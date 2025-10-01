Isabel Rodríguez, sobre el problema de la vivienda: "El mercado está expulsando a los madrileños a otras regiones"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que el mercado está expulsando a los madrileños a otras regiones por el problema de la vivienda.

Sobre si el ministerio de la Vivienda no ha solucionado el problema de la vivienda en España, que es ya la principal preocupación de los españoles, Isabel Rodríguez se ha justificado diciendo que el problema de la vivienda es un problema de gran dimensión, que no solo está en nuestro país.

En una entrevista con Onda Cero, ha asegurado que ha propuesto a las CCAA blindar el parque público de viviendas en nuestro país. "Tenemos que aportar soluciones a este problema y yo propongo triplicar el trabajo que veníamos haciendo con las comunidades", ha explicado.

También que hay que renovar el parque de viviendas y que la edad de emancipación es muy alta y es un objetivo prioritario del plan de Vivienda Estatal.

Con todo, ha pedido a las comunidades que aporten dinero de sus presupuestos para resolver el problema de la vivienda.

"Si no somos capaces de resolver el problema de la vivienda, será alimento para la extrema derecha", ha explicado.

Respecto a cuántos años más tienen que seguir gobernando España para que el problema se solucione, la ministra de Vivienda ha dicho que "este es un problema complejo; encontrará un consenso claro en que estamos en la dirección correcta".

Además, ha reconocido que hay que construir más y que en el último año han conseguido un 68% de licencias públicas de viviendas protegidas.