menores caídas corresponden a Extremadura, con 1.313 anuncios menos; Navarra, con 1.623; y Murcia, con 3.503.

Ocho años sin resultados

El periodo analizado coincide con los años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. El socialista llegó a La Moncloa en junio de 2018 y desde sus primeros meses situó la vivienda entre las prioridades de su mandato.

De hecho, apenas un mes después de asumir la Presidencia, Sánchez defendió en el Congreso que era el momento de "rescatar una auténtica política de vivienda" y puso el foco especialmente en el mercado del alquiler.

Sin embargo, hubo que esperar hasta 2023 para que el Gobierno sacara adelante la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de ámbito estatal.

La norma entró en vigor el 26 de mayo de ese año e introdujo, entre otras medidas, la posibilidad de limitar los alquileres en las zonas declaradas tensionadas.

Ahora, más de ocho años después, la vivienda vuelve a ocupar el centro de la estrategia del Gobierno.

El Ejecutivo ha recuperado los dos decretos que el Congreso tumbó el pasado viernes y pretende llevarlos a la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes con unos nuevos textos que mantienen la "esencia" de los anteriores, según reconoció el propio presidente.

La vivienda vuelve a convertirse así en su baza electoral en un momento en el que el PSOE encara las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Y es que tras la disolución de las Cortes, Sánchez vuelve a colocar el acceso a la vivienda en el centro de su discurso de cara a las urnas.

La oferta cae en 41 provincias

Por su parte, este retroceso se extiende por prácticamente todo el territorio. Según recoge el informe elaborado por el conocido portal inmobiliario, la oferta de alquiler de larga estancia ha disminuido en 41 de las 50 provincias españolas.

Madrid y Barcelona registran las mayores pérdidas, con 137.411 y 116.151 viviendas menos, respectivamente. A continuación aparecen Valencia (-20.118), Sevilla (-17.368) y Asturias (-10.411).

Sin embargo, algunas provincias se mueven en dirección contraria. Alicante suma 4.312 anuncios respecto a 2018; Castellón, 1.307; Jaén, 999; Cáceres, 396; y La Rioja, 282.

El ajuste es todavía más acusado en algunas capitales de provincia. Madrid ha perdido 117.558 anuncios de alquiler permanente en siete años. La oferta ha pasado de 202.484 viviendas en 2018 a 84.926 en 2025.

Barcelona registra una caída aún mayor en términos porcentuales. La oferta se ha desplomado un 83%, con 94.130 inmuebles menos. La ciudad ha pasado de 113.853 anuncios en 2018 a solo 19.723 en 2025.

También se producen descensos importantes en Valencia, que pierde 18.465 anuncios, al pasar de 39.086 a 20.621; Sevilla, con 12.265 menos, de 23.960 a 11.695; y Granada, con una reducción de 7.463, desde 15.577 hasta 8.114.

No todas las capitales siguen esta tendencia. Jaén registra el mayor incremento en términos absolutos, con 488 anuncios más y un total de 1.811. Le siguen Castellón de la Plana (+328, hasta 2.080), Palencia (+191, hasta 1.065), Logroño (+190, hasta 1.722) y Ávila (+183, hasta 1.099).

La oferta también aumenta en León (+152), Huesca (+149), Segovia (+91), Teruel (+49) y Cáceres (+25).