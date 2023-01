De Argüelles a Pacífico: el precio de la vivienda alcanza precios nunca vistos en 24 barrios de Madrid

El precio de la vivienda usada ha subido un 5% en España durante 2022. Así, el metro cuadrado se sitúa en 1.921 euros. Si nos centramos en Madrid, ese aumento fue del 6,3%, hasta los 3.122 euros el metro cuadrado. Mientras que, en Madrid ciudad, el incremento se elevó todavía más (un 6,5%), hasta los 3.939 euros.

Son datos de Idealista que ponen de manifiesto cómo el precio de la vivienda tanto en la Comunidad de Madrid como en la ciudad ha subido por encima de la media. Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento de los diferentes barrios? La respuesta es que, en 24 de esos barrios, el precio de la vivienda usada ha batido sus propios récords, mientras que en otros diez el precio ha bajado durante 2022.

Los 24 barrios donde el precio se ha disparado se reparten en los siguientes distritos: Arganzuela, Barajas, Centro, Chamartín, Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza, Latina, Moncloa, Retiro, Salamanca, San Blas, Tetuán y Vicálvaro. Dicho de otra manera, en los distritos de Carabanchel, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde no ha habido barrios con precios de la vivienda usada en máximos (lo cual no quiere decir que no hayan subido).

Cuatro barrios en Tetuán

De todos los distritos de Madrid, donde más barrios hay en los que el precio de la vivienda ha llegado a su cima es el de Tetuán. En concreto, son cuatro los barrios que han logrado esta particular gesta: Berruguete, Cuatro Caminos, Valdeacederas y Ventilla-Almenara.

De estos cuatro barrios, donde el precio de la vivienda usada es más elevado es en Cuatro Caminos. Allí, el precio del metro cuadrado ha llegado a los 4.734 euros. Por tanto, en el último año ha aumentado un 6,8%.

[Las dos caras de la vivienda en 2023: cae el precio de compra pero sube el del alquiler]

A continuación, Ventilla-Almenara (3.970 euros el metro cuadrado), tras un incremento del 19,6%; Valdeacederas (3.564 euros), tras elevarse un 7,9%; y, por último, Berruguete (3.447 euros), tras subir un 5,6%. Sin embargo, dentro del distrito de Tetuán, el precio más caro se dio en el barrio de Cuzco-Castillejos (4.991 euros el metro cuadrado tras una subida del 12,9%).

El siguiente distrito donde los precios han alcanzado cotas nunca vista en sus barrios es Salamanca. En este caso, son tres los barrios: Castellana, Fuente del Berro y Recoletos. En el primero de ellos, el precio del metro cuadrado llegó a 7.957 euros (una subida del 14,9% en 2022); en el segundo, se situó en 4.986 euros (+10,2%); y, en el tercero, en 9.000 euros (+8%). Recoletos, de esta manera, se convierte en el barrio con el precio más caro de Madrid.

Otras 'medallas'

Tras Tetuán y Castellana, hay otros cuatro distritos donde dos de sus barrios han cosechado precios hasta ahora nunca vistos: Ciudad Lineal, Moncloa, Retiro y San Blas.

En Ciudad Lineal, se trata de los barrios de Concepción (3.620 euros el metro cuadrado tras una subida del 11,1%) y Costillares (4.333 euros tras un incremento del 2,5%).

[El precio del alquiler llega a máximos históricos en más de una docena de municipios de la Comunidad de Madrid]

Por su parte, en Moncloa, ese ‘honor’ ha recaído en Argüelles (5.419 euros el metro cuadrado al aumentar un 12%) y Casa de Campo (4.227 euros tras la subida del 7%). En el caso de Retiro, son Ibiza (6.055 euros tras remontar un 12,9%) y Pacífico (4.429 euros con una subida del 5,6%). Y, en San Blas, Rosas (3.522 euros tras un despegue del 5,6%) y Hellín (2.159 euros tras un aumento del 7,5%).

Los otros barrios de Madrid que se pueden colgar la medalla del récord en el precio de vivienda usada, según Idealista, son los siguientes: Palos de Moguer (4.316 euros el metro cuadrado); Alameda de Osuna (3.628 euros); Huertas-Cortes (6.033 euros); Ciudad Jardín (5.059 euros); Gaztambide (5.086 euros); Pilar (3.593 euros); Palomas (4.533 euros); Cuatro Vientos (3.568 euros), y Valdebernardo-Valderribas (3.225 euros).

Precios más baratos

Frente a estas marcas nunca vistas, hay otros diez barrios de Madrid donde el precio de la vivienda usada ha bajado en 2022 respeto a 2021. Y eso ha sucedido en los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Hortaleza, Moncloa, Moratalaz, San Blas, Usera y Villa de Vallecas.

En concreto, en Moratalaz y en Usera hay dos barrios donde este hecho ha sucedido. En el primero, se trata de Media Legua (con una caída del 2,6% para situarse en 2.894 euros el metro cuadrado) y Pavones. Aquí ese descenso ha sido del 5,5% (2.407 euros el metro cuadrado). En Usera, por su parte, han sido Zofío (-4,4%), quedando el precio en 2.319 euros; y 12 de Octubre-Orcasur (-0,9%), situándose el precio en 2.466 euros el metro cuadrado.

Los otros barrios donde el precio se ha desinflado han sido Imperial (-0,4%), Salvador (-0,9%), Opañel (-1,5%), Aravaca y Santa Eugenia (-2,7%) y Apóstol Santiago (-10,8%). Este último barrio, enclavado en el distrito de Hortaleza, es donde el precio de la vivienda usada más ha bajado en Madrid.

