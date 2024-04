Sánchez defiende que el fin de las Golden Visa destensará la vivienda pese a que tan sólo suponen el 0,1% de las ventas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes la supresión de las Golden Visa como una medida que ayudará a rebajar la tensión del mercado de la vivienda a pesar de que la incidencia de estos 'pases dorados' ha sido muy limitada durante los 11 años de su vigencia.

Según los datos aportados por el portal inmobiliario Idealista, de hecho, el impacto de la medida será prácticamente nulo, puesto que apenas supusieron el 0,1% del total del peso del mercado entre 2013 y 2022.

"La compra por parte de extranjeros no comunitarios no ha supuesto ningún conflicto en España. El problema de la vivienda en España, tanto en venta como en alquiler, no está provocado por las Golden Visa sino por la cada vez mayor falta de oferta y el aumento exponencial de la demanda", señala Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien en plena crisis inmobiliaria recurrió a este medio para reactivar la inversión extranjera en España. Cabe recordar que, por aquel entonces, España aún sufría en gran medida los efectos de una durísima crisis inmobiliaria de la que tardó más de un lustro en recuperarse. La medida fue aprobada en 2013.

La suspensión de la Golden Visa, "que pone el foco en los compradores internacionales en vez de alentar la aparición de nuevas viviendas en el mercado, supone un nuevo error en el diagnóstico. No cambiará nada porque en realidad nunca influyeron nada", inciden desde el portal inmobiliario.

El Gobierno se ha marcado como una de sus prioridades para esta legislatura convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado de bienestar. Para ello, está decidido a desarrollar todos los elementos introducidos en la Ley de Vivienda, entre otros mecanismos.

La realidad del mercado, no obstante, es bien distinta a la que el Ejecutivo desearía. En lo que va de año, las diez ciudades más pobladas de España han marcado máximos históricos en el precio del alquiler.

Además, los principales portales de estudio del país culpan de esta situación a la nueva norma que regula la vivienda en España. Una Ley "intervencionista" y "sobrerreguladora" que ha retraído la oferta disponible en el mercado a niveles que imposibilitan acceder a una vivienda.

La tirantez persistente en el mercado del alquiler está teniendo consecuencias directas sobre el grado de conciliación de la sociedad española. Así, debido a esta circunstancia, los jóvenes españoles tienen una de las edades más tardías de emancipación de la Unión Europea.

En el mercado de la compraventa la situación tampoco es mucho más amable. La escasez de vivienda en las áreas metropolitanas de las ciudades está obligando a los Gobiernos regionales a recurrir a importantes bolsas de suelo en zonas periféricas para dar respuesta a la inmensa demanda de obra nueva.

Sólo en Madrid, con la 'estrategia del Sureste', se van a levantar un total de 118.000 viviendas. En Sevilla, doce promociones al sur levantarán otras 20.000. En la Costa del Sol hay otras 410 promociones.

Mínima incidencia

La mayoría de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia desde que se llevó a cabo el anuncio coinciden en la valoración que hace Idealista.

"La realidad es que muchos de los inmuebles en las zonas premium de las grandes ciudades superan con creces el importe de 500.000 euros. Los no residentes que invierten en los mismos, la mayoría de las veces no lo hacen por la Golden Visa, sino por diversificar sus inversiones y proteger parte de su patrimonio", explica Borja de Gabriel, socio de fiscal en Andersen.

El abogado de Andersen confía en que la medida no afectará al sector bancario, puesto que la banca no estaba dando préstamos a extranjeros para estas compras. Donde sí puede tener incidencia, en su opinión, es en la industria inmobiliaria.

Sobre todo, en determinadas provincias (Málaga, Alicante o Valencia) que habían encontrado un nicho de mercado en algún país o región como China, Rusia, Polonia o Latinoamérica. Más concretamente, en localidades cercanas a la costa con segundas residencias, pero De Gabriel no cree que tenga incidencia en las grandes ciudades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la promoción de viviendas sociales Intercivitas II. A 8 de abril de 2024, en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Europa Press.

En sentido estricto, la Golden Visa no es más que un procedimiento exprés para obtener la ciudadanía española. A ella se acogen, mayoritariamente, latinoamericanos y asiáticos. La medida anunciada por Sánchez afecta a personas con altos patrimonios que se acogían a esta casuística, pero "no significa que quien quiera venir a vivir a España no vaya a poder hacerlo".

"Lo podrán seguir haciendo, aunque el procedimiento no sea tan rápido como la Golden Visa", según fuentes bancarias.

"Si bien es cierto que inicialmente fue utilizada por latinoamericanos, últimamente, y debido a la situación geopolítica compleja de ciertos países, la Golden Visa se demandaba principalmente por rusos, chinos e, incluso, iraníes, normalmente, con patrimonio de dudoso origen", reconoce una fuente del sector de la inversión, quien cree que, en este caso, "es acertado quitar esta medida".

"Aun sin la Golden visa, cualquier inversor que quiera venir a España con un patrimonio de origen comprobable y no procedente de algún país con restricciones como los mencionados, no tiene problema alguno", sostiene la fuente anterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes tras la visita a la promoción de viviendas sociales. Europa Press.

Los plazos

Uno de los elementos que este lunes no concretó Pedro Sánchez fueron los plazos en los que las concesiones de Golden Visa tocarán a su fin. Una cuestión que resalta Patricia Ruiz Bautista, abogada de Ceca Magán.

"Este año hemos visto un aumento de solicitudes debido a la supresión de esta medida en Portugal. Todos los inversores que acudían al país luso vinieron a España. En los próximos meses, es posible que se acelere la tramitación de estos visados debido a que ahora se ha anunciado el fin de la medida", detalla a EL ESPAÑOL-Invertia.

Para la abogada de Ceca Magán, al igual que para el resto de las fuentes consultadas, la decisión del Gobierno no va a cohibir el interés inversor, ya que existen otras vías para adquirir una vivienda.

"Era una oferta atractiva para aquellas personas que querían el pack 2x1, pero la realidad es que hay otras formas de comprar una vivienda en España. Permisos de residencia no lucrativa (vía jubilación), los nómadas digitales. No es una medida práctica para hacer que no se compre una residencia, existen otras vías", añade.

Por su parte, desde Diza Consultores, inmobiliaria que ha adquirido relevancia en redes sociales gracias a sus videos de casas de lujo con millones de visualizaciones y cuya exposición al mercado internacional es importante, tampoco comparten la medida.

"Es una medida que no aporta y transmite cierta inseguridad al inversor extranjero, pero no va a representar un impacto relevante en nuestra actividad o en que descienda de manera importante el número de operaciones en el segmento de la vivienda de lujo", detalla Guillermo Revilla, director comercial.

A pesar de la negativa del sector, España seguirá los pasos de países como Portugal, Grecia o Reino Unido, que ya habían eliminado este privilegio al inversor extrajero. Según los últimos datos recogidos publicados por el Ministerio de Exteriores, en España se habían cursado hasta enero de 2024 un total de 6.400 Golden Visa.