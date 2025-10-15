Bruselas aprobará su plan de vivienda para Navidad con medidas para frenar el alquiler turístico y la especulación

El presidente del Consejo Europeo ha incluido el problema de la vivienda en la agenda de la próxima cumbre de líderes europeos.

Se propone reformar las reglas de ayudas de Estado para facilitar subvenciones a la vivienda y legislar alquileres turísticos.

La UE enfrenta una crisis de vivienda con precios que han subido un 20%, mientras los permisos de construcción han caído en la misma proporción.

Bruselas adelantará su Plan de Vivienda Asequible para Navidad, con medidas para frenar el alquiler turístico y la especulación.

"Debemos reconocer que la situación es ya tan grave que Europa afronta una auténtica crisis social", subraya el comisario de Energía y Vivienda, el socialdemócrata danés Dan Jørgensen (50 años) en una entrevista con un grupo de diarios europeos, en el que además de EL ESPAÑOL-Invertia están The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung o Il Messaggero.

"Incluso en países de los que se dice que tienen un sector de la vivienda muy eficiente -entre los que probablemente se incluiría al mío- están surgiendo grandes problemas. Y esos problemas se deben, sobre todo, al hecho de que hay muy pocas viviendas asequibles, ya sea para alquilar o para comprar", explica Jørgensen.

En la última década, los precios de la vivienda han aumentado un 20% de media en la UE, mientras que los permisos de construcción han caído en la misma proporción. Los precios suben porque la oferta y la demanda no están equilibradas. En teoría, esto debería impulsar la construcción de más viviendas, pero sucede justo lo contrario: se está edificando menos.

"Puede que esto suene provocador, pero es importante decirlo: si los responsables políticos no nos lo tomamos en serio y admitimos que se trata de un problema social que requiere actuar, los populistas antieuropeos acabarán ganando", avisa Jørgensen.

A su juicio, la crisis de la vivienda "también está dañando la competitividad de la UE". "Todos los expertos dicen que la movilidad es clave para la competitividad y la crisis de la vivienda está frenando la movilidad. También por esta razón debemos actuar".

Para empezar, la presidenta Ursula von der Leyen ha creado por primera vez en su segundo mandato el cargo de comisario de Vivienda, aunque sumando estas competencias a las de Energía. La vivienda todavía no cuenta con una dirección general propia dentro del Ejecutivo comunitario, pero sí con un grupo de trabajo específico con una veintena de funcionarios adscritos.

Uno de los problemas con los que choca el trabajo de Jørgensen es que la UE apenas tiene competencias sobre vivienda, que además están repartidas de forma desigual dentro de cada Estado miembro entre el nivel municipal, regional y central.

Más poderes

En su opinión, Bruselas debería asumir nuevos poderes para hacer frente a la actual crisis, como hizo durante la pandemia en el ámbito de la sanidad.

"Al igual que ocurrió con la crisis del Covid, cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones también necesitamos replantear los objetivos de la UE. Si nos quedamos estancados y seguimos viendo las cosas de la misma manera de siempre, no seremos capaces de actuar adecuadamente", asegura.

Su prueba de fuego será la adopción de un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que fue anunciado por Von der Leyen durante su discurso de investidura en julio de 2024. Aunque estaba programado para el primer trimestre de 2026, Bruselas ha decidido adelantarlo por "la urgencia del problema": Se presentará justo antes de Navidad.

El Plan incluirá una combinación de diferentes instrumentos y herramientas. Desde nuevas normas de la UE de carácter vinculante, hasta simples recomendaciones de Bruselas basadas en las soluciones que hayan funcionando en algún Estado miembro, pero sin carácter obligatorio.

Alquileres turísticos

En el capítulo normativo, dos son las prioridades de la Comisión. Por un lado, reformar las reglas sobre ayudas de Estado para facilitar las subvenciones nacionales a vivienda, una iniciativa a cargo de la vicepresidenta Teresa Ribera. Por otro lado, plantear nueva legislación sobre los alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

"Los alquileres de corta duración son un problema enorme en muchas ciudades. Aún no puedo adelantar qué vamos a proponer exactamente, pero sí puedo asegurar que pondremos sobre la mesa medidas para afrontar este enorme problema", señala el comisario de Vivienda.

La UE ya aprobó en 2004 un primer reglamento sobre alquiler de corta duración, que obliga a las plataformas a suministrar a las autoridades nacionales datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes. Pero esta norma de mínimos se ha revelado como insuficiente para ordenar el sector.

El Ejecutivo comunitario también planteará medidas para combatir la especulación con viviendas. "Los pisos y las casas se han convertido en una mercancía, algo con lo que se puede especular con el único propósito de ganar dinero. Puedes comprar oro o puedes comprar viviendas, pero probablemente ganes más dinero comprando viviendas", lamenta Jørgensen.

"No es malo que se pueda ganar dinero en el sector inmobiliario, pero sí lo es cuando ese es el único objetivo. Porque eso puede estimular la inversión, pero también puede llevar a tomar decisiones cuyo único fin sea que algunos ganen dinero, y no lograr el mejor resultado para la sociedad en su conjunto".

¿Cuál es la opinión de Bruselas sobre dos de las medidas más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez en vivienda, los topes al alquiler y el impuesto del 100% para los compradores no residentes de la UE?

"Estamos analizando todas las prácticas de los Estados miembros para ver si son iniciativas que podemos aplicar a nivel europeo o si, en su caso, podemos elaborar recomendaciones basadas en las mejores prácticas. Así que sí, estamos estudiando todas las medidas, incluidas aquellas que podrían considerarse un tanto controvertidas", responde el comisario.

Otra de las líneas de acción del Plan Europeo de Vivienda Asequible consistirá en reducir la burocracia y mejorar el funcionamiento del mercado único también en este sector. "Estamos hablando por ejemplo de las normas que hacen más lento, complicado o incluso imposible conceder permisos para construir nuevas viviendas".

"No hay motivo por el que las constructoras y operadores del sector de la vivienda no puedan trabajar más allá de sus fronteras. En Europa hay empresas muy eficientes que construyen viviendas sostenibles, asequibles y de calidad, pero sólo operan en zonas limitadas porque existen demasiados estándares distintos en la UE que dificultan su expansión", ha explicado el danés.

Financiación

En cuanto a la financiación, Bruselas ya ha revisado la normativa de los fondos estructurales con el fin de aumentar hasta 15.000 millones de euros la cantidad que puede destinarse a vivienda en el periodo 2021-2027.

Además, el próximo presupuesto plurianual ofrecerá "más oportunidades", aunque Jørgensen sostiene que la financiación de la UE no puede resolver por sí misma el problema, sino que debe movilizar capital privado.

Es por eso que Bruselas tiene previsto poner en marcha una Plataforma Paneuropea de Inversión, trabajando junto al Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño, los bancos nacionales como el ICO y otras instituciones financieras.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha incluido el problema de la vivienda en la agenda de la próxima cumbre de líderes europeos que se celebra el próximo 23 de octubre. Se trata de que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 proporcionen orientaciones a Von der Leyen para terminar de cerrar el Plan de Vivienda Asequible.