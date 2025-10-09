El miedo a los impagos de alquiler se dispara en un año: es ya la razón principal de 1 de cada 5 propietarios para vender

El miedo a los cambios en la regulación del alquiler y la falta de beneficios fiscales están impulsando a más propietarios a vender sus propiedades.

La preocupación de que el inquilino pueda estropear la vivienda también ha crecido, siendo ahora el motivo para el 19% de los vendedores.

Un estudio de Fotocasa Research revela que el temor al impago ha aumentado, afectando al 23% de los propietarios, frente al 15% del año anterior.

El miedo a los impagos se ha convertido en la razón principal para que 1 de cada 5 propietarios decida vender su vivienda en lugar de alquilarla.

La evolución del mercado del alquiler no sólo genera pesadillas entre los aspirantes a inquilinos o quienes temen subidas al renovar sus contratos. También inquieta cada vez más a los propietarios, temerosos sobre todo de los impagos.

Tanto como para poner su vivienda en venta. Este miedo, de hecho, se ha disparado en el último año y es ya la razón principal de uno de cada cinco propietarios que decide colgar el cartel de 'se vende'.

Lo recoge un estudio de Fotocasa Research, que alerta de que esta cifra es bastante mayor que hace un año, cuando el 15% de quienes habían vendido o intentado vender su vivienda esgrimía este temor como causante de su decisión. Hoy es el 23%.

También crece el porcentaje de personas que dan el salto por otro temor derivado del alquiler: que el inquilino estropee la vivienda. En 2024 esta posibilidad era el motivo principal del 16% para vender; ahora es el 19%.

Las cifras dan magnitud a una situación que desde hace meses se da por hecho en el sector: cada vez más caseros deciden pasarse al rol de vendedor.

Es una consecuencia de la inquietud que generaron los cambios del Gobierno en la regulación del mercado del alquiler. La idea era proteger a los inquilinos más vulnerables, reforzando la suspensión de desahucio en casos en los que no pudieran hacer frente a la mensualidad.

Pero ha acabado por disparar los miedos entre propietarios. Otro dato del informe da una pista de hasta qué punto se ha convertido en motivo de preocupación: pese al recorrido alcista de los precios de la vivienda –se ha encarecido un 46% en los últimos 5 años– el deseo de aprovechar el momento y lograr fuerte rentabilidad se encuentra muy por detrás como motivo principal para vender.

Este es, de hecho, el detonante sólo para el 13% de quienes han vendido o quieren vender, aunque también ha crecido bastante: es el doble que hace un año.

Pero si miramos el ranking de razones, sacar partido a los precios al alza está al mismo nivel que otro motivo también relacionado con el arrendamiento: "no hay beneficios fiscales para el alquiler que compensen los riesgos".

Crece el miedo entre los 45 y 54 años

En general, el acelerón de estos temores se concentra en los propietarios que tienen entre 45 y 54 años. Porque en este segmento el miedo al pago de alquiler ha pasado de ser esgrimido por el 13% el año pasado a ser expuesto por el 24% ahora.

La evolución es muy similar cuando se analiza qué perfil vende para eludir a inquilinos que puedan estropear la vivienda: han crecido del 11% al 23% los propietarios entre estas edades que señalan esta posibilidad como detonante de su decisión.

La 'huida' de caseros por temor a la evolución del mercado del alquiler se apunta en el sector desde hace meses. La alarma la desató el volumen de compraventas esperado en el sector para este 2025, que llegó a estimarse este verano en un umbral próximo a las 800.000 operaciones.

Una cifra que, de lograrse, pulverizaría todos los récords, pero también plantea una gran pregunta: ¿cómo es posible que siguieran aumentando las transacciones si el consenso es que la oferta es muy inferior a la demanda desde hace años?

Dicho de otra manera, ¿de dónde salen esas casas 'extra' que se espera se vendan este año? La aparente paradoja, apuntaron entonces especialistas, se explica en buena medida por un trasvase de viviendas del mercado del alquiler al de compraventa.

"Todas las medidas que se han tomado en los últimos años en materia de alquiler, y que culminaron en la Ley de Vivienda, han supuesto el éxodo masivo de miles de propietarios", aseguró recientemente a este periódico Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Los datos de Fotocasa apuntalan la idea de que el miedo lleva a actuar ya de forma rotunda. Al menos en el último año, se ha convertido en la razón que más crece entre quienes se lanzan a colgar el cartel de 'se vende'.