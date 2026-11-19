El análisis vincula esas caídas (chocolate 17%, vino espumoso 36%) a la menor tolerancia a alimentos calóricos o estimulantes tras la pérdida de apetito, y a la prueba de estos fármacos en adicciones que podría reducir aún más el consumo de alcohol y productos de impulso.

¿Qué hay detrás del descenso del consumo de chocolate y vino espumoso en hogares con usuarios de estos medicamentos?

Según el estudio, esas familias compran más alimentos frescos y no refrigerados (+24%), aumentan visitas a tiendas 24 horas y reducen compras impulsivas y congelados, además de hacer menos comidas diarias y priorizar nutrientes por los efectos secundarios y la menor ingesta.

¿Cómo han cambiado las compras y hábitos domésticos de las familias que usan GLP-1?

Los genéricos y las versiones orales pueden desplazar a los inyectables; el informe cita ejemplos en Canadá y Brasil donde la entrada de genéricos en 2026 redujo precios entre 70% y 80%, lo que sugiere que alternativas más baratas podrían convertir el tratamiento en un consumo masivo.

¿Quién puede sustituir a Ozempic y Mounjaro en el mercado cuando venzan las patentes?

Ya ocurrido: el gasto en alimentos y bebidas de esos hogares cae 1,9% más que en hogares sin usuarios; posible: el informe avisa de que las cadenas notarán un impacto mayor a corto y medio plazo si el número de usuarios crece y los productos de impulso siguen perdiendo ventas.

¿Qué consecuencias tiene para los supermercados que cuatro de cada diez usuarios hagan menos comidas al día?

El estudio de NielsenIQ y Bramble Intelligence atribuye la caída al menor apetito y a la reducción de ingestas calóricas que provocan los GLP-1, lo que hace que los hogares eviten las compras por impulso en el pasillo de bebidas azucaradas.

¿Por qué ha caído un 21% el consumo de refrescos en hogares con usuarios de fármacos GLP-1?

Empresas del sector alimentario como Nestlé y Danone ya están adaptando su oferta con productos nutricionales específicos y opciones hiperproteicas.

La disminución del apetito y la prevención de náuseas o hinchazón hacen que cuatro de cada diez usuarios reduzcan el número de comidas diarias y consuman raciones más pequeñas.

Las compras por impulso caen un 6% y los alimentos congelados un 22%, mientras que el gasto en alimentos frescos y productos no refrigerados sube un 24%.

Los tratamientos con fármacos GLP-1 (Ozempic, Mounjaro, Wegovy) reducen el consumo de refrescos un 21%, de chocolate un 17% y de vino espumoso un 36%.

Los fármacos de GLP-1 (Ozempic, Mounjaro, Wegovy) para tratar la obesidad y la diabetes han supuesto toda una revolución en el mercado y han modificado por completo los hábitos de consumo hacia alimentos más sanos.

El efecto Ozempic está vaciando la despensa de los caprichos. Así, el consumo de vino espumoso ha caído un 36%, el de bebidas carbonatadas o refrescos un 21% y el de chocolate un 17%.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente análisis de NielsenIQ y Bramble Intelligence sobre cómo cambia la compra de los hogares cuando, al menos, un miembro de la familia empieza a tratarse con agonistas del receptor GLP-1.

El estudio compara 269 hogares de Gran Bretaña que empezaron a tomar GLP-1 entre junio y noviembre de 2025 con 9.009 hogares donde nadie los consume.

Se trata del primer análisis de este tipo que se realiza en Europa (centrado en el mercado británico), tras los estudios previos llevados a cabo en Estados Unidos.

La mayor parte de la atención en lo que respecta a la alimentación se ha centrado en la disminución del volumen y del gasto.

Sin embargo, los cambios van más allá de esto. Las personas que toman estos medicamentos comen a horas diferentes, compran en lugares distintos, toleran texturas diferentes y están dispuestas a cocinar de forma diferente.

Así el estudio arroja que el gasto en tiendas de 24 horas aumentó un 6% en estos hogares, frente a una caída del 1% en los supermercados de gran superficie.

Suben las compras de productos alimenticios no refrigerados y de alimentos frescos un 24%, pero pasan de largo por el pasillo de compra impulsiva (snacks, dulces, aperitivos y refrescos) que cae un 6% y es donde está el mayor margen de beneficio, según argumenta el análisis.

Los productos congelados también han perdido atractivo entre estos hogares, cayendo su consumo hasta un 22%.

Además, "estos medicamentos se están probando como tratamientos para la dependencia del alcohol, el tabaquismo y la ludopatía. Si se conceden esas autorizaciones, la compra por impulso sufrirá un golpe mayor", indica el estudio.

En cambio, los pacientes que toman medicamentos para la pérdida de peso han incrementado el consumo de bebidas energéticas un 6%, así como el chocolate caliente y los batidos que se dispara un 17%.

Este cambio en los hábitos de consumo se debe principalmente a que los fármacos para adelgazar reducen el apetito y recortan la ingesta calórica entre un 16% y un 39%.

Como resultado, cuatro de cada diez usuarios hacen menos comidas al día y abandonan las recetas elaboradas en favor de raciones pequeñas y ligeras.

Además, la necesidad de esquivar efectos secundarios frecuentes -como la hinchazón abdominal (27%) o las náuseas (29%)- y de priorizar nutrientes en cada bocado redefine por completo la lista de la compra.

En general, el gasto en alimentos y bebidas cae un 1,9% más que en los hogares sin usuarios que se trata con estos fármacos. No obstante, el análisis advierte de que estas cifras son sólo el punto de partida y que el impacto en los supermercados europeos se empezará a notar más a corto y medio plazo.

Por un lado, la llegada de los fármacos orales -como las primeras píldoras para perder peso- facilitará el acceso a quienes rechazan las inyecciones.

Por otro, el informe señala lo que ya está ocurriendo en mercados como Canadá o Brasil. En estos países, la entrada de genéricos en 2026 ha desplomado los precios entre un 70% y un 80%. Por ejemplo, en Canadá han pasado de costar unos 350-500 dólares canadienses al mes a rondar los 100.

Este escenario anticipa lo que podría suceder en Europa en cuanto venzan las patentes actuales (a partir de 2031 en Reino Unido), estos tratamientos pueden pasar de ser un gasto privado elevado a un producto de consumo masivo.

Igualmente, cabe recordar que en España el sistema sanitario es diferente. Los fármacos para la obesidad no están financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), sólo lo están para la diabetes tipo 2 . Esto hace que el acceso y el consumo dependan en mayor medida del pago de los propios pacientes.

Además, los médicos tienen un control más exhaustivo a la hora de recetar estos tratamientos.

Cambio de estrategia

Ante este cambio de tendencia en los hábitos de consumo, muchas cadenas de alimentación e, incluso, los gigantes de comida rápida están reorientando su oferta de productos para adaptarse a un cliente que come menos y busca opciones más ligeras y nutritivas.

Por ejemplo, Nestlé está desarrollando productos con inteligencia artificial (IA) y ciencia nutricional dirigidos a pacientes que toman medicamentos adelgazantes.

Lo mismo ha ocurrido con Danone que ha reforzado su apuesta por los yogures y bebidas lácteas hiperproteicas (como su gama YoPRO / Oikos Pro), posicionándolas como un aliado clave para evitar la pérdida de masa muscular asociada a la pérdida rápida de peso.