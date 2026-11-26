Los ciudadanos de esas comunidades tendrán acceso centralizado a las vacunas contratadas en 2027-2028, lo que facilita suministro y opciones de producto según edad y tecnología elegida por cada región.

Cómo afecta a los ciudadanos que 12 comunidades y Ceuta y Melilla se hayan acogido a este contrato marco de vacunas Covid?

Sanidad quería romper el monopolio de una sola tecnología y ofrecer a las comunidades distintas herramientas inmunológicas, priorizando precio y tecnología en los acuerdos marco.

Qué hay detrás de la decisión de Sanidad de dividir la compra entre vacunas de ARN mensajero y de proteína recombinante?

Todo indica que Pfizer será la adjudicataria porque ha sido la única en presentar oferta para las 26.130 dosis destinadas a menores de 6 meses a 11 años.

¿Quién podría quedarse finalmente con el lote para niños de 6 meses a 11 años en el concurso de vacunas Covid?

Ya adjudicado, el lote de Hipra permite a las autonomías disponer de 671.300 dosis de vacuna de proteína recombinante y diversificar la cartera vacunal frente a depender solo de ARN mensajero.

¿Qué consecuencias tiene que Hipra haya ganado el lote de vacunas de proteína recombinante para las comunidades autónomas?

Pfizer obtuvo la mayor puntuación técnica y económica en el lote de 2,17 millones de dosis ARN mensajero y superó a Moderna (100 frente a 75,25 puntos), por lo que el Ministerio le adjudicó ese lote.

¿Por qué el Ministerio de Sanidad ha adjudicado a Pfizer el lote mayor del concurso público de vacunas Covid para 2027-2028?

El acuerdo marco cuenta con la adhesión de 12 comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla para diversificar las tecnologías de inmunización.

Hipra se adjudica el lote de vacunas de proteínas recombinantes por 42,9 millones de euros tras superar ampliamente a Sanofi.

Pfizer gana el lote principal de 163,4 millones de euros para dosis de ARN mensajero a mayores de 12 años tras imponerse a Moderna.

El Ministerio de Sanidad adjudica a Pfizer e Hipra la mayor parte del concurso público de 221 millones de euros para la compra de vacunas Covid en 2027 y 2028.

El Ministerio de Sanidad ha resuelto prácticamente el concurso público (de 221 millones de euros) para la compra de vacunas contra la Covid de 2027 y 2028. Así, el departamento ha adjudicado a Pfizer e Hipra la mayor parte de la licitación que se divide en tres lotes.

El primero -que absorbe la mayor parte del presupuesto (163,4 millones de euros)- va dirigido a adquirir 2,17 millones de dosis ARN mensajero a partir de los 12 años. Lote que Pfizer ha logrado imponerse a Moderna. El laboratorio ha conseguido la mayor puntuación (100 puntos) frente a los 75,25 que ha anotado su principal competidora.

Hipra se ha quedado con el tercero: destinado a la compra de 671.300 dosis vacunas de proteínas recombinantes, para el que se ha destinado un presupuesto de 42,9 millones de euros. La farmacéutica catalana ha ganado con una gran diferencia obteniendo 100 puntos, frente a las 14 que ha cosechado Sanofi.

Falta por conocer quién se quedará con el segundo de ellos. Este va dirigido a la compra de 26.130 dosis de vacunas de ARN mensajero para menores de entre 6 meses a 11 años por un importe de 1,9 millones.

Aunque todo apunta que será Pfizer ya que ha sido la única que ha presentado su oferta.

Precio y tecnología

Como ya contó Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, a este diario, el principal objetivo de este concurso público es superar los acuerdos previos monopolizados de una sola tecnología y proveedor.

Se abre el abanico para que las comunidades autónomas dispongan de distintas herramientas inmunológicas, combinando vacunas de ARN mensajero con vacunas de proteína recombinante.

Y, para esto último, "ya tenemos a dos compañías compitiendo por ello", precisó durante su participación en el VII Observatorio de la Sanidad.

Han sido 12 las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla las que han decidido acogerse a este contrato.

En concreto, ha sido el caso de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, según lo detalla la Memoria Justificativa del contrato.