Isabel Rodríguez pide al PP que "recapacite" su rechazo al plan de vivienda: "Esto no hay quien lo entienda"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado este lunes que la Conferencia de Presidentes acabase sin acuerdos ni compromisos para un futuro pacto en esta materia, después de que el Gobierno ofreciese triplicar la inversión pública hasta casi 7.000 millones.

En una entrevista en RNE, Rodríguez ha pedido a los presidentes autonómicos que "recapaciten", ya que de lo contrario "tendrán que dar muchas explicaciones a sus conciudadanos".

"Que no quieras más dinero para vivienda, que no quieras proteger esa vivienda para siempre y que no quieras que la ciudadanía cuente con el poder de los datos, hay que explicarlo porque no se entiende", ha recalcado.

A modo de ejemplo, la ministra ha explicado que, con las ayudas planteadas por el Ejecutivo central, la inversión en vivienda podría pasar de 320 a 1.139 millones de euros en Andalucía.

"Lo que le está diciendo el Gobierno de España al de Juanma Moreno es que queremos intervenir con 820 millones más. ¿Serán capaces de sostener que no quieren 820 millones más?", se ha preguntado.

Según Rodríguez, en el encuentro del pasado viernes "no vio la misma oposición en todas las comunidades autónomas" a la medida, por lo que se ha mostrado confiada en poder llegar finalmente a un acuerdo.

"Hay quienes quieren conservar el espacio de centralidad que tuvo el PP y hay quien está vestida de verde con los planteamientos de la ultraderecha", ha criticado.

Pisos turísticos ilegales

Por el momento, ha celebrado que iniciará con País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias su ronda de negociaciones tras el visto bueno que han manifestado al ofrecimiento hecho por el Gobierno. Este mismo lunes se reunirá con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso.

Por otra parte, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, como los 15.000 que existen en Madrid y que "están colisionando con 15.000 familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios".

Así, ha subrayado que esos 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en Madrid es más de lo que ella va a ser capaz de construir en el nuevo barrio de Campamento.

"Estamos esperando como agua de mayo esas nuevas viviendas, ese nuevo barrio", ha dicho la ministra, que ha añadido que los pisos turísticos legales "sin duda requieren de regulación".

"Esto no es una cosa colaborativa, como surgió al comienzo estas fórmulas, no, no. Esto son negocios, y por eso hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que puedan también tributar como actividades económicas que son y, por tanto, también esto requiere regulación, como la requieren los hoteles", ha indicado.