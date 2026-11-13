Sanidad publica las listas del MIR 2027 con 21.668 aspirantes para 9.676 plazas

La oferta total asciende a 12.850 plazas, un incremento de 484 plazas (3,91 %) respecto a la convocatoria anterior, y representa un aumento acumulado del 53 % desde la convocatoria 2018/2019.

¿Cómo ha variado la oferta total de plazas de Formación Sanitaria Especializada respecto a la convocatoria anterior?

El plazo de subsanación es de diez días hábiles, desde el 16 hasta el 27 de noviembre de 2026, ambos incluidos, y las personas con DNI o NIE deben presentar las subsanaciones de forma electrónica.

¿Qué plazo y procedimiento tienen los aspirantes para subsanar errores en la lista de admitidos del MIR 2027?

Se prohíbe la tenencia o uso de dispositivos electrónicos y otros elementos para transmitir o recibir información; se podrán emplear equipos pasivos de detección y solo se permitirá un reloj analógico de esfera y agujas durante la prueba. Estas medidas buscan garantizar la igualdad, el mérito y la seguridad del proceso.

¿Qué medidas se han implantado para prevenir el fraude tecnológico en las pruebas del 23 de enero de 2027?

Sanidad incorporará el baremo académico en los resultados provisionales del examen y publicará su valoración junto con el resto de resultados, aunque los aspirantes acudirán al examen sin conocer antes su nota académica validada. Esto deja el peso del baremo en el 10 por ciento de la calificación final y pospone su reclamación hasta la fase de resultados.

¿Qué cambios ha introducido Sanidad en el baremo académico para el MIR 2027?

Han sido admitidos 21.668 aspirantes para 9.676 plazas de Medicina en la convocatoria MIR 2027. Esa cifra de admitidos supone la mayor concurrencia histórica para Medicina en estas pruebas.

¿Cuántos aspirantes se han admitido al MIR 2027 y cuántas plazas de Medicina hay?

Entre las novedades destacan la publicación del baremo académico junto a los resultados provisionales del examen y un refuerzo del control contra el fraude tecnológico.

Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027, constando de un examen de 200 preguntas a realizar en cuatro horas y media.

En total, la oferta de Formación Sanitaria Especializada alcanza las 12.850 plazas para 40.474 admitidos en diversas titulaciones, un 3,91 % más que el año anterior.

Sanidad publica las listas provisionales para el MIR 2027 con un récord de 21.668 aspirantes admitidos para optar a 9.676 plazas de Medicina.

Las listas de admitidos al MIR 2027 han llegado a tiempo, dejando atrás el caos y las demoras que salpicaron la edición anterior. Así, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el listado provisional. En concreto, 21.668 aspirantes optarán a 9.276 plazas de Medicina. Se trata de la cifra más alta de la historia, después de que hace un año se inscribieran 16.014 aspirantes (momento en el que se batió el récord).

En general, un total de 40.474 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.850 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Esta oferta supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,91 %. Desde la convocatoria 2018/2019, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado en un 53%.

El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas es de diez días hábiles, desde el 16 hasta el 27 de noviembre de 2026, ambos incluidos.

La presentación de subsanaciones por parte de las personas aspirantes que dispongan de DNI o NIE se deberá realizar de forma electrónica.

Formación Sanitaria Especializada 2027 Medicina: se ofertan un total de 9.676 plazas para las que 21.668 personas han sido admitidas y 2.474 rechazadas.

Enfermería: un total de 2.341 plazas para las que 11.356 personas han sido admitidas y 241 han quedado fuera.

Farmacia: un total de 377 plazas para las que 1.491 personas han sido admitidas y 35 rechazadas.

Biología: un total de 69 plazas. 1.240 personas han sido admitidas y 77 han quedado fuera.

Psicología: se ofertan 293 plazas y se han admitido a 3.922 personas, de esas 209 no han entrado.

Química: se destinan sólo 37 plazas y 318 han sido admitidas, de ellas 14 han quedado fuera.

Física: un total de 57 plazas. 479 personas han sido admitidas y 21 no han entrado en la selección.

Del total de plazas ofertadas, 1.286 (el 10 %) podrán ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, distribuidas entre todas las titulaciones.

Además, en Medicina, Enfermería y Farmacia, 995 plazas podrán ser cubiertas por egresados que no sean titulares de una autorización de residencia en España (968 en Medicina, 23 en Enfermería y 4 en Farmacia).

La orden ministerial establece que las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027.

El inicio del ejercicio está establecido a las 14.00 horas (13:00 horas en las Islas Canarias). Así, el llamamiento de las personas aspirantes comenzará a las 13:00 horas (12:00 horas en Canarias). El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas, más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Novedades de esta convocatoria

En la próxima convocatoria el departamento de Mónica García ha incorporado varias novedades.

Por un lado, Sanidad ha informado de que el baremo académico será incorporado y publicado en los resultados provisionales de las pruebas selectivas.

Esta publicación permitirá a las personas aspirantes disponer de la valoración provisional de sus méritos académicos junto con el resto de los resultados del proceso selectivo, reforzando las garantías de transparencia, publicidad y seguridad jurídica de la convocatoria.

A diferencia de ediciones anteriores —en las que la puntuación del expediente se hacía pública antes del examen junto a las listas de admitidos—, este año los aspirantes acudirán a la prueba sin conocer todavía su nota académica validada.

El peso del baremo sigue representando el 10 % de la calificación final, pero al posponer su publicación y su plazo de reclamación hasta la fase de resultados, Sanidad evita el cuello de botella administrativo que provocó los graves retrasos de la convocatoria pasada.

Además, la convocatoria refuerza las medidas de prevención del fraude tecnológico mediante la prohibición expresa de la tenencia o utilización de dispositivos electrónicos y de cualquier otro elemento susceptible de emplearse para obtener, almacenar, transmitir o recibir información durante la realización de las pruebas.

Para su control podrán utilizarse equipos pasivos de detección. Y únicamente se permitirá el uso de un reloj analógico de esfera y agujas.

Estas medidas, alineadas con las ya implantadas en otros procesos selectivos de acceso al empleo público, tienen como finalidad garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la integridad, transparencia y seguridad del proceso de acceso a la Formación Sanitaria Especializada.