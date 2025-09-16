El próximo Plan de Vivienda triplicará fondos: 7.000M para crear más vivienda pública y ayudas "urgentes" a los jóvenes

El Gobierno asume ya la "urgencia" nacional que representa el problema de la vivienda y quiere acelerar disparando la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda, que pretende elevar hasta los 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030, el triple del actual.

La expectativa es que el 60% lo ponga el Estado y el 40% restante las Comunidades Autónomas en un contexto que describe ya como clave para el devenir de la política y, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hasta la propia democracia.

"Con la respuesta que demos al problema de la vivienda nos jugamos el futuro de este país", ha asegurado antes de afirma que sin una respuesta eficaz "estaremos echando a la juventud en manos de ultraderecha, que promete soluciones mágicas para problemas complejos".

Con ese marco establecido, el plan del Gobierno es que los 7.000 millones del plan pivoten esencialmente sobre una ampliación de la oferta de vivienda pública –a la que espera se destine el 40% de la cantidad– la rehabilitación de viviendas y ayudas "urgentes para jóvenes" mientras ese aumento de la oferta se hace realidad.

A este último apartado se destinarán el 30% de los fondos del nuevo plan. Se trata de "ayudas que no pueden esperar", ha dicho la ministra, como la propuesta de dar ayudas de hasta 30.000 euros para el alquiler con opción a compra que avanzó Pedro Sánchez este lunes.

"Es un cambio de paradigma", ha insistido Rodríguez, que ha pedido contar con el apoyo de las Comunidades Autónomas en este asunto, teniendo en cuenta la "complejidad" en las relaciones entre Moncloa y los Ejecutivos regionales por las discrepancias políticas.

"Si hay un lugar donde es necesaria la tregua es dar respuesta al principal problema de los españoles", ha aseverado.

Porque el déficit de vivienda, que el Gobierno admite ya sin ambages, es acusado: faltan entre 400.000 y 450.000 casas, según los cálculos de Moncloa. "Necesitamos ir más rápido y con mayor contundencia" también en los ayuntamientos, a los que ha pedido que aceleren la tramitación de licencias de obra.

Sobre todo para incrementar la oferta de vivienda protegida. Éstas representan actualmente el 3,4% del parque total de viviendas, ha enfatizado Rodríguez. Mucho camino por recorrer para lograr que la cifra se eleve hasta el 8%, en consonancia con el entorno europeo.