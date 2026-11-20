Casi la mitad del gasto de bolsillo se destinó a productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios (45,4%), lo que implica que gran parte del desembolso doméstico recae en medicamentos y suministros fuera del hospital.

¿Qué parte del gasto de bolsillo van a productos médicos ambulatorios y qué significa eso para las familias?

Tras el pico de gasto por la pandemia, la financiación pública ha moderado su ritmo; en 2024 el gasto público subió 4% frente a un crecimiento privado excepcionalmente alto, lo que refleja recuperación y mayor gasto directo de hogares y aseguradoras.

¿Cómo hemos llegado a que el gasto público crezca solo un 4% en 2024 mientras el privado crece más del doble?

Las administraciones públicas financian la mayor parte: en 2024 cubrieron el 72,5% del gasto sanitario total, frente al 27,5% del sector privado.

Ya ocurrido: más pacientes están recurriendo a seguros y pagos directos para evitar esperas; esto aumenta la demanda del sector privado. Podría ocurrir: que se profundice la desigualdad de acceso si el SNS no reduce listas de espera y el gasto privado sigue creciendo.

¿Qué consecuencias tiene para los pacientes el aumento del gasto privado ante el atasco de las listas de espera en la pública?

El incremento responde al fuerte aumento de las pólizas privadas, que crecieron 12,7%, y a la subida de los pagos directos de los hogares, que subieron 9,8%. Ambos elementos elevaron el desembolso privado de 37.628 a 41.465 millones.

¿Por qué ha subido el gasto sanitario privado un 10,2% en 2024?

El gasto en salud total en España supuso el 9,5% del PIB en 2024, alcanzando una media de 3.092 euros por habitante.

El gasto sanitario público solo creció un 4% interanual en 2024, situándose en 109.476 millones de euros en medio de listas de espera máximas.

El incremento del sector privado estuvo impulsado por el auge de las contrataciones de seguros médicos (12,7%) y los pagos directos del hogar (9,8%).

El gasto sanitario privado aumentó un 10,2% en 2024 hasta alcanzar los 41.465 millones de euros, duplicando el ritmo de crecimiento de la sanidad pública.

En tan sólo un año, el gasto sanitario privado se ha disparado un 10,2%, más del doble que el público, que se ha elevado un 4%. Todo esto sucede en un contexto en el que hay un gran atasco en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por el aumento de las listas de espera que, desde hace años, no paran de crecer.

Así lo indican los datos de la estadística anual del Sistema de Cuentas de Salud correspondiente al año 2024 (datos más recientes) publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad.

En concreto, el desembolso de la sanidad privada -que engloba pagos de bolsillo, aseguradoras, empresas y grupos hospitalarios privados- pasó de 37.628 millones de euros en 2023 a 41.465 millones en 2024.

Se trata de una de las cifras más altas que se registran hasta el momento, ya que el gasto del sector privado suele crecer de media un 3% anual.

Esta aceleración privada estuvo impulsada tanto por el auge de los seguros privados que creció un 12,7%, como por el incremento de los pagos directos de los hogares (incluyendo los copagos) que subió un 9,8%. Así, ambos alcanzaron los 8.613 millones y 31.644 millones, respectivamente.

Evolución del gasto sanitario público y privado. Tasa de variación interanual (en porcentaje). Ministerio de Sanidad

De esta manera, casi la mitad del gasto de bolsillo de los hogares en sanidad se destinó a productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios; un 45,4%, a servicios de asistencia curativa y de rehabilitación; un 6,1%, a servicios de atención de larga duración; y un 0,3%, a servicios auxiliares de atención de la salud.

En contraste, la inversión en sanidad pública se ha quedado más rezagada: pasando de 105.145 millones a 109.476 millones en 2024. Aumentó sólo un 4%, cuando su ritmo medio de crecimiento es de un 5% anual.

De esta manera, tras el fuerte impulso extraordinario de la pandemia, el peso del gasto sanitario público se ha moderado al 72,5 % del total.

En el quinquenio 2020-2024, la participación pública apenas subió 0,1 puntos porcentuales (pasando del 72,4 % al 72,5 %), lo que refleja que, aunque la financiación pública ha seguido creciendo en términos absolutos, lo ha hecho a un ritmo similar al del gasto privado. O incluso más bajo en este último año del que se tienen datos.

Con todo, el gasto sanitario total ha crecido casi un 6% pasando de 142.773 millones de euros en 2023 a 150.941 millones en 2024.

A nivel de proporción, en términos absolutos, las administraciones públicas fueron responsables del 72,5% del gasto sanitario mientras que el sector privado contribuyó al 27,5% restante.

En España, en 2024, el gasto sanitario representó un 9,5% del producto interior bruto (PIB), un 6,9% financiado con recursos públicos y un 2,6%, con recursos privados. Se trata de la misma cifra registrada en 2023, pero lejos de los datos de 2020 (11% del PIB), 2021 (10,5%) y 2022 (9,9%).

En relación con la población, el gasto sanitario total aumentó de 2.631 euros por habitante en 2020 a 3.092 euros por habitante en 2024, lo que supone un incremento anual medio del 4,1% en este periodo.