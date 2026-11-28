La AESAP debe elaborar indicadores y guías que el Plan da un año para transferir al CISNS y a las comunidades; su retraso o falta de operatividad aplaza la elaboración y armonización de los planes autonómicos.

¿Qué papel tendrá la Agencia de Salud Pública (AESAP) en la implementación del Plan y por qué su situación importa?

España crea un marco organizativo sin bolsa profesional dedicada ni fondos propios, mientras Francia mantiene una reserva acreditada de 4.000 profesionales movilizables en menos de 48 horas y Alemania destinó miles de millones para reforzar plantillas y digitalizar vigilancia.

¿Cómo se compara el modelo español con la reserva sanitaria de Francia y los refuerzos de Alemania?

Serán profesionales del Sistema Nacional de Salud seleccionados de forma voluntaria; su movilización exige el visto bueno de sus jefes y depende de las necesidades de sus unidades de origen. En caso de sobrecarga, el plan contempla recurrir a la sanidad privada.

¿Quién formará los equipos de respuesta rápida previstos en el Plan y cómo se movilizarán?

Ya ocurrido: las comunidades deberán costear las reservas territoriales y la gestión operativa. Podría ocurrir: desigualdad entre regiones según su capacidad presupuestaria y retrasos en la creación efectiva de stocks.

¿Qué consecuencias tiene que la Reserva Estratégica Nacional no tenga financiación comprometida para las comunidades autónomas?

El real decreto publicado en el BOE condiciona los compromisos a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio y no consigna partidas específicas en los PGE. Por eso el despliegue territorial queda pendiente de las decisiones y presupuestos de las comunidades autónomas.

¿Por qué el Gobierno no ha incluido fondos finalistas para desplegar el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Emergencias Sanitarias?

Las comunidades autónomas dispondrán de un año para adaptar sus propios planes territoriales a las guías que determine la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

La movilización de los equipos de respuesta rápida dependerá de la voluntariedad del personal y del visto bueno de sus jefes directos según las necesidades del servicio.

A diferencia de países como Francia o Alemania, el plan español no crea una bolsa de profesionales de reserva extra y dependerá de la plantilla del SNS y la sanidad privada.

El nuevo Plan Estatal de Emergencias Sanitarias entra en vigor sin financiación específica ni fondos propios garantizados en el BOE, dejando los costes en manos de las comunidades autónomas.

El Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Emergencias Sanitarias ya ha entrado en vigor tras su correspondiente aprobación en el BOE. Seis años después de la pandemia, el Gobierno ha sacado adelante esta medida, así como la Agencia de Salud Pública (AESAP) que todavía no está en funcionamiento.

Dicho plan fija mecanismos de coordinación y actuación ante crisis sanitarias y contempla la creación de una Reserva Estratégica Nacional de medicamentos y otros productos sanitarios. No obstante, al hacer un análisis y compararlo con proyectos de otros países europeos, presenta varios puntos débiles.

El Gobierno no destinará fondos finalistas para su despliegue territorial. Además, el decreto no contempla una bolsa de profesionales de reserva extra para intervenir en emergencias (será personal que ya trabaje en el SNS) como sí lo incluye, por ejemplo, el plan francés; y su desarrollo queda condicionado a las comunidades autónomas.

En cuanto a su financiación, el BOE señala que los compromisos que se deriven de la aplicación del real decreto quedarán "condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso" y que serán las propias comunidades las que tendrán que desembolsar las cantidades necesarias para gestionar las reservas estratégicas.

Y se advierte a las administraciones territoriales de que la falta de recursos extra no les exime de cumplir con unas obligaciones que ya vienen impuestas por la Ley General de Salud Pública y el reglamento europeo aprobado tras la pandemia.

Sólo se conoce que la Reserva Estratégica Nacional -que complementa a las reservas que puedan crear las comunidades autónomas- costará a las arcas públicas del Estado unos 80 millones de euros. Aunque Sanidad advierte que es sólo un coste inicial y provisional.

