Los médicos extranjeros admitidos al MIR se disparan un 150% y suponen ya casi la mitad en la convocatoria 2027

La OMC, a través de su secretaria general María Isabel Moya, advierte que el elevado número de homologaciones supondrá una "disrupción para el sistema" y un cuello de botella porque no se ofertarán las plazas de FSE necesarias para todos.

Ya ha creado una mayor presión de solicitantes para las plazas MIR: 21.668 aspirantes para 9.676 plazas en 2027, lo que incrementa la competencia y provoca un potencial cuello de botella para que los homologados accedan a la especialidad.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el aumento de homologaciones para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE)?

La mayoría proceden de América Latina; lideran Colombia con 2.826 admitidos, Ecuador con 2.344 y Perú con 933, mientras países como Rusia, El Salvador y Portugal aportan cifras muy inferiores.

En la convocatoria 2027 los admitidos extranjeros son 10.542 frente a 11.126 españoles, es decir casi la mitad; en 2017 había 4.200 médicos extranjeros entre 13.448 admitidos, lo que supone un aumento del 151% en diez años.

¿Qué proporción representan los médicos extranjeros entre los admitidos al MIR 2027 y cómo ha cambiado respecto a 2017?

Porque en 2025 se resolvieron favorablemente 30.303 expedientes de homologación de médicos extracomunitarios, lo que permitió a miles solicitar el MIR; además, la homologación es requisito previo para presentarse al examen.

¿Por qué se han disparado los médicos extranjeros admitidos al MIR en la convocatoria 2027?

La Organización Médica Colegial advierte de un cuello de botella por el gran aumento de la competencia, al requerirse el título de especialista para poder ejercer en el sistema público.

El incremento coincide con el récord histórico de homologaciones de títulos extracomunitarios alcanzado en 2025, donde destacan los facultativos procedentes de Colombia, Ecuador y Perú.

Los médicos extranjeros admitidos aumentan un 151% en diez años, alcanzando los 10.542 titulados y representando ya casi la mitad del total de aspirantes.

Un total de 21.668 aspirantes competirán por 9.676 plazas en la convocatoria del MIR 2027, lo que representa un aumento del 35% en el número de candidatos con respecto al año anterior.

El Ministerio de Sanidad ya ha publicado las listas provisionales de admitidos al MIR. Un listado que no ha pasado nada desapercibido. En concreto, 21.668 personas competirán por hacerse con una de las 9.676 plazas ofertadas.

Así, el número de aspirantes ha crecido un 35% con respecto a la convocatoria anterior, cuando se admitieron a 16.014 personas (incluyendo las plazas para personas con discapacidad).

Y lo que más ha llamado la atención de este número ha sido la proporción de médicos extranjeros que se presentarán a las pruebas: un total de 10.542. Los facultativos extranjeros admitidos al MIR se han disparado un 151% en los últimos diez años y ya suponen casi la mitad de la convocatoria de 2027.

En concreto, en la convocatoria de 2017 sólo figuraban 4.200 facultativos extranjeros entre los 13.448 aspirantes que obtuvieron luz verde para realizar la prueba, según los datos de un reciente informe sobre los resultados del MIR entre 2016 y 2025 por universidad de origen: Admitidos, presentados, con plaza y sin plaza del Sindicato Médico de Granada (SIMEG).

En cambio, las listas provisionales del próximo examen recogen ya a 10.542 titulados foráneos frente a los 11.126 españoles que han recibido el visto bueno.

Si se comparan los datos con los de hace un año, las cifras también cambian. Y mucho. En la última convocatoria, se admitieron (de forma provisional) a 16.014 médicos, de ellos 11.227 españoles y 4.787 extranjeros.

Todo esto coincide con un momento en el que se ha batido un récord histórico de homologaciones. Sólo en 2025 se resolvieron favorablemente 30.303 expedientes de médicos extracomunitarios frente a los 6.000 expedientes que se resuelven de media.

Esto ha impulsado a miles de facultativos a presentar su solicitud para el examen MIR 2027. De tal magnitud ha sido la cifra, que ya superan a los comunitarios en solicitudes: en total registran 12.569 frente a las 11.573 de los españoles.

Cabe recordar que para ejercer en el Sistema Público de Salud (SNS) o como especialista no basta sólo con tener el título homologado sino, que los profesionales deben someterse a dicha prueba. De ahí, una de las principales razones de este incremento.

La gran mayoría de los médicos foráneos admitidos son de América Latina, coincidiendo con el origen de los expedientes homologados. Lideran la lista Colombia (2.826), Ecuador (2.344) y Perú (933). En el lado opuesto están Rusia (65 admitidos), El Salvador (89) y Portugal (90).

Este alarmante resultado ya lo advirtió la Organización Médica Colegial (OMC) hace unos meses. María Isabel Moya, actual secretaria general de la institución, denunció que el desmesurado número de homologaciones supondrá una "disrupción para el sistema".

"Los nuevos profesionales saldrán al mercado y será un impacto brutal porque no pueden ejercer sin el título de especialista y, para ello, se tendrán que someter al MIR", añadió.

"Esto supondrá un auténtico cuello de botella porque ni de lejos se van a ofertar las plazas que se necesitan. No creo que superemos las 15.000 de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en 2027", precisó tras la presentación de un informe sobre homologaciones médicas en abril.

Por otro lado, Moya explicó que muchos facultativos extracomunitarios ya tienen la residencia española, por lo que competirán en las mismas condiciones que los graduados que salen de las facultades de Medicina.

"Va a ser un ratio más grande de competencia que cuando por ejemplo me presenté yo", precisó. Recordando que estas 30.303 homologaciones representan un ratio de 4,46 homologaciones por cada médico egresado de una facultad española.