Un estudio detecta la presencia de drogas en más de tres de cada 10 infartos en adultos de menos de 40 años

Tras analizar las pruebas de orina que solo identificaron drogas en 40,2% de ≤50 años y 59,3% de ≤40 años, los autores concluyen que la exposición reciente puede estar infraestimada y recomiendan considerar cribado toxicológico sistemático.

En menores de 50 años se detectó cocaína en 10,2%, cannabis en 12,5%, anfetaminas en 3,1% y otras drogas en 1%, y alguna droga en el 22% del grupo; en menores de 40 años la detección global fue del 39,10%.

Ya ocurrido: el estudio muestra una alta detección de drogas que sugiere asociación con infartos en población jóven; posible consecuencia futura: podría fomentar la implantación de cribado toxicológico sistemático en pacientes jóvenes con infarto.

Porque el estudio del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y la Universidad Católica San Antonio de Murcia analizó 2.573 infartos y encontró que la presencia de drogas fue del 39,10% en menores de 40 años, con detecciones de cocaína y cannabis entre los más frecuentes.

Los investigadores sugieren realizar un cribado toxicológico sistemático a jóvenes con infarto, ya que el uso de drogas recreativas podría estar infraestimado.

Entre los menores de 50 años que sufren un infarto, el cannabis (12,5%) y la cocaína (10,2%) son las drogas más detectadas.

Un estudio revela que el 39,1% de los menores de 40 años que sufren un infarto agudo de miocardio presentan consumo de sustancias estupefacientes.

Un estudio observacional del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y la Universidad Católica San Antonio de Murcia revela que el consumo de drogas se detecta en más de tres de cada 10 pacientes menores de 40 años que sufren un infarto agudo de miocardio.

El trabajo, que ha analizado las características de 2.573 personas afectadas por infarto agudo de miocardio, se ha presentado durante el Congreso de la Salud Cardiovascular 2026, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (Congreso SEC26).

Del total de pacientes, el 17,5% (482) tenía 50 años o menos, mientras que el 3,3% (91) tenía 40 o menos. El estudio, dirigido por los doctores Ramón López y Pilar Carrillo, se ha realizado en el contexto de un posible aumento de la incidencia de infarto entre la población más joven en los últimos años, que se sitúa entre un cuatro y un 10% en menores de 50 años.

El análisis apunta que los pacientes más jóvenes eran mayoritariamente hombres y presentaban menos factores de riesgo cardiovascular clásicos, como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, excepto el consumo de tabaco, presente en el 42% de estos pacientes.

El aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la elevada presencia de drogas. En el grupo de pacientes menores de 50 años, se encontró presencia de cocaína en el 10,2%, cannabis en el 12,5%, anfetaminas en el 3,1% y otras drogas en el 1%. Alguna droga se detectó en el 22% de los menores de 50 años y en el 39,10% de los menores de 40.

Además, el estudio constata que las pruebas para detectar tóxicos en orina solo identificaron la presencia de drogas en el 40,2% de los pacientes de 50 años o menos, y en el 59,3% de los de 40 o menos.

"Esto sugiere que la exposición reciente a drogas recreativas podría estar infraestimada en nuestro estudio y apoya considerar el cribado toxicológico como una práctica sistemática en los pacientes más jóvenes con infarto", ha destacado Piqueras.