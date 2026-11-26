El Hospital Universitario HLA Moncloa incorpora la última versión del robot Da Vinci. En 10 años ha realizado más de 2.000 intervenciones con esta herramienta.

Manos robóticas para mantener la continencia y la erección tras el cáncer de próstata: "Cualquier paciente se puede beneficiar"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Servicio de Urología del Hospital HLA Moncloa acumula más de 2.000 intervenciones con el robot quirúrgico Da Vinci, incluyendo las primeras cirugías con su última versión. La tecnología mejora significativamente la continencia y preserva la función eréctil tras cirugías de cáncer de próstata, reduciendo además el tiempo de hospitalización a menos de 48 horas. En intervenciones de cáncer de riñón, el robot permite operar tumores más grandes y complejos sin tener que extirpar el órgano completo. El nuevo Da Vinci 5 incorpora visión 3D, eliminación del temblor y la tecnología Force Feedback, que permite al cirujano sentir la resistencia de los tejidos para ganar precisión. Preguntas ¿Por qué dice Ángel Tabernero que el robot Da Vinci mejora la continencia y la erección tras la cirugía del cáncer de próstata? Tabernero atribuye la mejora a la mayor precisión y visión 3D del robot, que reduce daño a los nervios y tejidos responsables de la continencia y la erección. Añade que el sistema elimina el temblor y permite disecciones más finas, lo que eleva los resultados funcionales. ¿Qué aporta la versión Da Vinci 5 respecto a modelos anteriores en las operaciones urológicas de HLA Moncloa? El Da Vinci 5 incorpora Force Feedback para sentir la resistencia tisular, funciones de seguridad instrumentales y registro intraoperatorio de métricas, lo que incrementa la precisión y monitoriza el rendimiento durante la intervención. Tabernero señala que estas mejoras facilitan operar tumores complejos y preservar funciones. ¿Qué pacientes con cáncer de próstata pueden beneficiarse de la cirugía robótica en el Hospital Universitario HLA Moncloa? Según Tabernero, cualquier paciente con cáncer de próstata puede beneficiarse de mejores resultados funcionales siempre que lo opere un urólogo con experiencia en cirugía robótica. El equipo del hospital ha realizado más de dos mil intervenciones y recomienda operadores experimentados. ¿Cómo ha cambiado el manejo del cáncer de riñón con la cirugía robótica en el servicio de Tabernero? El robot permite resecar tumores renales mayores o en localizaciones complejas sin extirpar el riñón completo, lo que aumenta la posibilidad de conservar órgano y función renal. Además reduce sangrado y acorta la hospitalización. ¿Qué formación y experiencia considera Tabernero necesarias para operar con seguridad con el Da Vinci? Tabernero estima que se requieren al menos cien cirugías como mínimo para ofrecer una técnica quirúrgica adecuada con el robot; enfatiza que la experiencia del urólogo es clave porque el robot es solo una herramienta.

"Lo primero que hay que explicarles es que no les va a operar un robot. Les opera el urólogo. Pero les explicamos que es una herramienta muy útil que nos ayuda a hacerle mejor la cirugía. Los pacientes lo encajan y lo reciben muy bien".

El Servicio de Urología del Hospital Universitario HLA Moncloa, que dirige Ángel Tabernero, lleva casi una década operando con el robot Da Vinci. Ya han sido más de 2.000 intervenciones y van tres con la última versión de esta herramienta que cambió la Urología para siempre.

"A todos los médicos que nos dedicamos a especialidades quirúrgicas lo que más nos gusta es operar. A lo que aspiramos es a operar los casos más complejos posibles con la mejor tecnología del momento".

Operar tumores complejos

Para él, la experiencia de operar con el Da Vinci se resume en esto: "Disfrutas como nunca de tu trabajo y, además, estás convencido de ofrecerle a tus pacientes lo mejor, que es el objetivo principal".

Gracias a las manos robóticas que le proporciona, ha aumentado de forma espectacular los resultados del cáncer de próstata, sobre todo en continencia "tras la cirugía tanto precoz como tardía", así como el porcentaje de pacientes que pueden mantener su erección.

Tabernero opera el robot quirúrgico. HLA

En el cáncer de riñón, el Da Vinci "nos permite operar tumores más grandes y colocados en sitios complejos que antes, directamente, nos obligaba a extirpar el riñón completo".

Y todo esto yéndose a casa tras menos de 48 horas. "Algunos podrían irse en 24 horas, pero es importante que el paciente pase un poco más de tiempo en el hospital y se vaya con más confianza".

Tabernero señala que, en algunos procedimientos sencillos, no es necesario utilizar la cirugía robótica pero "en mi especialidad creo que prácticamente toda la cirugía oncológica se beneficia de poder hacer las cosas con más precisión".

Hoy por hoy, "cualquier paciente con un cáncer de próstata se beneficia por la mejora de los resultados funcionales", eso sí, "siempre que le opere un urólogo con experiencia".

Percibir las resistencias

En su opinión, "para ofrecer al paciente una buena técnica quirúrgica serán necesarios un mínimo de 100 cirugías".

El equipo de Tabernero lleva realizadas más de 2.000 intervenciones y con el último modelo "la adaptación ha sido rápida y fácil, ya que el manejo no cambia prácticamente nada".

Momento de una intervención con el robot Da Vinci 5. HLA

Esta herramienta elimina el temblor de las manos y proporciona una visión inmersiva en 3D al cirujano que le permite operar con una alta precisión, reduciendo incisiones y sangrados, disminuyendo el tiempo de hospitalización y mejorando la calidad de vida.

El nuevo Da Vinci 5 incorpora instrumentos como el sistema Force Feedback, que permite al cirujano percibir la resistencia de los tejidos y la tensión durante la disección o sutura, aumentando así una sensación real de la naturaleza del tejido.

Además, nuevas funciones de seguridad instrumental incrementan la precisión y la seguridad para el paciente.

También dispone de un sistema de información intraoperatoria que registra datos de movimiento y métricas de rendimiento quirúrgico en tiempo real. Una nueva era de la cirugía guiada por los datos.

Pero lo importante, para Tabernero, es el especialista que lleva los mandos. "No olvidemos que el robot es una herramienta más y no hace nada solo; es el urólogo quien opera y la experiencia es fundamental. Sin experiencia del urólogo, el robot no sirve".