Así lo recoge la memoria económica que, según el departamento de Mónica García, acompaña al real decreto. No obstante, en el texto publicado en el BOE no aparece esa partida ni compromete financiación específica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por tanto, con las cuentas públicas prorrogadas y la convocatoria electoral del 29-N, queda así en el aire el blindaje financiero que el propio Ministerio daba por hecho hace un año.

En octubre de 2025, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, aseguraba que la reserva tendría salvaguardada una partida presupuestaria propia si los PGE de 2026 salían adelante.

Equipos de respuesta rápida

El BOE recoge que se establecerá una red de profesionales y equipos de salud pública de respuesta rápida ante una crisis de emergencia sanitaria como la vivida con la Covid y, recientemente, con el hantavirus.

Entre sus principales funciones está apoyar la respuesta en situaciones de amenazas graves para la salud o en aquellas situaciones en las que las comunidades autónomas así lo soliciten. También, respaldarán las actividades de preparación incluyendo la capacidad de detección, evaluación post-evento, ejercicios de simulación, talleres de capacitación de funciones de salud pública y participación comunitaria.

El Consejo Interterritorial del SNS (el CISNS) acordará los procedimientos pertinentes para su formación, competencias, organización y entrenamiento periódico y los mecanismos de despliegue a propuesta de las comunidades autónomas desplegadas.

No obstante, si ocurre una crisis sanitaria el texto determina que el personal de respuesta rápida se escogerá de forma voluntaria para integrar los equipos de salud pública, pero condiciona su movilización al visto bueno de sus jefes directos y a "las necesidades de servicio de sus unidades de origen".

¿Y ese personal de dónde saldrá? Serán profesionales que trabajen en el Sistema Nacional de Salud. Y en el caso de que esas plantillas se vean "sobrepasadas" se recurrirá cuando sea necesario a la sanidad privada. Algo que ya se hizo con la Covid.

No obstante, si se compara el modelo español con el de sus vecinos hay grandes diferencias. Por ejemplo, Francia cuenta con una reserva sanitaria al uso de 4.000 profesionales que deben estar acreditados y operativos durante todo el año, para que se les pueda movilizar en menos de 48 horas dentro o fuera del país.

Hay que apuntarse de antemano (incluso si se es jubilado o estudiante), se cobra por día trabajado y se va solo si se acepta la misión.

Otro ejemplo es Alemania, que movilizó 4.000 millones de euros para reforzar sus plantillas de salud pública entre 2021 y 2026 y su reserva nacional, además de digitalizar su vigilancia.

Finlandia cuenta con una Agencia Nacional de Suministros de Emergencia que dispone de un fondo propio y almacenes auditados con rotación obligatoria para evitar que el material caduque.

Sobre la Reserva Estratégica Nacional, el decreto publicado en el BOE se limita sólo a fijar su marco organizativo: prevé crear un grupo de trabajo para decidir qué medicamentos y productos sanitarios almacenar y establece que ese depósito estatal será "complementario" a las reservas que cada comunidad autónoma debe costear por su cuenta.

Plan Estatal

Sin embargo, la norma no concreta cantidades, no incluye contratos con la industria para garantizar la producción en suelo español ni consigna presupuesto propio para adquirir y renovar el material.

Por otro lado, el Plan Estatal nace como un marco que da un año a las autonomías para aprobar sus propios planes y a la AESAP para fijar los indicadores, dejando la ejecución asistencial en manos de los 17 sistemas regionales.

Es decir, primero la Agencia será la que tenga que elaborar las guías que luego trasladará a las comunidades a través del CISNS para que elaboren sus respectivos planes territoriales.

Con todo, el despliegue del Plan no se hará por completo hasta que todas las autonomías se alineen con él, anotando más años de retrasos con respecto a los países de su entorno que ya la mayoría tienen ya sus sistemas operativos.