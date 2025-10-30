La vivienda da un severo toque de atención: vuelven a caer las compraventas mientras los precios se elevan otro 5,6%

Existe una sobrevaloración del mercado inmobiliario, con precios entre un 1,1% y un 8,5% por encima de su nivel de equilibrio.

Los precios de la vivienda suben un 5,6% interanual, con el metro cuadrado costando 1.728 euros de promedio.

La vivienda, asediada por continuas subidas de precio desde hace meses, da ya toques de atención que permiten vislumbrar que se acerca el límite entre tanta escalada. El indicador clave es el número de compraventas que registran los notarios, y que, en su última actualización, muestra una bajada.

El dato, dado a conocer ahora, es de agosto, un mes en el que las operaciones disminuyeron un 1,3% si se compara con idéntico mes de 2024. Un total de 38.239 viviendas cambiaron de dueño en el octavo mes de este año.

El porcentaje, aunque parezca modesto, es tremendamente relevante. Primero, porque es el segundo mes consecutivo en que se contradice la tendencia imperante de los últimos años de subidas interanuales en compraventa de viviendas –en enero de este año aumentó un 11,5% y en marzo se disparó casi un 20%– y segundo, porque es ya la tercera vez que pasa este año.

Ya en mayo cayó un 2%, en comparación con el mismo mes del año precedente, y en julio un 1%. O sea, no es ya una cuestión puntual o una suerte de espejismo; agosto viene a dar el toque definitivo: asoman ya las costuras de un mercado que no deja de escalar en el ámbito de precios.

En agosto, por ejemplo, la subida del metro cuadrado fue del 5,6% interanual. Ya cuesta 1.728 euros en promedio.

La bajada de las compraventas se centró exclusivamente en los pisos, por regla general más económicos, lo que da otra pista de con qué presupuestos se ceba la presión de los precios.

En concreto, según los notarios, las operaciones sobre pisos se redujeron un 3,3%, mientras que en las viviendas unifamiliares las compras aumentaron un 4,5%.

Mirando qué ha pasado con los valores de cada vivienda, se entiende mejor la imagen: los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 8,1% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.993 €/m², mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.312 €/m², registrando un aumento del 2,5%.

Sube el importe de las hipotecas

En paralelo con el encarecimiento del metro cuadrado, sigue también elevándose el importe de las hipotecas que se piden para hacerse con una vivienda.

En agosto esa cantidad promedio que se pide a los bancos se situó en 161.692 euros; es un 9,4% más que la hipoteca promedio que se solicitaba justo un año antes. Habitualmente, el préstamo concedido representó el 73,9% del precio de la vivienda.

En todas las comunidades autónomas aumentó el valor de la hipoteca pedida, destacando especialmente los casos de Asturias, donde se incrementó en apenas un año un 21,3%, y Aragón, con una subida del 20,6%.

Los últimos datos de los notarios confirman la olla a presión para los bolsillos en que se ha convertido la vivienda, porque lo cierto es que diferentes informes del sector vienen augurando en los últimos meses que este 2025 sería sin duda un año de incremento de las compraventas, hasta rozar el nunca visto umbral de las 800.000 operaciones.

Sobrevaloración

Pero en ese horizonte la escalada de precios empieza a pesar. Y no se estima que la tensión disminuya, al revés: un reciente informe de CaixaBank Research estima que el valor de la vivienda subirá un 10% este año y un 6,3% en 2026.

Todo porque seguirán construyéndose muchas menos viviendas de las que se demandan. Es decir, el déficit de vivienda que sufre nuestro país, y que según los cálculos del servicio de estudios del banco valenciano es responsable del 39% de los encarecimientos vistos entre 2021 y 2024, solo va a empeorar.

Así las cosas, el encarecimiento de la vivienda estimado para los próximos dos años, advierte CaixaBank Research, será "superior al previsto para la renta disponible por hogar" y complicará, por tanto, aún más el acceso a vivienda en las zonas de mayor demanda.

En medio de la vorágine ya se detectaba, agregó, incipientes señales de sobrevaloración del mercado inmobiliario. Es un fenómeno detectado por el Banco de España, recuerda, en su último Informe de Estabilidad Financiera.

En él, el ente dirigido por José Luis Escrivá estimaba que el precio de la vivienda se situaba entre un 1,1% y un 8,5% por encima de su nivel de equilibrio de largo plazo a finales de 2024. Un aumento considerable si se tiene en cuenta que apenas seis meses antes el rango se situaba entre el 0,8% y el 4,8%.