El Gobierno anuncia que la Ley de Vivienda se aprobará "en los próximos meses"

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David de Lucas, ha asegurado, que habrá Ley de Vivienda y se aprobará "en los próximos meses". "Somos conscientes de que es una ley compleja, pero muy necesaria", aunque prevé que esta ley se aprobará "lo antes posible".

De Lucas ha apuntado a la necesidad de conformar el quinto pilar del Estado de bienestar, y ha enfatizado que es la primera ley que regula el mercado de la vivienda, "abordando problemas muy complejos para el sector".

De hecho, los plazos se están dilatando, "con muchas enmiendas a la ley y la necesidad de llegar a acuerdos", ha comentado De Lucas en el marco de su intervención en la mesa redonda 'Nuevo entorno para el sector inmobiliario' en el marco de la Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press y Deloitte.

Además del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, han intervenido en la primera de las mesas redondas de la jornada el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández Aceytuno; el presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luis Roca de Togores, y el socio responsable de real estate de Deloitte, Alberto Valls. Todos han coincidido en que los mayores problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario son la falta de estabilidad y la dificultad de acceso.

Inestabilidad económica

"Gestionar en el actual contexto económico actual, donde no hay un trimestre tranquilo, no es fácil", ha explicado Valls. En su opinión, la volatilidad es todo lo contrario a lo que necesita el sector. No obstante, el socio de Deloitte ha apuntado que en momentos de inflación el sector inmobiliario se vuelve más atractivo, ya que "es mejor tener el dinero en piedras que en la cuenta corriente".

En este sentido, sobre las previstas subidas de tipos de interés, Roca de Togores ha invitado a mantener la calma, puesto que no se espera que dichas subidas vayan a contraer la economía. En la misma línea se ha manifestado Fernández Aceytuno, apelando a los inversores a apostar por un mercado con menos sobresaltos que el de las criptomonedas o los parqués bursátiles.

Problema de accesibilidad

Por otro lado, los panelistas han expresado su preocupación por la accesibilidad a la vivienda en España, especialmente entre las familias más vulnerables y la población joven.

Una de las principales causas de esta dificultad de acceso es el poder adquisitivo necesario para adquirir una vivienda, con unos ratios de esfuerzo en torno al 35%, un dato inferior al que se registraba en 2008 -del 50%- pero todavía lejos de niveles "aceptables", como ha señalado Roca de Togores, quien considera deseable un ratio del 30% o menos.

"Los precios de la vivienda no son elevados si se comparan con otros países, pero tenemos un problema con los salarios, que son bajos", ha explicado Fernández Aceytuno. Así, todos han coincidido en que hace falta tomar medidas para impulsar el acceso a la vivienda, sin perjudicar a las familias pero tampoco a los grandes inversores a largo plazo, evitando que las restricciones se pasen "como carga" al propio sector.

