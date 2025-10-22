La UE sitúa a Madrid y Barcelona en el epicentro de la crisis de vivienda: el alquiler se lleva el 74% del salario

El informe de la UE destaca que la falta de vivienda asequible está afectando la competitividad europea y retrasando la independencia de los jóvenes.

La Unión Europea sitúa a Madrid y Barcelona en el epicentro de la crisis de vivienda que afecta a todo el continente, y que se discutirá por primera vez de forma monográfica en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 de este jueves en Bruselas.

En un informe preparatorio elaborado por el Consejo se destaca que las dos ciudades españolas encabezan -junto con Lisboa- el ranking de capitales donde los alquileres son prohibitivamente caros en comparación con los salarios.

En concreto, los habitantes de Madrid y Barcelona se gastan de media el 74% de su salario en alquilar en el centro de la ciudad, un porcentaje que sólo supera la capital portuguesa (116%).

Los siguientes puestos en la clasificación los ocupan Milán (72%), Roma (65%), Dublín (62%), Atenas (57%), Varsovia (56%), Praga (54%), Budapest (52%), Ámsterdam (50%), Estocolmo (46%) y París y Múnich (45%).

En el extremo contrario, las capitales europeas donde el alquiler se lleva un menor porcentaje del salario son Luxemburgo (34%), Fráncfort (34%), Helsinki (35%), Viena (37%), Bruselas (40%), Berlín (40%), Oslo (42%) y Copenhague (43%).

Según se destaca en el estudio, los precios de la vivienda han subido de media un 58,33% en los últimos diez años. En España, el incremento ha sido superior al promedio comunitario (72%).

Porcentaje del salario que se gasta en alquiler en las grandes ciudades europeas

La crisis de vivienda en la UE está provocando que los jóvenes retrasen cada vez más la salida del hogar de sus padres, según señala el informe.

En 2024, los jóvenes de la UE abandonaron el hogar de sus padres a una edad media de 26,2 años. España es -junto con Croacia, Eslovaquia, Grecia e Italia- uno de los Estados miembros donde los jóvenes se van más tarde (con 30 años de media).

En cambio, las edades medias más bajas se dieron en Finlandia (21,4 años), Dinamarca (21,4) y Suecia (21,9).

El informe señala que la falta de una vivienda asequible "representa un riesgo para el buen funcionamiento del mercado único, lo que podría socavar los esfuerzos para impulsar la competitividad europea".

Tras el debate de este jueves, la Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar justo antes de Navidad, el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, que incluirá medidas para frenar el alquiler turístico y la especulación con la vivienda.