Aedas Homes dispara un 37,5% su beneficio en su último ejercicio fiscal con ingresos récord de 1.156 millones

Aedas Homes obtuvo un beneficio neto atribuido de 149,7 millones de euros en su último ejercicio fiscal, lo que supone un incremento del 37,5% respecto al año anterior, debido al incremento de su actividad de entregas de viviendas de obra nueva.

Según su última cuenta de resultados anuales, los ingresos alcanzaron un récord de 1.156,2 millones de euros, un 1% superiores, aunque su resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 164,5 millones, un 4,9% inferior.

Durante su último ejercicio fiscal, entregó 3.151 unidades destinadas a la venta (tanto BTS como BTR) y 2.060 destinadas al alquiler asequible, resultando en una cifra histórica de 5.211 viviendas entregadas.

Asimismo, comprometió una inversión de 450 millones de euros que asegura un banco de suelo para entregas futuras, y captó capital por un importe cercano a los 150 millones de euros a través de sus nuevos proyectos de coinversión de 'flex living', vivienda asequible y BTS.

Su cartera total de ventas alcanzó las 3.740 unidades BTS por valor de 1.661 millones de ingresos futuros, lo que le da una visibilidad con coberturas de entregas del 76% y 39% para los dos próximos ejercicios 2025-26 y 2026-27, respectivamente, tras registrar un récord de ventas sobre plano de 3.224 viviendas por 1.404 millones de euros.

Banco de suelo

Desde el punto de vista operativo, la promotora contaba a 31 de marzo con un banco de suelo gestionado de más de 20.200 unidades, de las que casi 14.000 unidades estaban ya activas con un 80% en fase de comercialización, contribuyendo a reforzar la visibilidad de la actividad operativa de la compañía para los próximos ejercicios.

En el plano financiero, concluyó el ejercicio 2024-2025 tras reducir un 14% su nivel de endeudamiento, pasando de 310 a 266 millones de euros, y aumentar la caja disponible de 239 a 292 millones el último año, un 22% más.

Atendiendo a estos resultados, a su posición de caja y a la visibilidad sobre los ingresos futuros, la compañía propondrá la distribución de un dividendo de 3,15 euros por acción en la próxima junta general de accionistas, lo que supone un montante total de 136 millones de euros.

De los 3,15 euros por acción, 2,58 euros por acción serán con cargo a resultados del ejercicio 2024/25, mientras que 0,57 euros serán con cargo a prima de emisión.

Dividendo

"Estamos muy satisfechos por haber alcanzado unas entregas de más de 5.000 nuevas viviendas a nuestros clientes con unos resultados financieros excelentes para nuestros socios inversores y accionistas", ha asegurado su consejero delegado, David Martínez.

El consejo de administración de la compañía, en su reunión de este miércoles, 28 de mayo, ha aprobado proponer anualmente una distribución de dividendo mínimo equivalente al 50% del beneficio neto atribuible hasta el ejercicio fiscal 2027/28, inclusive, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, este dividendo mínimo podrá ser complementado con dividendos adicionales que podrán ser aprobados en función de la caja generada.

La distribución del dividendo adicional queda supeditado a no superar el límite de endeudamiento del 25% de la ratio deuda financiera neta entre el valor bruto de los activos (Net Loan to Value (NET LTV))

Respecto a la forma de pago, se podrá realizar en efectivo o mediante entrega de acciones propias.

La fecha de entrada en vigor de esta nueva política de remuneración es el ejercicio fiscal 2025/26, resultando por tanto de aplicación esta nueva política, a la distribución del dividendo en el ejercicio fiscal 2025/26 con cargo al flujo de caja generado en el ejercicio fiscal 2024/25.