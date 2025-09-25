La Eurocámara ve negativo el control de alquileres para afrontar la crisis de vivienda: "Empeora la situación"

La Unión Europea sufre una "crisis de vivienda", cuyos principales perjudicados son los jóvenes y las familias con ingresos bajos y medios y que "no solo representa un reto social, sino también una grave amenaza económica para la competitividad".

Este es el diagnóstico del informe preliminar de la Comisión Especial sobre Vivienda de la Eurocámara -elaborado por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz tras 7 meses de trabajos-, que reclama una respuesta inmediata y coordinada a nivel comunitario, nacional, regional y local.

"La situación es urgente. En ocho años, los precios de la vivienda no han parado de subir: un 48% en el caso de la venta y los alquileres un 18%. Los ciudadanos lo saben y lo sufren y por eso la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones, lo que nos obliga a actuar", ha dicho Giménez Larraz.

No obstante, el informe considera contraproducente el control de alquileres -como el previsto en la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez- y cualquier otra medida que suponga limitar los precios y sostiene que la clave está en fomentar la construcción.

"La evidencia demuestra que los controles de precios y las intervenciones excesivas son ineficaces, y a menudo empeoran la situación", sostiene la Eurocámara.

"Los estándares internacionales de la OCDE en materia de vivienda, como las desgravaciones fiscales para los consumidores, la flexibilidad en las relaciones entre arrendador e inquilino y la no aplicación de controles de alquiler, han demostrado ser beneficiosos", prosigue el informe.

Estas políticas promovidas por el club de los países más desarrollados han servido para fomentar la inversión en vivienda y frenar la presión sobre los precios, estimulando la oferta en zonas de alta demanda, aduce el texto.

En este sentido, la comisión de Vivienda reclama a la Comisión de Ursula bvon der Leyen y al Tribunal de Cuentas de la UE una "auditoría refutatoria" con el fin de detectar cualquier normativa en vigor "que pueda estar obstaculizando la oferta de vivienda".

Por otro lado, la Eurocámara respalda la iniciativa que anunció la propia Von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión para endurecer la legislación europea sobre alquileres turísticos, que ahora mismo sólo establece obligaciones de información para las plataformas.

En esta reforma, el informe pide "un enfoque equilibrado que concilie la propiedad de la vivienda y el turismo sostenible con la necesidad de preservar la disponibilidad de viviendas y la habitabilidad en los centros históricos de las ciudades".

Por otro lado, la comisión de Vivienda del Parlamento Europeo reclama a los Gobiernos nacionales que ofrezcan "incentivos" para los "compradores de primera vivienda". Entre ellos, la reducción de los costes de transacción, exenciones fiscales o préstamos a bajo interés y avales.

También reclama que se preste especial atención a los trabajadores esenciales, como profesores, médicos o policías, que tienen dificultades para acceder a la vivienda cerca de su lugar de trabajo.

Finalmente, el informe "pide políticas coordinadas a nivel de la UE para prevenir y abordar todas las formas de ocupación ilegal de viviendas" y propone establecer "un registro europeo de ocupación ilegal".

"A nuestro juicio, el problema principal es claro. La demanda es alta y la oferta es demasiado baja. Necesitamos un enfoque en dos fases. En primer lugar impulsar la oferta de viviendas; y en segundo lugar, apoyar a los más necesitados, a los jóvenes, las familias, los trabajadores esenciales, las personas más vulnerables", sostiene el ponente.

El informe señala que existe una brecha de inversión en vivienda asequible de 270.000 millones de euros al año, según los datos del Banco Europeo de Inversiones. Al mismo tiempo, los permisos de construcción han caído en más de un 20 % en cinco años.

A partir de ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas, que concluirá el 20 de octubre. El objetivo del ponente es que, tras negociar con los diferentes grupos, el texto definitivo se apruebe en el pleno de la Eurocámara en marzo de 2026.

Por su parte, Von der Leyen ha anunciado su intención de presentar en los próximos meses, además de la nueva legislación sobre alquileres turísticos, un plan completo para fomentar la vivienda asequible en toda la UE.