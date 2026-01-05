El precio de la vivienda se sitúa en máximos tras crecer un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja

Lideran las subidas la Región de Murcia con un 23,6%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 21% y Andalucía con un 18,9%.

El precio de la vivienda usada en España registró una subida del 16,2% interanual durante los tres últimos meses de 2025, lo que constituye el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria y supone un nuevo máximo histórico que deja el metro cuadrado en 2.639 euros según el último índice de precios de Idealista.

Esta subida fue superior a la registrada en el tercer trimestre del año, cuando el precio de la vivienda creció un 15,3%, mientras que, atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses respecto al tercer trimestre.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado como principal causa del problema la "infraproducción de vivienda", destacando que se deben "volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades".

Por regiones

El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero, según Iñareta, "la brecha sigue abierta", pues se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, por lo que anima a la activación de mecanismos como la Ley del Suelo que aceleraren la creación de nuevas viviendas, "asequibles" y adaptadas a "las nuevas necesidades".

Durante los últimos 12 meses, los precios se han incrementado en todas las comunidades autónomas, con la mayor subida en la Región de Murcia -donde las expectativas de los propietarios se han incrementado un 23,6%-, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (18,9%), Cantabria (18,6%), Comunitat Valenciana (17,3%), Asturias (16%), Euskadi (11,2%), Cataluña (11,1%) y Canarias (10,7%).

La menor subida se registró en Navarra, con un 2,4% interanual, seguida por Galicia (4,9%), Extremadura (5%), Castilla y León (6,5%), Aragón (7,5%), La Rioja (8,1%), Castilla-La Mancha (8,8%) y Baleares (9,6%).

Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con 5.160 euros por metro cuadrado, el precio más alto desde que la inmobiliaria tiene registros; seguida de Madrid (4.562 euros por metro cuadrado), Euskadi (3.421 euros) y Canarias (3.150 euros).

En el lado opuesto se encuentran Extremadura (1.035 euros), Castilla-La Mancha (1.041 euros) y Castilla y León (1.296 euros por metro cuadrado).

