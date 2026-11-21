El sector propone diferenciación de precio inicial y un sistema de precios dinámicos precio‑volumen para aumentar cuota; esas reformas estaban en la nueva Ley del Medicamento, que quedó en suspenso por la convocatoria electoral.

El sistema de precios de referencia y las sucesivas bajadas de precio han reducido proveedores y desincentivado la producción nacional, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento.

¿Qué riesgos para el suministro y la industria plantea el actual sistema de precios de los genéricos en España?

Más de un millón de pacientes usan apixabán en España y la molécula alcanzaba una facturación anual de 280 millones de euros.

Ya se han estimado ahorros directos de 143 millones de euros y una reducción del mercado en torno al 53% tras la llegada de los genéricos.

Porque la patente de apixabán ha expirado y Stada lanza su genérico; la compañía es la primera multinacional de genéricos en España y busca aprovechar la caída prevista del mercado para ganar cuota.

Mar Fábregas alerta sobre el riesgo de desabastecimiento de medicamentos genéricos en España por el sistema actual de precios, que mantiene su cuota estancada en el 40%.

El laboratorio prevé seguir ampliando la plantilla de su hub global de Barcelona debido al crecimiento de sus operaciones e inversión en I+D.

La compañía evalúa su entrada en el sector de Consumer Health mediante suplementos y productos de longevidad, además de estudiar posibles compras estratégicas en España.

Stada busca liderar la cuota de mercado del anticoagulante oral apixabán tras expirar su patente, lo que supondrá un ahorro de 143 millones de euros al sistema sanitario.

La patente de apixabán, un fármaco oral anticoagulante para prevenir ictus, embolia sistémica en adultos o eventos tromboembólicos, acaba de expirar y varios laboratorios están acelerando la entrada de sus genéricos al mercado. Entre ellos destaca Stada, que lanzará su versión de este medicamento, uno de los tratamientos con mayor facturación en España.

Así, su llegada en versión genérica generará unos ahorros de 143 millones de euros al sistema. "El mercado se va a reducir un 53%. Por eso, nosotros aspiramos a liderar la cuota de apixabán, ya que somos la primera multinacional de genéricos en España y la tercera como laboratorio", precisa Mar Fábregas, directora general de Stada Iberia (España y Portugal), en una entrevista con este diario.

"El mercado de los anticoagulantes orales es muy importante: está creciendo a doble dígito. Actualmente, más de un millón de pacientes se trata con apixabán y ya alcanza una facturación de 280 millones de euros", indica Fábregas.

2026 ha sido un buen año para el laboratorio. La filial española ha lanzado productos en sus tres áreas de negocio (genéricos, Specialty y Consumer Healthcare). Igualmente, la más potente sigue siendo la de genéricos. Aparte de apixabán han sacado al mercado otro anticoagulante: Rivaroxabán.

"El lanzamiento de apixabán se suma a nuestra cartera de anticoagulantes orales, donde ya incorporamos dabigatrán hace dos años y rivaroxabán a finales de enero. Acabamos el año con este lanzamiento, que es muy importante para la compañía, para el sistema sanitario y para los pacientes", precisa.

De su división Specialty, la multinacional ha presentado recientemente denosumab (un medicamento biológico para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas) y kertensis (fármaco para tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas óseas).

"Lo que hemos lanzado este año sobre todo tendrá recorrido en el 2027. En genéricos ha sido muy importante el rivaroxabán; en autocuidado, una gama muy amplia de magnetrans y la línea para el cuidado orofaríngeo infantil Orofar, que salieron hace un par de meses. Todos están todavía en fase de introducción y van a ser lanzamientos muy potentes con un impacto relevante en los próximos doce meses", explica.

Nuevas áreas

La farmacéutica pretende adentrarse en nuevas áreas. "En la parte de Consumer Health es donde vemos categorías que todavía podemos introducirnos. Estamos estudiando posibles alianzas estratégicas de productos más especializados", cuenta a este diario.

"Por ejemplo, en tratamientos relacionados con la longevidad y la parte de nutrición. Estamos estudiando desarrollar suplementos, al final los hábitos de los consumidores están cambiando y, con ello, las dinámicas de mercado", adelanta la directora general de Stada.

En cuanto a su plan de expansión, "el crecimiento en España viene por las dos patas. Por un lado, a través del crecimiento orgánico que en estos tres últimos años hemos lanzado hasta 30 nuevos productos. Con lo cual, nuestro crecimiento orgánico es muy importante y siempre estamos revisando oportunidades estratégicas".

Además, Fábregas confirma a este diario que la filial española está estudiando posibles adquisiciones que, de momento, prefieren reservarse.

Inversión en I+D

La mayor parte de la inversión en I+D del laboratorio se destina al desarrollo de nuevos productos. "Esta lección se puso en práctica para la producción de lecigon [medicamento en gel intestinal para el Parkinson en estado avanzado], en concreto, en la fabricación de su dispositivo", aclara.

"El I+D se está desplegando también en otros procesos como, por ejemplo, en logística. Aparte de invertir en operaciones comerciales también estamos ampliando nuestro hub global de Barcelona. Actualmente, tenemos un equipo de casi 80 personas".

Una plantilla que, según las previsiones de Stada España, crecerá en los próximos años.

"Los resultados que estamos obteniendo son muy satisfactorios. España es un país en el que atraer talento es muy fácil. Y claro, al lado de una filial con operaciones comerciales tan potentes pues también se genera una sinergia. Así que seguramente sigamos ampliando plantilla, además, en una ciudad con buenas universidades y grandes centros de investigación", termina Fábregas.

Genéricos

Desde el sector de genéricos se lleva tiempo reclamando una diferenciación de precio frente a la marca durante el primer año o cambios en el Sistema de precios de referencia para dinamizar la cuota de genéricos en España, que sigue muy por debajo de la media europea.

Estas son algunas de las demandas que se pretendían corregir con la nueva Ley del Medicamento que se ha quedado en el aire ante la convocatoria de elecciones.

Fábregas -que también es presidenta de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg)- cuenta que durante el trámite de esta ley se avanzó mucho. "Pero vamos a ver cómo podemos avanzar con las medidas con los reales decretos de financiación de precios. Hay que asegurar soportes legales que nos permitan realmente introducir medidas que promuevan el sector", argumenta.

"Tenemos que terminar con esta espiral sucesiva de bajadas de precios, porque lo único que provoca es la eliminación de proveedores. El genérico es una herramienta de sostenibilidad, pero necesita ganar cuota de volumen".

"España es el único país donde el genérico y la marca tiene el mismo precio y estamos en una cuota estancada del 40% en los últimos once años de penetración en unidades, cuando en Europa es un 65%. Por tanto, hemos propuesto medidas como el sistema de precios dinámicos que no es nada más que un acuerdo precio volumen", continúa.

A su vez, sostiene que esta política de precios bajos puede poner en riesgo la sostenibilidad de ciertos genéricos.

"Totalmente, es un riesgo muy real por la vulnerabilidad del sector con el sistema actual de precios de referencia que no frena esta espiral de reducciones de precio. Por un lado, estamos viendo que la producción nacional se desvía a otros países y una eliminación de laboratorios, con lo cual el riesgo de desabastecimiento se incrementa".

"El genérico no sólo garantiza el acceso sino también tiene un gran valor clínico, porque abre la puerta a que más pacientes se beneficien de estos tratamientos", termina.