Necesita seguridad jurídica alineada con el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud y generar confianza ciudadana mediante gobernanza clara y transparencia sobre quién accede y con qué finalidad; la Ley de Salud Digital nacional facilitaría su despliegue.

Investigadores, empresas de innovación y gestores sanitarios podrán usar datos anonimizados para proyectos de investigación, incorporación de innovación, evaluación de medicamentos y diseño de políticas sanitarias.

Incluye anonimización o pseudonimización, entornos seguros para el tratamiento y mecanismos de autorización y evaluación de solicitudes de acceso, ajustados al reglamento europeo del espacio de datos de salud.

Porque miHC ya es la plataforma de interoperabilidad del IDIS que comparte informes e imágenes clínicas entre entidades y sitúa al paciente como titular de sus datos; el EDSP amplía ese modelo hacia usos secundarios de la información.

El EDSP es una plataforma tecnológica para que agentes de la sanidad privada incorporen catálogos de datos normalizados conforme a la normativa europea. Facilita usos secundarios de la información sanitaria, como investigación, evaluación de fármacos y políticas sanitarias.

¿Qué es el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) que presenta la Fundación IDIS?

El modelo contempla la anonimización o pseudonimización de los datos siguiendo la normativa europea para garantizar la privacidad del paciente.

El proyecto tiene su origen en la plataforma de interoperabilidad miHC, que cuenta con más de un millón de usuarios y tres millones de accesos.

La plataforma busca facilitar el uso secundario de la información sanitaria para investigación, innovación y evaluación de medicamentos de forma segura.

La Fundación IDIS presentó el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

La Fundación IDIS ha participado en la XXXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde ha presentado uno de sus proyectos más importantes: el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP).

Esta plataforma tecnológica permite a diferentes agentes de la sanidad privada incorporar sus catálogos de datos mediante una estructura y un lenguaje normalizados, de acuerdo con la normativa europea.

Uno de los principales objetivos de este Espacio de Datos es facilitar el aprovechamiento de la información sanitaria para usos que van más allá de la asistencia directa al paciente.

Este uso secundario de los datos puede contribuir al desarrollo de proyectos de investigación, la incorporación de innovaciones, la evaluación de medicamentos y la elaboración de políticas sanitarias.

Para ello, la Fundación IDIS ha desarrollado esta plataforma bajo estrictas condiciones de seguridad, con mecanismos de autorización, control y protección de la información.

El modelo contempla la anonimización o pseudonimización de los datos, el uso de entornos seguros para su tratamiento y la evaluación de las solicitudes de acceso, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa europea.

"El Espacio de Datos de la Sanidad Privada es fruto del esfuerzo que durante meses hemos realizado bajo el convencimiento de que, a través del Dato aportamos valor al sistema sanitario, a la investigación y a la ciudadanía. Seguimos trabajando para crear el marco de confianza necesario para que los datos tengan un uso compartido y verdaderamente útil", explicó Marta Villanueva, la directora general de la Fundación IDIS.

Historia clínica

El desarrollo del Espacio de Datos de la Sanidad Privada tiene su origen en miHC, la plataforma de interoperabilidad impulsada por los miembros de la Fundación IDIS, que permite compartir informes e imágenes clínicas entre diferentes entidades sanitarias.

Esta plataforma, que cuenta con más de un millón de usuarios y ha registrado más de tres millones de accesos, responde a un modelo en el que el paciente es titular de su información sanitaria, mientras que los informes y las imágenes se comparten pero permanecen en los centros asistenciales.

Tras la intervención de Marta Villanueva se ha celebrado una mesa redonda bajo el nombre de ‘Espacio de datos: Transformación, confianza y paciente’ que ha reunido a representantes de los ámbitos jurídico, asistencial y de los pacientes para abordar los retos asociados al desarrollo del Espacio Europeo de Datos de Salud y su aplicación en el sistema sanitario.

El encuentro ha planteado cuestiones relacionadas con los desafíos tecnológicos y organizativos de la interoperabilidad, la seguridad jurídica, la protección de los datos personales y la necesidad de generar confianza entre los ciudadanos.

Asimismo, se ha abordado la importancia de que esta transformación se traduzca en beneficios concretos para los pacientes, tanto en el acceso a su información sanitaria como en la mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención asistencial. La cooperación entre los diferentes agentes del sistema sanitario y el desarrollo de modelos adecuados de gobernanza han formado parte de los asuntos tratados durante la sesión.