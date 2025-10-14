El Gobierno traspasa al Sepes suelos de antiguas cárceles para levantar más de 1.300 nuevas viviendas protegidas

Este es el tercer traspaso para vivienda protegida, tras la transformación de cuarteles y suelos del Sareb al Sepes.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, enfatiza la transformación "de celdas a hogares" y urge agilizar trámites en los ayuntamientos.

Varios terrenos sobre los que se levantaron antiguas cárceles, algunas tan emblemáticas como la de Carabanchel, albergarán viviendas protegidas. Es el último plan del Gobierno para ampliar el exiguo parque público de vivienda de nuestro país, y que tiene como protagonista al Sepes.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), en su calidad de futura empresa pública de vivienda, recibirá este tipo de recursos desde el Ministerio de Interior con el ánimo de levantar en áreas de antiguas ocho cárceles hasta 1.332 viviendas protegidas.

Los terrenos, valorados en su conjunto en 78 millones de euros, se ubican en centros urbanos de cinco comunidades autónomas que albergaron prisiones emblemáticas por su uso durante la dictadura, ha remarcado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Es el caso de Carabanchel, que por sus 27.000 metros cuadrados será donde más viviendas se estima que pueden levantarse, hasta 508. Le siguen los terrenos en Sevilla, con una extensión de 5.500 metros y 240 viviendas previstas, o Córdoba, donde se espera construir 174 viviendas protegidas.

Otros suelos penitenciarios que pasan al Sepes están en Huesca, Segovia o Burgos.

Los plazos para hacer realidad estos proyectos son inciertos por la casuística de cada zona: en algunas aún hay que demoler instalaciones y en otras no. En todo caso, Rodríguez, que ha celebrado pasar "de celdas a hogares", ha remarcado que todos los terrenos ya tienen aprobado su planeamiento.

De hecho, en Huesca, Segovia y Burgos, donde más avanzado está el proceso, se planea licitar "próximamente" los terrenos. Como mensaje general, no obstante, la ministra ha instado a las administraciones competentes, sobre todo a ayuntamientos, a agilizar trámites.

La cárcel de Carabanchel, extensión de Campamento

Este movimiento es el tercer traspaso hacia Sepes de recursos para levantar vivienda protegida. El primero consistió en autorizar la transformación de terrenos en los que se levantaron 17 cuarteles militares a nueva vivienda.

Este julio llegó el siguiente paso de envergadura. El Consejo de Ministros aprobó el traspaso de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos del conocido como 'banco malo', la Sareb, al Sepes. Estaban valorados en 5.900 millones de euros.

Ahora llega el proyecto de transformación penitenciaria, que supondrá en el caso de Carabanchel la continuidad de la esperada Operación Campamento, que contempla más de 10.000 nuevas viviendas.