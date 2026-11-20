Un acceso es legítimo si está justificado, proporcional y focalizado en datos concretos necesarios para la atención; es indebido si no hay justificación clínica, incluso si obedece a curiosidad o buena fe. Expertos subrayan que la mayoría de accesos (99,9%) son correctos, pero los indebidos se persiguen.

En 2020, tras acuerdo económico con la víctima, el expediente administrativo impuso una sanción de tres meses; en el caso del País Vasco, la exmujer recibió una suspensión de seis meses por 200 accesos. Estas sanciones muestran variabilidad según la gravedad y el contexto del acceso.

¿Qué sanciones administrativas se han aplicado en casos de accesos indebidos como los de un enfermero en 2020 y la exmujer que realizó 200 consultas?

El hospital creó un Comité de Seguridad de la Información y una herramienta de monitorización que dispara alertas cuando se supera un umbral de accesos; tras la alerta se identifica al profesional y se inicia una investigación administrativa. Esta práctica ha servido para distinguir accesos legítimos de curiosidades.

La enfermera fue condenada por delito continuado a prisión y a una multa diaria, más seis años de inhabilitación profesional; el tribunal consideró la pena excesiva y solicitó indulto parcial, que no fue concedido. Esta condena refleja la vía penal por accesos indebidos y su impacto en la carrera profesional.

¿Qué consecuencias judiciales tuvo el caso de la enfermera que consultó la historia de una excompañera y amenazó con revelar que su hermana tenía VIH?

Porque el reglamento formaliza el derecho del paciente a la transparencia y a la autodeterminación informativa, permitiéndole saber quién, cuándo y qué datos se han consultado. Esta obligación busca limitar accesos indiscriminados y mejorar la trazabilidad de consultas clínicas.

Hospitales como el Puerta de Hierro implementan comités y herramientas de monitorización con alertas automáticas para detectar accesos indebidos, incluso en casos de pacientes famosos.

Los accesos injustificados a historiales por curiosidad o conflicto personal están sancionados gravemente por la vía penal y administrativa, acarreando penas de prisión e inhabilitación profesional.

El Espacio Europeo de Datos Sanitarios permite a los pacientes consultar quién, cuándo y para qué se ha accedido a su expediente médico, calificando como indebido cualquier acceso no justificado.

La protección y confidencialidad de las historias clínicas ha evolucionado drásticamente desde el abandono de expedientes en papel hasta una estricta vigilancia digital en centros públicos y privados.

La concienciación sobre la importancia de los datos sanitarios y la necesidad de confidencialidad ha corrido paralela a la penetración de lo digital, de tal forma que lo que antes llegaba a abandonarse en la calle ahora es un objeto de vigilancia estrecha.

"En 2001, en la Comunidad de Madrid, era públicamente accesible el registro de bajas de salud con el motivo de la baja, ya fuera un embarazo con amenaza de aborto o una depresión", ha indicado Antonio Troncoso, catedrático de Derecho Constitucional y director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz, en una mesa redonda sobre el tema en el marco del XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra este jueves y viernes en Madrid.

"Pusimos alguna sanción en algún hospital de Madrid por abandonar historias clínicas en la calle, a otro por falta de trazabilidad, no tener auditorías de seguridad... Todo eso, en general, ha pasado", matiza. "Mi experiencia es que los responsables de la sanidad pública y la privada están haciendo muy bien las cosas, se está mejorando cada año con protocolos y normativas específicas de seguridad".

Troncoso ha recordado cómo a principios del presente siglo era algo novedoso la idea de que el paciente pudiera acceder a los registros para ver quién accedía a su historia clínica. Hoy en día, el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios lo establece, otorgando al paciente control absoluto sobre sus propios datos, pudiendo saber quién accede, a qué hora y qué dato ha consultado.

Porque cualquier tipo de consulta debe estar justificada y centrarse específicamente en unos datos concretos. Más allá de esto, "el acceso es indebido, aunque sea de buena fe o por curiosidad", ha señalado, eso sí, dejando claro que "el 99,9% de los accesos son debidos, proporcionales y justificados".

Juan Carlos Campo, director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza, ha dado cuenta de algunos de los casos indebidos, señalando la implacabilidad del sistema, de tal forma que incluso en alguna ocasión el juez se ha inclinado por pedir el indulto parcial de la persona condenada.

Es el caso de una enfermera que consultó el historial de una excompañera de piso y la amenazó con revelar secretos como que su hermana tenía VIH. "Se consideró delito continuado y se la condenó a tres años y tres meses de prisión, y una multa de 6 euros diarios durante 21 meses, con inhabilitación absoluta de la profesión durante seis años. El tribunal reconoció que la pena era tan excesiva que solicitó el indulto parcial para reducir la prisión a dos años y la inhabilitación a tres".

El indulto, por cierto, no fue concedido. Un recurso posterior redujo la pena a dos años y tres meses, pero se mantuvieron los seis años, lo que, a juicio de Campo, "puede truncar la carrera profesional de un trabajador de la sanidad pública".

En otro caso, de 2020, un enfermero accedió ocho veces al historial de una mujer que conocía. Se sabe que vio una decena de archivos y estuvo de 45 a 60 minutos en cada acceso. La persona afectada, al tener sospechas, denunció al Servicio Aragonés de Salud y al juzgado de instrucción, "y con denuncias ante dos ámbitos administrativos diferentes, el penal tiene preferencia".

Para evitar una pena similar al anterior caso, hubo un acuerdo económico con la víctima, y entonces prosiguió el expediente administrativo. "Se le aplicó una sanción de tres meses".

Otra sentencia, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, constata 200 accesos por parte de la exmujer del afectado porque le preocupaba una enfermedad genética de su exmarido y las consecuencias que podía tener en su hijo. "Tuvo una suspensión de seis meses".

Cultura de la confidencialidad

Con todos, los datos de tipo administrativo no tienen tantas consecuencias. "Se archivó un auto de la Audiencia Provincial de Cáceres de una enfermera denunciada por su exmarido por acceder a la agenda. El tribunal consideró que los datos son meramente administrativos y no incide en la sensibilidad de los datos médicos".

El nivel de protección y las consecuencias de no hacerlo han llevado a tomar acciones proactivas. Begoña de Andrés, directora de Enfermería del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, ha explicado cómo en su centro se creó un Comité de Seguridad de la Información, integrado por distintos perfiles, y ha creado una herramienta para monitorizar los accesos a la historia clínica.

"Cuando ocurre un número determinado de accesos, salta una alerta, se identifica al profesional y se inicia una investigación. En la mayoría de los casos ha sido un acceso debido y legítimo. Además, se ha ido generando una cultura dentro de la organización", reconoce, aunque, cuando viene una persona famosa al centro, "es difícil de controlar que alguien no quiera entrar a ver qué ha pasado por curiosidad. La herramienta, eso sí, los ha detectado".

No obstante, sigue habiendo situaciones de cierta complejidad, como profesionales trasladados de un servicio a otro, estudiantes o profesionales que vienen de otros centros y otros casos donde puede haber cierta ambigüedad.