La Aesap se encargará de vigilancia, evaluación y comunicación de riesgos sanitarios y de planificación y respuesta ante emergencias; tendrá dos departamentos operativos y varias áreas de soporte, y su sede provisional está en Zaragoza con un pabellón definitivo en la Expo 2008 en reforma.

¿Qué funciones y estructura tendrá la Agencia Estatal de Salud Pública y qué sede ha elegido el Gobierno?

La apertura queda condicionada al nuevo Gobierno; en la práctica, el parón electoral puede demorar los nombramientos del Consejo Rector y la dirección, aplazando la entrada en funcionamiento.

¿Cómo afectará la convocatoria electoral del 29 de noviembre al inicio efectivo de la Aesap?

El Consejo Rector será el órgano encargado de nombrar la dirección de la agencia y de tramitar la relación de puestos de trabajo y el personal técnico.

¿Quién nombrará a la dirección y al personal técnico de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública?

Ya ocurrió que se decidió arrancar con personal voluntario; como consecuencia inmediata, no hay plazas cerradas y no se ha aclarado si serán necesarios traslados forzosos, lo que deja incertidumbre sobre condiciones y vacantes.

¿Qué consecuencias tiene para los empleados que la Aesap arranque con personal voluntario?

La entrada en vigor de la ley y la aprobación del Estatuto se cumplieron, pero faltan el reglamento interno, la constitución del Consejo Rector y la definición de plazas, trámites que siguen abiertos y han acumulado meses de demora.

¿Por qué se ha retrasado la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap)?

El organismo nace para coordinar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias y estructurará sus funciones en dos departamentos operativos, tres áreas de soporte y tres órganos colegiados.

La sede oficial estará en Zaragoza, contando con un espacio provisional listo en la Expo Empresarial mientras se reforma de forma integral el Pabellón de Aragón para albergar hasta 300 profesionales.

Quedan pendientes de resoluci&0026aacute;n el reglamento de funcionamiento interno y la negociación de los puestos de trabajo con los sindicatos, los cuales podrían requerir traslados de personal.

La puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) sufre meses de retraso y su apertura definitiva quedará condicionada a la gestión del nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

A pesar de que la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) tiene ya sede y aprobado su correspondiente Estatuto, aún falta por cerrar la hoja de ruta interna y quién va a ocupar su plantilla.

Así, la institución acumula meses de retrasos desde su aprobación en el verano del año pasado. La Ley 5/2025 de creación de la Agencia fijaba un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor para aprobar su Estatuto, un hito que el Gobierno debería haber cumplido en enero de este año.

Una vez creado el Estatuto que regula las funciones y su organización, se abre un plazo de tres meses -desde que se publica en el BOE- para constituir al Consejo Rector y celebrar la primera reunión que ponga formalmente en marcha su funcionamiento.

Ahora, la agencia aguarda su apertura y queda condicionada a la gestión del nuevo Gobierno ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre.

Según ha podido saber este diario, todavía quedan varios trámites por cerrar para su apertura. Aunque la sede provisional ya está preparada, el reglamento de funcionamiento y las plazas no están cerradas.

En verano, se constituyó una Mesa Delegada para negociar el personal que trabajará en el organismo público. En esta mesa participan la Administración (Ministerio de Función Pública y el de Sanidad) y los sindicatos (CSIF, UGT y CCOO). Es cierto que este proceso de selección empezó en septiembre, pero dos meses después todavía no se ha llegado a una conclusión.

Lo único que se sabe es que la agencia arrancará con personal voluntario. No obstante, la Administración no ha aclarado si será necesario recurrir a traslados forzosos entre los trabajadores afectados. Y queda totalmente en el aire y condicionada a la nueva formación de Gobierno.

Lo mismo ocurre con el reglamento de funcionamiento. Es decir, el manual de instrucciones del día a día aún no está definido. Aunque ya se está trabajando en el texto, es finalmente el Consejo Rector el que llegará a aprobarlo una vez llegue a formarse.

De hecho, es este mismo órgano el que se encarga de nombrar a la dirección de la agencia y tramitar la relación de puestos de trabajo y personal técnico.

Hace unos meses, se estimaba que esto podría producirse a principios de enero de 2027, un nombramiento que puede demorarse por el parón electoral.

Cuando eso ocurra, la agencia entrará oficialmente en funcionamiento. Así, se financiará con las partidas desviadas de los Ministerios de Sanidad y el de Ciencia e Innovación.

Sede en Zaragoza

La sede de la institución estará en Zaragoza. El Gobierno autonómico ha puesto a disposición un espacio provisional de más de 900 metros cuadrados en el recinto Expo Empresarial que ya está preparado.

No obstante, la sede definitiva se ubicará en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008. Así, se está construyendo un inmueble de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie mínima exigida.

Por tanto, al tratarse de un inmueble emblemático que lleva años en desuso y requiere una reforma integral para adaptarlo a laboratorios, salas técnicas y oficinas, su puesta a punto no es inmediata.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció que en una primera fase se incorporarán a la agencia 60 funcionarios del Ministerio de Sanidad y la previsión es incrementar la plantilla hasta 300 profesionales.

El impacto económico será de tres millones de euros en el primer año y se elevará hasta los 15 millones, según las estimaciones de la comunidad autónoma.

Con todo, la Agencia de Salud Pública nace con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado ante futuras crisis sanitarias como la vivida con la Covid.

Entre sus principales funciones está la vigilancia de la salud pública y la evaluación y comunicación de todos los riesgos sanitarios y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

La estructura de la Agencia contará con dos departamentos operativos: el de Vigilancia, Preparación y Respuesta y el de Seguridad Química y Riesgos Ambientales.

Se sumarán tres áreas de soporte: Estrategia, Cooperación y Comunicación; Ciencia, Innovación y Calidad; y la Secretaría General.

Con todo, el Estatuto dota a la agencia de tres órganos colegiados.

Por un lado, estará el Consejo de Participación Social que canalizará la participación de la ciudadanía, los profesionales, los pacientes, las organizaciones sociales y la comunidad científica. Por otro, la Comisión Intersectorial cuya labor será la colaboración con los departamentos ministeriales cuyas políticas influyen en la salud.

Y, en último lugar, estará el Comité de Ética y Salud Pública que formulará recomendaciones sobre las implicaciones éticas y sociales de las actuaciones y programas de la AESAP.