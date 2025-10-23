Sánchez pide a la UE cobertura legal para frenar la especulación en vivienda y poder intervenir en "zonas tensionadas"

Madrid y Barcelona están en el epicentro de la crisis de vivienda en la UE, con el alquiler consumiendo el 74% del salario medio.

En la cumbre europea, los líderes pidieron a la Comisión Europea un Plan Europeo de Vivienda Asequible, pero sin resultados concretos inmediatos.

Pedro Sánchez solicitó a la UE establecer cobertura legal para frenar la compra de viviendas para uso no residencial y regular los precios en zonas tensionadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves en Bruselas que la Unión Europea debe intervenir para hacer frente a la "emergencia habitacional que vive toda Europa", con medidas concretas como la creación de un fondo específico para impulsar la construcción de vivienda protegida.

Sánchez ha reclamado, además, legislación europea que dé cobertura a los Gobiernos nacionales para, por un lado, “poner freno a la compra de vivienda para uso no residencial”, y, por el otro, poder intervenir los precios en las "zonas tensionadas” de las grandes ciudades.

En la cumbre europea de este jueves, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han dedicado por primera vez un debate monográfico a la crisis de vivienda que afecta a toda Europa, aunque la discusión no se ha traducido en ningún resultado concreto.

Los líderes europeos se han limitado a pedir a la Comisión de Ursula von der Leyen que presente "rápidamente" un Plan Europeo de Vivienda Asequible "completo" y "ambicioso", que a su vez debe respetar el "principio de subsidiariedad", según figura en las conclusiones de la cumbre.

Aunque es cierto que la crisis de vivienda afecta a casi toda Europa, Bruselas apenas tiene competencias en materia de vivienda, que están repartidas de forma desigual en cada país entre los niveles nacional, regional y local. Y muchos Estados miembros son reticentes a que la UE asuma nuevos poderes en este sector.

Sánchez ha recordado que el refuerzo de las políticas de vivienda a escala de la UE es uno de los compromisos que asumió Von der Leyen para la investidura en su segundo mandato y lo hizo a petición de los socialistas europeos. Como parte del acuerdo de 'gran coalición' se ha creado por primera vez el cargo de comisario de Energía y Vivienda.

"Esta es una cuestión central para el Gobierno de España. Lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo", ha dicho el presidente del Gobierno.

"El problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes, y no tan jóvenes, es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva, cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa", sostiene Sánchez.

En concreto, el presidente del Gobierno ha reclamado que "desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial".

Su segunda propuesta consiste en que "nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo".

Finalmente, Sánchez quiere que "se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo".

El presidente del Gobierno ha agradecido al presidente del Consejo Europeo, el también socialdemócrata António Costa, que haya puesto el tema de la vivienda en la agenda de la cumbre y que lo haya preparado con una reunión con alcaldes de grandes ciudades, entre ellos el de Barcelona, Jaume Collboni.

Según un informe publicado este miércoles por el Consejo, Madrid y Barcelona se encuentran en el epicentro de la crisis de vivienda de la UE, ya que el alquiler se lleva el 74% del salario medio.

Los precios de la vivienda en España han subido de media un 72% durante la última década, por encima del 58,33% de la media de la UE, señala el estudio. Nuestro país es además uno de los Estados miembros donde los jóvenes abandonan más tarde el hogar familiar (30 años), precisamente por la imposibilidad de acceder a la vivienda.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha anunciado que tiene intención de presentar el Plan Europeo de Vivienda Asequible justo antes de Navidad.

Sin embargo, su iniciativa estrella, una propuesta legislativa para frenar los alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb, se retrasa hasta el segundo trimestre de 2026.