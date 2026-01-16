Alquilar una habitación en España ya cuesta de media 425 euros al mes

La oferta de habitaciones ha crecido un 19% en el último año, aunque en ciudades como Castellón de la Plana la disponibilidad ha caído un 45%.

Zamora y Teruel han experimentado subidas de precios de hasta un 20%, mientras que en Badajoz los precios han caído un 17%.

Barcelona es la ciudad más cara para alquilar una habitación (600€), seguida de Madrid (575€) y Palma (525€).

El alquiler medio de una habitación en España alcanza los 425 euros al mes, con un incremento del 4% respecto a 2024.

El alquiler por habitaciones en nuestro país no deja de crecer. Tampoco el precio de las mismas.

En 2025 el coste de vivir en una habitación dentro de un piso compartido se incrementó en un 4% respecto a 2024. Es una de las principales conclusiones del último estudio de Idealista.

El informe de la plataforma inmobiliaria también destaca los lugares en los que más han subido los precios en 2025.

Aunque en líneas generales no ha habido grandes variaciones, algunas ciudades sí han experimentado importantes subidas. Es el caso de Zamora o Teruel, donde los precios se encarecieron en torno a un 20% en el último año.

En el polo opuesto, el coste de las habitaciones ha disminuido en algunos sitios. Badajoz es la ciudad dónde más han caído los precios, un 17% en el último año.

También lo han hecho en Alicante, dónde han bajado un 8%. En Málaga los alquileres han disminuido un 7% y en Valencia y Valladolid un 5%.

Barcelona, la más cara

De media, vivir en una habitación alquilada en nuestro país cuesta 425€ al mes. Pero este precio también es dispar a lo largo de la geografía española.

Barcelona sigue siendo la ciudad más cara. El precio medio por habitación en la capital catalana escala hasta los 600 euros.

Le siguen Madrid y Palma. Alquilar allí una habitación sale de media por 575€ y 525€ respectivamente.

Al otro lado de la tabla, Badajoz, Ciudad Real y Jaén se consolidan como las ciudades más baratas. Compartir piso en cualquiera de ellas supone de media 250€ al mes para los inquilinos.

Oferta y demanda

La tendencia de compartir piso en nuestro país también se consolida. El número de personas interesadas por cada habitación ha aumentado un 3% en el último año.

El crecimiento tampoco ha sido equitativo. La competitividad por habitación se ha incrementado un 200% en Castellón de la Plana, un 140% en Huelva y un 125% en Zaragoza.

En las grandes capitales, la demanda de este tipo de alquileres desciende. En Barcelona el interés por habitación ha caído un 14%, mientras en Madrid ha bajado un 11%.

Ambas ciudades concentran el 33% del total de la oferta de este tipo de arrendamientos en España.

¿Y qué pasa con la oferta? El número de habitaciones disponibles se ha incrementado un 19% en el último año.

En la mayoría de capitales de provincia la oferta es mayor a la de hace un año. Teruel ha registrado la mayor subida y cuenta con un 111% más de habitaciones.

Detrás de ella, Ávila, Segovia y Ourense. El incremento en el número de habitaciones supera el 100% en el último año en todas ellas.

En Madrid la oferta es un 21% superior a la de hace un año. En Barcelona las habitaciones disponibles aumentaron un 15% en 2025.

La ciudad en la que más ha caído la oferta es Castellón de la Plana. Allí hay un 45% menos de habitaciones disponibles en comparación con las que había hace un año.

Seguida de ella, Pamplona. Hay un 37% menos de habitaciones disponibles en la ciudad navarra. En Huelva la oferta también ha descendido, un 33% y en Ceuta se ha reducido un 31%.