Según el análisis citado, remibrutinib y fenebrutinib podrían acaparar la mayor parte del mercado de nuevos BTK, con ingresos conjuntos previstos en torno a 4.600 millones de dólares en 2034; el informe también apunta a otros candidatos como orelabrutinib, frexalimab y vidofludimus.

¿Cuáles son los fármacos con más probabilidad de liderar las ventas en esclerosis múltiple hasta 2034?

Los inhibidores de BTK frenan la maduración de linfocitos B sin eliminarlos por completo, lo que preserva parte de la población B y busca proteger la mielina; los anti-CD20 eliminan células B que expresan CD20, con mayor riesgo de efectos por supresión celular.

La FDA rechazó su comercialización por casos de lesión hepática inducida y preocupaciones sobre el balance beneficio-riesgo, lo que obliga a revisar la seguridad hepática antes de considerar su uso generalizado y puede complicar su adopción y monitorización clínica.

¿Por qué la FDA rechazó tolebrutinib en Estados Unidos y qué implica eso para su uso?

Ya aprobado por la Comisión Europea, tolebrutinib supone la primera opción específica para frenar la progresión en pacientes sin brotes pero con empeoramiento; en ensayos redujo un 31% el riesgo de progresión en seis meses, aunque su disponibilidad en España depende de la financiación del SNS.

GlobalData basa esa previsión en la llegada de nuevos fármacos capaces de modificar la enfermedad, sobre todo inhibidores de BTK y otros en fases finales, que compensarían el vencimiento de patentes; estiman un crecimiento anual del 4,1% hasta pasar de 22.000 a 33.000 millones de dólares.

¿Por qué dice GlobalData que el mercado de la esclerosis múltiple crecerá un 50% entre 2024 y 2034?

Analistas prevén que los fármacos en desarrollo alcancen ventas de 7.600 millones de dólares en 2034, liderados por tratamientos como remibrutinib y fenebrutinib.

Los nuevos inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) preservan la mielina frenando la maduración de los linfocitos B sin eliminarlos por completo.

La Comisión Europea aprobó tolebrutinib, el primer tratamiento indicado para frenar la progresión de la enfermedad que reduce un 31% el riesgo de discapacidad a los seis meses.

El mercado de la esclerosis múltiple crecerá un 50% entre 2024 y 2034, alcanzando los 33.000 millones de dólares gracias a la llegada de nuevos fármacos para formas progresivas de la enfermedad.

El mercado de la esclerosis múltiple en los siete grandes mercados mundiales (EEUU, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Japón) crecerá un 50% entre 2024 y 2034 gracias a la entrada de nuevos fármacos con capacidad de modificar la enfermedad, sobre todo en las formas progresivas, donde hasta ahora hay pocas opciones terapéuticas.

Según un informe de GlobalData, el tamaño del mercado crecerá a un ritmo del 4,1% anual, pasando de 22.000 millones de dólares (20.000 millones de euros, al cambio actual) a 33.000 millones (30.000 millones de euros) al final del periodo.

Aunque este incremento podría verse frenado por el vencimiento de la exclusividad de fármacos como ocrelizumab y ofatumumab, la llegada de varios medicamentos en las últimas fases de desarrollo lo impulsará fuertemente.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unos tres millones de personas en todo el mundo, 55.000 de ellas en España. Es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres y su incidencia parece estar aumentando en los últimos años, especialmente en edades tardías, a partir de los 55 años, y también, aunque algo menos, en menores de 18.

Si bien en los últimos años se ha comenzado a discutir la clasificación de las diferentes formas de la patología, el consenso actual la divide en dos tipos: remitente recurrente y progresiva primaria.

La mayoría de los pacientes tiene la primera forma, en que ocurren brotes que pueden durar semanas e incluso meses. Sin embargo, con el paso del tiempo, suelen desembocar en un deterioro progresivo y, hasta hace poco, imparable.

Aunque hay más de una decena de fármacos específicos para esclerosis múltiple, la mayoría se dirigen a la forma remitente recurrente. Para las formas progresivas solo existe ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal que se dirige contra los linfocitos B que expresan la proteína CD20.

