El 70% de los españoles ignora los avales ICO para la compra de la primera vivienda

Siete de cada diez (72 %) españoles afirman no conocer los avales ICO, una de las medidas lanzadas por el Gobierno para facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo, según la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Sin embargo, el conocimiento se dispara entre los ciudadanos con intención de compra de vivienda (43%) y entre quienes han adquirido una vivienda recientemente (40%).

La línea de avales ICO permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario o hasta el 25% si la vivienda cuenta con una calificación energética D o superior.

Para acceder a este aval, los solicitantes deben tener menos de 35 años o tener hijos menores a cargo, disponer de ingresos anuales que no superen los 37.800 euros en caso de un solo comprador (o hasta 75.600 euros si son dos compradores), y que la vivienda sea la primera que adquieren y se destine a residencia habitual.

Por territorios, Asturias (37 %) y la Región de Murcia (37%) son las comunidades donde más ciudadanos conocen esta medida. Seguidas de Canarias (35%), Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas por encima del 32 %.

Grado de difusión

En el extremo opuesto, País Vasco (13%) refleja el menor grado de conocimiento, seguido de Castilla y León (23%), Baleares (23,5%), Cataluña (24%) y Navarra (25%).

"Estas diferencias podrían estar asociadas al grado de difusión en las regiones, la presión de acceso a la vivienda y el perfil sociodemográfico dominante en cada región", ha indicado el subdirector general de UCI, José Manuel Fernández.

Uno de cada cuatro españoles (27%) se ha planteado solicitar un aval ICO como vía para acceder a la financiación de su primera vivienda, intención que aumenta significativamente entre los jóvenes de 25 a 34 años (42%).

Por regiones, Navarra (48%), Canarias y Murcia (37%) y las Islas Baleares (35%) son las que reflejan una mayor disposición a solicitar esta medida, mientras que Aragón (15%), País Vasco (17%) y Cantabria (19%) reflejan un menor interés.

Desde UCI, ven necesario intensificar las acciones de difusión de esta línea de avales dado el conocimiento limitado que hay del programa y, al mismo tiempo, complementarlos con políticas que impulsen la construcción de vivienda asequible y mejoren las condiciones generales de financiación en nuestro país.