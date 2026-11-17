Ya aprobado, el Estatuto establece la estructura, funciones y órganos de participación que permiten iniciar la puesta en marcha y coordinación interterritorial. A partir de ahora podría iniciarse la negociación de puestos y la implementación operativa de la agencia.

¿Qué implicaciones tiene ya aprobadas el Estatuto de la Aesap para los ciudadanos y qué podría ocurrir a partir de ahora?

La Aesap cooperará con el Instituto de Salud Carlos III y creará redes de trabajo con comunidades, administraciones locales y otros organismos para investigación, innovación, capacitación y asistencia técnica en salud pública.

¿Cómo colaborará la Aesap con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas?

El Estatuto separa la evaluación técnica, que realizará la Aesap de forma independiente, de la gestión del riesgo, que seguirá ejerciéndola el Ministerio de Sanidad mediante planificación, estrategias y autoridad sanitaria.

¿Qué diferencia habrá entre la evaluación técnica del riesgo que hará la Aesap y la gestión del riesgo del Ministerio de Sanidad?

El Gobierno adjudicó la sede principal en Zaragoza como parte del proceso de puesta en marcha de la agencia y para completar su localización organizativa antes de las elecciones generales.

¿Por qué el Gobierno ha decidido fijar la sede principal de la Aesap en Zaragoza?

La Aesap asumirá funciones técnico‑científicas como coordinar y evaluar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, analizar la situación de salud, evaluar riesgos y detectar amenazas emergentes. También coordinará el intercambio de información con administraciones y organismos internacionales.

Su estructura incluirá dos departamentos operativos, tres áreas de soporte y tres órganos colegiados bajo el enfoque integral de 'Una sola salud'.

La Aesap asumirá la evaluación de riesgos sanitarios con independencia técnica, mientras Sanidad mantendrá la gestión del riesgo y la autoridad sanitaria.

El nuevo organismo tendrá su sede principal en Zaragoza y estará adscrito al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.

El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), regulando su organización y funciones técnico-científicas.

La Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) marcha por buen camino. Así, el Gobierno deja encauzada su apertura antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Estatuto que regula su organización y funcionamiento y permite avanzar en la puesta en marcha de este organismo, creado por la Ley 7/2025. Así lo ha anunciado Elma Saiz

Esta institución tendrá su sede principal en Zaragoza y estará adscrita al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.

La Aesap nace con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado para proteger la salud de la población, mejorar la equidad y responder a los riesgos y amenazas sanitarias como la vivida con el coronavirus.

Su labor se desarrollará en coordinación con las comunidades autónomas y las demás administraciones públicas, así como con instituciones científicas, universidades, organizaciones sociales y otros actores relacionados con la salud.

La agencia asumirá funciones de carácter técnico-científico.

Entre ellas figuran la coordinación y evaluación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública; el análisis de la situación de salud de la población; la evaluación de riesgos y la detección de cambios que puedan anticipar amenazas emergentes; y la coordinación del intercambio de información con las administraciones y los organismos internacionales.

También le corresponderá apoyar la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, así como prestar asesoramiento especializado y aportar análisis científico-técnico para fundamentar las decisiones de las autoridades sanitarias.

El Estatuto establece una separación entre la evaluación técnica del riesgo y su gestión. El órgano vigilará, evaluará y comunicará los riesgos con independencia técnica y científica.

El Ministerio de Sanidad mantendrá las funciones de planificación, elaboración de estrategias y programas, gestión del riesgo, coordinación interterritorial y ejercicio de la autoridad sanitaria.

La Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud seguirán siendo los instrumentos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La institución les prestará asistencia técnica y asesoramiento científico.

Cooperación entre sectores

El trabajo de la Agencia incorporará el enfoque “Una sola salud”, que considera la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, e integra distintas disciplinas y conocimientos en el análisis de los problemas de salud.

Para ello, el Estatuto prevé la cooperación con instituciones como el Instituto de Salud Carlos III y la creación de redes de trabajo con las comunidades autónomas, las administraciones locales y otros organismos públicos.

También impulsará la investigación, la innovación y la capacitación profesional en salud pública, en colaboración con el sistema científico y universitario.

La estructura de la Agencia contará con dos departamentos operativos: el de Vigilancia, Preparación y Respuesta y el de Seguridad Química y Riesgos Ambientales.

Se sumarán tres áreas de soporte: Estrategia, Cooperación y Comunicación; Ciencia, Innovación y Calidad; y la Secretaría General.

Con todo, el Estatuto dota a la agencia de tres órganos colegiados.

Por un lado, estará el Consejo de Participación Social que canalizará la participación de la ciudadanía, los profesionales, los pacientes, las organizaciones sociales y la comunidad científica. Por otro, la Comisión Intersectorial cuya labor será la colaboración con los departamentos ministeriales cuyas políticas influyen en la salud.

Y, en último lugar, estará el Comité de Ética y Salud Pública que formulará recomendaciones sobre las implicaciones éticas y sociales de las actuaciones y programas de la AESAP.