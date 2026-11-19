La baja acreditación reduce la garantía de calidad técnica y obliga a derivaciones a centros mayores, lo que retrasa resultados y limita el acceso rápido a biomarcadores y terapias dirigidas.

¿Cómo afecta la falta de acreditación ISO 15189 en los centros medianos al acceso a la medicina de precisión?

Su creación regularizaría y permitiría contratar esos profesionales como personal sanitario, facilitando plazas y reconocimiento profesional que mejoren la capacidad diagnóstica y de interpretación molecular.

¿Qué papel tendrían las nuevas especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio en solucionar estas trabas?

España ha implantado secuenciación de nueva generación y catálogos de biomarcadores en la mayoría de centros, pero la falta de personal especializado y estructuras organizativas impide procesar y aplicar esos datos a la práctica clínica.

¿Cómo hemos llegado a la situación actual de medicina de precisión con buena tecnología pero "sin organización"?

Ya está provocando demoras en los tiempos de diagnóstico y en el inicio del tratamiento; podría reducir la efectividad de las terapias dirigidas si no se acelera la capacidad analítica y de interpretación.

¿Qué consecuencias tiene para los pacientes que el 90% de los centros diga que sus recursos humanos son insuficientes?

Porque esos perfiles no están reconocidos como personal sanitario en la normativa vigente, por lo que su contratación exige fórmulas de investigación y genera inestabilidad laboral y contratos menos adecuados para tareas clínicas.

Los hospitales medianos sufren mayores limitaciones diagnósticas y demoras, afectando a la mitad de los pacientes con cáncer que se tratan en ellos.

La falta de creación de las especialidades de Genética Médica y de Laboratorio genera incertidumbre jurídica para la incorporación de estos profesionales.

Las trabas administrativas para contratar perfiles no sanitarios como biólogos moleculares o bioinformáticos dificultan el avance de la medicina de precisión.

El 90% de los hospitales españoles con oncología de precisión afirma que sus recursos humanos son insuficientes para atender la demanda actual de diagnóstico.

El 87% de los hospitales españoles tiene acceso a la determinación molecular del cáncer, lo que se conoce como oncología de precisión y que ha marcado las mejoras en supervivencia y calidad de vida de los últimos 20 años.

Pero el 90% de ellos dice que sus recursos, sobre todo humanos, son insuficientes, y esto puede impactar en los tiempos de diagnóstico y acceso al tratamiento de los pacientes.

Así lo concluye el segundo informe sobre implantación de la oncología de precisión en España, realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en colaboración con la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), y en el que han participado 116 centros de los 145 con prestación oncológica en nuestro país.

Uno de los principales problemas de personal viene de las trabas para la contratación de profesionales no considerados sanitarios pero cuya labor es fundamental para la medicina de precisión, como son los biólogos moleculares o los bioinformáticos.

"Al no estar considerados personal sanitario, es más difícil contratarlos, hay que hacerlo como investigadores", ha apuntado Cristina Teixidó, coordinadora de investigación del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora, por parte de la SEAP, del informe.

"Tenemos la tecnología pero no la organización", explica a EL ESPAÑOL-Invertia. Los análisis bioinformáticos y la interpretación de la secuenciación de nueva generación recae normalmente en estos profesionales, pero "muchos tienen contratos indignos para realizar este trabajo, al no ser considerados personal sanitario".

"Es una falta de recursos problemática, pero es que a nivel jurídico no puedes contratar algo que no existe", se lamenta.

Este hueco iba a ser cubierto por dos nuevas especialidades sanitarias, Genética Médica y Genética de Laboratorio, cuya creación se anunció en 2025.

El mes pasado se abrió el trámite de audiencia pública de los proyectos de real decreto que las crearían, pero el adelanto electoral ha introducido nueva incertidumbre: no se tramitan por las Cortes y, por tanto, no decaen, pero parece improbable que el Gobierno los apruebe antes de entrar en funciones tras la celebración de las elecciones, por lo que tendrán que esperar a la formación de un nuevo Ejecutivo.

Más biomarcadores

El problema de los recursos incide directamente en el avance de la oncología de precisión.

Por un lado, cada vez hay más tratamientos dirigidos a dianas moleculares de los tumores, lo que implica más biomarcadores (proteínas distintivas que 'señalizan' el tumor) y, por tanto, mayor volumen de trabajo.

Esta carga puede afectar al tiempo hasta el diagnóstico, así como alargar el inicio del tratamiento, reduciendo las posibilidades de éxito.

La implantación de la oncología de precisión en nuestro país es amplia: el 76% de los centros encuestados tiene un plan estratégico de medicina de precisión o lo está desarrollando; el 87% cuenta con secuenciación genómica de nueva generación (en su propio centro o derivando en un tercero) y el 84% tiene implantado el catálogo común de biomarcadores (57 pruebas).

Las diferencias en la implantación no vienen tanto de las comunidades autónomas como en el tamaño de los hospitales, ha explicado en la presentación del informe Javier de Castro, presidente de SEOM. "Los hospitales grandes [de entre 500 y 1.000 camas] tienen resultados parecidos independientemente de donde estén; los medianos, igual".

Estos, que cuentan con entre 200 y 500 camas, son los que tienen más cuentas pendientes para la implantación efectiva de la medicina de precisión, si bien el porcentaje de los que tienen un plan ha aumentado del 35,5% al 42% en solo un año.

Por su parte, Federico Rojo, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha indicado que los centros medianos "tienen mayores limitaciones para acceder a las herramientas diagnósticas necesarias", teniendo que derivar a hospitales de mayor tamaño y demorando los resultados.

Además, solo uno de cada cuatro centros (de cualquier tamaño) están acreditados por la norma ISO 15189, que establece los requisitos de calidad y competencia técnica para los laboratorios clínicos. "El acceso a esta ISO depende del volumen, la tienen el 44% de los centros más grandes, pero el porcentaje disminuye notablemente en los medianos".

Y esto es importante porque, como ha señalado durante la presentación del informe Ramón Colomer, coordinador del mismo por parte de SEOM, "la mitad de los enfermos que tienen un cáncer se tratan en hospitales de tamaño mediano".

El impacto clínico de la oncología de precisión está fuera de toda duda. El 93% de los oncólogos clínicos perciben mejoras significativas, desde el uso de terapias dirigidas (99%) hasta la participación en ensayos clínicos (90%), el tratamiento de tumores poco frecuentes (87%) y una mejora en la supervivencia y la calidad de vida.

Biopsia líquida

Una de las tecnologías de mayor impacto ha sido la biopsia líquida, la detección del tumor mediante un análisis de sangre que busca presencia residual de su ADN, evitando procedimientos más invasivos.

El 77% de los centros disponen de alguna forma de acceso, si bien solo el 8% de ellos la utiliza de forma rutinaria, especialmente en los cánceres de pulmón (87%) y mama (70%).

Al igual que se hizo con el primer informe, este segundo será presentado en las consejerías de sanidad y salud de las comunidades autónomas para animarlas a realizar sus planes de implantación de la oncología de precisión.

"Si el primer informe fue un punto, con este segundo ya tenemos una línea. El año que viene, cuando presentemos el tercero, podremos ver, finalmente, una tendencia", ha concluido Javier de Castro.