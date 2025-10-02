Las 'herencias en vida' de vivienda avanzan como alternativa para lograr casa tras dispararse un 71% en siete años

Ante la crisis de la vivienda, especialmente acusada en jóvenes con problemas para ahorrar la entrada o soportar las cuotas de los elevados precios, las donaciones de casas se están abriendo camino como alternativa para lograr una casa.

Lo observan ya los notarios, que apuntan se han disparado un 71,2% en siete años las 'herencias en vida' que contienen al menos una vivienda, aunque en algunos casos en un acta se han transferido más.

Por eso, vale también la pena detenerse en el volumen, o sea, ver cuántas casas se han transmitido mediante esta fórmula entre 2017 y 2024.

La respuesta es que casi se han duplicado, hasta llegar a casi 55.000 el año pasado. Para dar una idea de la magnitud, basta apuntar que es más del doble de las viviendas VPO iniciadas en toda España en 2024, un año destacado por el Gobierno como el de la gran remontada de estas construcciones.

Lo sucedido con las donaciones es para los notarios una "notable" evolución que relacionan directamente con la crisis de vivienda que atraviesa España.

"El actual encarecimiento del metro cuadrado de la vivienda en España y la limitada capacidad de ahorro de los hogares jóvenes para poder acceder a su compra han reforzado la relevancia de las transmisiones patrimoniales intergeneracionales", concluyen.

Tanto de donaciones como de herencias, que "se consolidan como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos".

Pero sobre todo sorprenden las primeras, porque en lo referido a las segundas, la evolución es bastante más estable: las actas de herencia con al menos una vivienda han aumentado un mucho más modesto 13,2% en el mismo periodo, atravesado por una pandemia de alta mortalidad en mayores de 65 años.

Un 'papel decisivo' de los mayores

Los datos recogidos por el Consejo General del Notariado dan a los grupos de entre 55 y 65 años y a los mayores de 65 años un importante papel en estas donaciones. Porque en estas operaciones son los que más peso tienen, y porque también son los que más han incrementado el número de actos en los años recientes.

Pero sobre todo creen que esto es apenas el principio y que esta tendencia se intensificará en los próximos años atendiendo, de nuevo al contexto actual del mercado inmobiliario.

"En paralelo al aumento de la compra de vivienda, las herencias y, sobre todo, las donaciones, parecen mostrar signos de convertirse en un canal clave de acceso para las generaciones más jóvenes", advierten.

Además, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, su pronóstico es que seguirá creciendo de forma natural la transmisión patrimonial "en las próximas décadas" bien mediante donaciones o herencias.

Basta mirar los datos de población del INE. A 1 de julio, la población con 65 años o más representaba casi el 21% del total en nuestro país. La inmensa mayoría son propietarios.

Las estadísticas de los notarios referidas a las donaciones apuntan a que al menos una vivienda se transfiere en vida, abriendo la posibilidad de que no sea éste el único inmueble que poseen o que ya no lo necesiten por, por ejemplo, mudanza a residencias.

¿Cuál es la opción más frecuente? De acuerdo con un reciente informe de Fotocasa, el 82% de los propietarios de una vivienda en España poseen un sólo inmueble.

Apenas el 14% cuenta con dos casas: un 58% de ellos mantiene una segunda residencia, mientras que un 29% destina una de las viviendas al alquiler a terceros. Finalmente, solo un 4% tiene tres viviendas o más.