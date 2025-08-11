Airbnb gana un 3% menos en el primer semestre, hasta los 685 millones de euros, y prevé un verano positivo

Airbnb registró un beneficio neto de 796 millones de dólares (685 millones de euros) en el primer semestre de 2025, un 2,8% menos que los 819 millones de dólares (704,7 millones de euros) de un año antes. Eso sí, prevé un verano positivo, según un comunicado.

En cuanto a su facturación, los ingresos crecieron un 9,7% en los primeros seis meses, hasta los 5.368 millones de dólares (4.619 millones de euros), mientras que los costes fueron de 4.718 millones de dólares (4.059 millones de euros), un 10% más.

Para la plataforma de alojamiento, el segundo trimestre fue otro periodo "sólido" para el negocio, con un crecimiento interanual del 7% en las noches reservadas que se aceleró a lo largo de los tres meses.

También observó una aceleración "secuencial" en el crecimiento de las noches reservadas por origen en varios países clave, entre ellos Canadá, Alemania y Japón.

Por su parte, la tarifa media diaria (ADR) se situó en los 174 dólares (149 euros) entre abril y junio, lo que supone incrementar un 3% la cifra del año anterior.

Junto a la presentación de resultados, Airbnb anunció un nuevo programa de recompra de hasta 6.000 millones de dólares (5.162,7 millones de euros) adicionales de sus acciones ordinarias de clase A.

Este programa parte de su estrategia más amplia de asignación de capital, que "da prioridad a las inversiones en crecimiento orgánico, adquisiciones o asociaciones estratégicas y devolución de capital a los accionistas, en ese orden".

Perspectivas de verano

De cara a verano, la empresa se muestra "alentada" por las tendencias actuales de la demanda correspondientes, por lo que estima generar unos ingresos de entre 4.020 y 4.100 millones de dólares (3.459 y 3.527,8 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que representa un aumento interanual del 8% al 10%.

También prevé un número de noches reservadas y ADR estable, con un Ebitda ajustado de más de 2.000 millones de dólares (1.721 millones de euros).

Sin embargo, también espera una comparación interanual "más difícil" hacia el final de este trimestre, siendo una dinámica que continuará a finales de año, lo que "ejercerá presión sobre las tasas de crecimiento".