Este fármaco, además, se vio envuelto en la polémica después de que la revista médica The BMJ pidiera su retirada, poniendo en entredicho su eficacia (algunos pacientes no responden en absoluto, mientras que en otros es baja) y señalando el riesgo de efectos adversos graves, como el cáncer de mama, si bien, como afirmaba la neuróloga Belén Caminero a este periódico, esta posibilidad "no se ha confirmado de forma consistente en los datos de seguimientos posteriores".

El panorama para la esclerosis múltiple progresiva, con todo, está cambiando. Este junio, la Comisión Europea aprobó tolebrutinib, comercializado por Sanofi como Cenrifki, siendo el primer medicamento indicado para frenar la progresión de la enfermedad.

En los ensayos clínicos, este fármaco ha demostrado una reducción del 31% en el riesgo de progresión de la discapacidad en seis meses en comparación con placebo. Todo aquel paciente que no tenga brotes en dos años y, sin embargo, vea un empeoramiento de la enfermedad sería candidato a él.

Todavía no está disponible en España, ya que tiene que acordarse su financiación en el Sistema Nacional de Salud, un proceso que suele demorarse meses.

Lesión hepática

Con todo, tampoco está exento de polémica. En diciembre de 2025, el regulador de medicamentos de EEUU comunicaba su rechazo a la comercialización de tolebrutinib por riesgo hepático grave y dudas sobre su balance beneficio-riesgo.

La FDA (siglas en inglés de Administración de Alimentos y Medicamentos) apuntaba que en los ensayos clínicos se identificaron casos de lesión del hígado inducida por el fármaco que no se mitigaba lo suficiente con el plan de monitorización propuesto por la compañía, al tiempo que no mostraba un perfil favorable claro en ningún subgrupo de la población.

Tolebrutinib es el primero de una serie de fármacos, conocidos como inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton o BTK, que han mostrado eficacia para ralentizar el deterioro característico de la enfermedad en ensayos clínicos.

La ventaja que tienen frente a los anticuerpos anti-CD20 actuales es que no eliminan por completo los linfocitos B, las células inmunes causantes de la neurodegeneración al atacar la mielina (la membrana que protege los nervios), sino que frenan su maduración, dejando intacta la población adulta y logrando preservar la mielina sin destruir totalmente la población de linfocitos B.

Varios de estos fármacos (fenebrutinib, remibrutinib) esperan ser aprobados a lo largo del próximo año, lo que podría suponer su llegada a los mercados (entre ellos, el español) antes de diciembre de 2027. Otros, como orelabrutinib, el anti-CD40 frexalimab y el inhibidor mitocondrial vidofludimus, podrían estar disponibles algo más adelante.

Christie Wong, analista de neurología de GlobalData, explica en una nota que fenebrutinib, de Roche, es "el único inhibidor de BTK con datos positivos en ensayos de fase 3 para la esclerosis múltiple primaria progresiva, a pesar de que no se ha desarrollado para formas secundarias progresivas sin brotes".

Remibrutinib está comercializado por Novartis para tratar la urticaria crónica espontánea y, en los ensayos para esclerosis múltiple, "tuvo un efecto más modesto en los brotes, pero tiene el perfil de seguridad para el hígado más favorable entre los inhibidores de BTK en últimas fases de desarrollo para esclerosis múltiple hasta la fecha, mientras que orelabrutinib es el menos avanzado, sus resultados en fase 3 no se esperan hasta 2030". Frexalimab y vidofludimus calcio, por otro lado, "no se han asociado con ninguna señal de seguridad hepática hasta la fecha".

El análisis de GlobalData apunta que las ventas de estos fármacos pueden alcanzar unos 7.600 millones de dólares (6.900 millones de euros) en 2034 en los siete países objeto de estudio, con remibrutinib y fenebrutinib siendo los que acaparen la mayor parte del mercado, con unos ingresos conjuntos de 4.600 millones de dólares (4.200 millones de euros).