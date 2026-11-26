Recomiendan equiparar la regulación de nuevos productos de tabaco al consumo clásico, apostar por la educación preventiva en adolescentes y subir el precio del tabaco, ya que un aumento del 10% reduce el consumo en torno al 2%, especialmente entre jóvenes.

El GECP reporta diferencias en tiempos de presentación y de recidiva, indicando que los hombres muestran reaparición de la enfermedad antes que las mujeres en la muestra analizada.

El GECP advierte que los productos modernos mantienen sustancias carcinógenas y adictivas y deberían regularse igual que los cigarrillos, porque probablemente facilitan el inicio de la adicción y contribuyen a los casos de cáncer en población joven.

¿Cómo influyen las nuevas formas de consumo de tabaco en el aumento del cáncer de pulmón entre mujeres según el GECP?

Ya ocurre que el adenocarcinoma, al ser más periférico, suele diagnosticarse más tarde y con más metástasis que los tumores escamosos. Además, los fármacos y la respuesta terapéutica varían según el subtipo, lo que condiciona el manejo clínico.

¿Qué consecuencias tiene para las pacientes que el adenocarcinoma sea ahora el subtipo más frecuente del cáncer de pulmón?

El GECP señala que ciertos cambios genéticos aparecen con más frecuencia en mujeres, lo que sugiere un perfil molecular distinto al de los hombres. Esa conclusión procede del análisis del Registro de Tumores Torácicos con 43.621 pacientes.

¿Por qué el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) afirma que el cáncer de pulmón en mujeres tiene "características moleculares propias"?

Expertos del GECP piden equiparar la regulación del vapeo al tabaco tradicional, reforzar la educación en jóvenes y subir los precios para desincentivar el consumo.

El 87% de los pacientes diagnosticados es o ha sido fumador, por lo que el GECP advierte sobre el peligro de los nuevos hábitos de consumo.

El adenocarcinoma es el subtipo histológico más frecuente (63%), asociado al incremento de tóxicos ambientales que provocan un desarrollo tumoral más distal.

Las mujeres representan ya el 28,4% de los casos de cáncer de pulmón en España, mostrando características moleculares específicas frente a los hombres.

El 28,4% de las personas afectadas por cáncer de pulmón en España son mujeres, según datos actualizados del Registro de Tumores Torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), que recoge información de 43.621 pacientes procedentes de centros hospitalarios españoles.

Además, este grupo tiene "características moleculares específicas", ha explicado Mariano Provencio, presidente del GECP, una asociación que reúne a expertos en este tumor para desarrollar investigaciones independientes.

"Hay algunas alteraciones moleculares que, no sabemos muy bien por qué, aparecen más frecuentemente en las mujeres". Esto ya se había visto en estudios anteriores en población asiática y se ha comprobado también en las mujeres occidentales.

Además, el tumor parece comportarse de forma distinta en hombres y en mujeres aunque, ha advertido Provencio, puede haber un sesgo de selección dentro del estudio que explique esto. "Hay una diferencia en cuanto al tiempo a la presentación y al tiempo de recidiva", es decir, la reaparición de la enfermedad, que lo hace antes en ellos.

También parecen responder de forma distinta a los tratamientos, aunque en esto "hay discrepancias, pues los estudios disponibles son contradictorios".

Casi dos tercios de los pacientes tienen entre 60 y 80 años, y el adenocarcinoma es el subtipo histológico más frecuente (63% de los casos), frente al carcinoma escamoso (27,6%), que era más habitual en el pasado.

Provencio ha achacado ese aumento a la inhalación de tóxicos ambientales, más presentes en las últimas décadas, que "van a sitios más distales y el tumor se desarrolla allí. Antes, con el tabaco sin filtro, el tóxico se depositaba más centralmente, donde están los escamosos. Probablemente haya otro tipo de explicaciones ligadas a cuestiones moleculares, pero es algo que está ocurriendo en todo el mundo".

Esto implica también una diferencia en su comportamiento y su manejo. "Los epidermoides (escamosos) son más centrales, con lo cual ocasionan tos y a lo mejor incluso un diagnóstico más precoz porque se detectan antes por síntomas; los adenocarcinomas son más distales y llevan más tiempo de evolución y, por tanto, aparecen habitualmente con más metástasis".

A nivel de tratamiento, "hay distintos fármacos que tienen más respuesta en los escamosos que en los adenocarcinomas, y también características moleculares en una proporción distinta".

El 87% de los pacientes incluidos en el registro fuman o han fumado. En el cáncer de pulmón no microcítico, el más frecuente, el 40,5% son fumadores activos, el 46,7% exfumadores y el 11,5% nunca han fumado.

Bartomeu Massuti, secretario del GECP, ha señalado, a este respecto, que "las nuevas formas de consumo de tabaco deben ser consideradas igual que el consumo directo. Siguen conteniendo sustancias potencialmente carcinógenas y adictivas, y probablemente favorecen el inicio de la adicción al tabaco; lo mínimo es que sean consideradas con los mismos niveles normativos que el consumo directo en cuanto a espacios, acceso, etc."

Massuti ha señalado la necesidad de incidir en la educación de la población adolescente para que no inicie el hábito tabáquico, pues los jóvenes españoles están entre los que más fuman de toda Europa, y ha pedido un aumento del precio de la cajetilla.

"Está demostrado que subir el precio del tabaco un 10% disminuye el consumo en alrededor de un 2%, y eso ya es mucho. Probablemente, donde más disminuya sea en la población adolescente, que es la que tiene menor poder adquisitivo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es equiparar totalmente las nuevas formas de consumo de tabaco al consumo clásico de cigarrillos; segundo, las medidas de educación, y tercero, el precio, que es una medida de impacto inmediato".