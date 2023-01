El PP ofrecerá ayudas a la primera hipoteca de todos los jóvenes en su programa para el 28-M

El Partido Popular tiene previsto centrar su programa de vivienda de cara a las próximas elecciones autonómicas en las ayudas a los jóvenes para que puedan acceder a un préstamo hipotecario para su primera vivienda en propiedad.

Ya hay algunas muestras de ello en Madrid y Murcia y, recientemente, Andalucía ha anunciado una partida de 20 millones para avalar el 15% de los préstamos y que los bancos otorguen hipotecas del 95% en lugar del habitual 80%.

Aunque el PP aún está preparando su programa para los próximos comicios de mayo, está sobre la mesa centrarse en acciones de este calado. El objetivo es permitir a diferentes colectivos, como los jóvenes, un acceso real a la vivienda, según fuentes a las que ha tenido acceso este periódico.

Por el momento, Andalucía se encuentra negociando con varias entidades bancarias un mecanismo de pignoración para avalar con un 15% las hipotecas de los menores de 35 años que reúnan determinados requisitos.

La meta del gobierno de Juanma Moreno es facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes que podrían pagar una hipoteca pero que no cuentan con el ahorro necesario para hacer frente al pago conocido como 'entrada'.

La edad media de acceso a una vivienda en propiedad en España se sitúa por encima de los 38 años. Idealista

La edad media para acceder a una vivienda en propiedad se encuentra por encima de los 38 años, ocasionando en algunos casos un retraso de la natalidad. Los 32,6 años son la edad media para ser madre en España, según datos del INE.

La entrada de una vivienda supone 4,1 veces el sueldo medio anual de los jóvenes. En Andalucía, un total de 420.000 jóvenes no están emancipados, tienen trabajo y podrían necesitar una vivienda en el corto y medio plazo, pero se encuentran con el "obstáculo del ahorro previo necesario" para acceder al inmueble, según datos de 2020 de la Federación de Promotores Inmobiliarios (Fadeco).

Se establecerán algunos requisitos como que la vivienda se destine a uso propio y no al alquiler de terceros. Freepik.

En el caso de esta región, aún no se han definido los requisitos, pero se contempla un máximo por vivienda -alrededor de los 300.000 euros-, que el beneficiario no posea ningún otro inmueble y que el uso sea el de residencia y no alquiler a terceros. Y si hubiera un impago, la administración regional afrontaría el pago del 15% no de lo concedido inicialmente, sino de la cantidad que restaría a devolver a la entidad bancaria de ese 15% inicial.

Si los futuros dueños son una pareja, al menos uno de los dos deberá ser menor de 35 años. Según la propuesta que los promotores realizaron a la Junta de Andalucía, se sugería que se pudiera llegar al 20% de aval para jóvenes con discapacidad, víctimas de violencia de genéro, familias numerosas, monoparentales o emigrantes retornados.

Madrid y Murcia

Andalucía no va a ser la primera en ponerlo en marcha. Madrid ha aprobado una partida de 18 millones de euros para el programa 'Mi primera vivienda'. En la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, los menores de 35 años pueden solicitar hipotecas (hasta el 95% de la misma) con los bancos adheridos al programa.

Eso sí, siempre y cuando cumplan determinados requisitos, como no tener otra vivienda en propiedad y llevar al menos dos años residiendo en la comunidad, entre otros. El máximo de tasación del hogar es de 390.000 euros.

En el caso de Murcia, ya hay jóvenes menores de 35 años que se han beneficiado de esta fórmula impulsada por el gobierno de Fernando López Miras. Hasta el 31 de octubre de 2022, un total de 325 personas solicitaron esta medida.

Recientemente, se ha prorrogado el plazo de solicitudes para esta línea de avales del 20% (hasta 10.850 euros) del valor de tasacion de la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2023. Así, la entidad bancaria puede financiar el 100% del importe de dicha tasación.

Otras iniciativas en Europa

Este año cumple su décimo aniversario el programa 'Help to buy', una iniciativa del Reino Unido para fomentar la compra de viviendas con avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble.

En Francia, existe 'Prêt a taux zéro', una fórmula de préstamo sin intereses para comprar o construir una vivienda, mientras que otros países como la República Checa, Finlandia, Holanda y Noruega también cuentan con programas dirigidos a impulsar el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad.

Subida de tipos y Euríbor

Otras medidas consideradas urgentes por el PP serán las destinadas a amortiguar la subidas de tipos y el Euríbor, que se encuentra en su mayor nivel desde diciembre de 2008.

El Banco Central Europeo (BCE) aprobó el 15 de diciembre una subida de tipos de 0,5 puntos (hasta el 2,5%) siguiendo la estela de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. La institución dirigida por Christine Lagarde avisó de más subidas en 2023.

El Euríbor a 12 meses registró su mayor nivel desde diciembre de 2008 tras haber registrado una media mensual en el último mes de 2022 del 3,018%. Este es el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España y, por lo tanto, conllevará un encarecimiento de las cuotas de aquellos clientes que les toque revisión con la referencia de diciembre. Encarecimiento que frenará la adquisición de viviendas, entre otros, por los jóvenes.

