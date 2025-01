El sector inmobiliario pide a PSOE y PP un gran acuerdo en vivienda y reclama más medidas fiscales

Tanto el Gobierno como el Partido Popular han presentado en los últimos días sus propuestas para abordar la crisis de vivienda que sufre España, unos planes que van desde rebajas fiscales hasta más garantías para los propietarios que decidan poner sus casas en alquiler. Sin embargo, desde el sector inmobiario introducen una importante enmienda a sus propuestas.

Las empresas y el sector inmobiliario exigen un pacto de Estado entre los dos grandes partidos que permita sacar la situación adelante, con medidas acordadas entre socialistas y populares fruto del consenso que se mantengan en el largo plazo.

"Un pacto de Estado para desbloquear la Ley del Suelo sería el primer paso para empezar a plantear soluciones a la que ya es la principal preocupación de los españoles", indican desde la Confederación Nacional de la Construcción.

En este sentido, reclaman "huir de la refriega en los debates parlamentarios y lograr grandes acuerdos de Estado ante el principal reto del país".

Similar diagnóstico comparten en la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI). "Instamos a los partidos políticos a promover un Pacto de Estado por la Vivienda que aborde de forma estructural la problemática del acceso a la vivienda en España", indican, a consultas de este periódico.

"Es imprescindible un marco normativo estable y consensuado, donde sector público y privado colaboren para aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y agilizar los procesos urbanísticos", añaden.

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) insiste en el Pacto de Estado en materia de vivienda y urbanismo para acabar con "un déficit estructural: hay más hogares que viviendas". Dando el primer paso con la Ley del Suelo, que sigue pendiente.

Igual que la mayoría de los actores del sector, esta patronal está a favor de las rebajas fiscales de ambos partidos. Pero reclama añadir más y dirigirlas mejor.

"En el esfuerzo de hacer las viviendas más asequibles, una fórmula efectiva sería eliminar o reducir, al menos hasta el 4%, el IVA de todas las viviendas protegidas en venta, aliviando así a las familias y especialmente a los jóvenes de este impuesto, así como fomentar la vivienda protegida en alquiler mediante la exención total de IVA para ellas", indican.

Desde Alquiler Seguro añaden un ingrediente más: "incentivos fiscales y subvenciones para empresas que mantengan el stock para arrendamiento y lo asignen a inquilinos de acuerdo a ciertos criterios".

Así, como ya ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, si bien las empresas inmobiliarias muestran a favor de las rebajas fiscales postuladas por ambos partidos, consideran que son insuficientes para generar auténticos incentivos, sobre todo, en el campo del alquiler.

Por otro lado, se muestran extremadamente críticos con la importante subida fiscal anunciada por Pedro Sánchez para impedir que extranjeros extracomunitarios no residentes compren vivienda en España.

"La tipología de vivienda que compran, así como su ubicación y características no responden a las necesidades de la demanda doméstica, por lo que no están restando viviendas asequibles al mercado, pero sí que aportan grandes beneficios a la

economía y empleo de determinadas zonas de nuestro país", demandan desde APCEspaña.

La posible puesta en marcha de esta medida está generando una importante polémica fuera de las fronteras españolas. Concretamente, en Reino Unido, cuyos inversores se cuentan entre los principales clientes extracomunitarios del mercado inmobiliario español. Es una de las noticias más leídas de periódicos como Financial Times, The Guardian o The Telegraph.

Con todo, para poner en marcha esta fórmula y otras (como que los propietarios que pongan viviendas en alquiler con un precio similar a las referencias del Gobierno) será necesario el apoyo del Congreso de los Diputados.

Precisamente por este tipo de medidas, el sector ha tildado de intervencionista al Ejecutivo. Sin embargo, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, se defendió este martes y recordó las medidas que está poniendo en marcha el Ejecutivo en materia de vivienda pública protegida y asequible. "Poner suelo a disposición y un parque público de vivienda no es intervenir el mercado, es cumplir la Constitución".

Tampoco el Partido Popular, en su glosario de medidas, sale del todo bien librado del escepticismo del sector. Pese a que es mejor valorado, desde la CNC lamentan que sus propuestas no permitirán solventar los problemas de la vivienda en el corto plazo.