Un estudio revela que el 100% de las personas porta variantes genéticas que modifican el efecto de los medicamentos

Los autores advierten posibles sesgos de participación y que la muestra no representa la diversidad genética global, por lo que los resultados no deben extrapolarse directamente a toda la población.

Ya observado: casi una de cada cuatro personas estudiadas tomaba medicamentos compatibles con sus variantes; potencial: una mayor implementación de pruebas farmacogenómicas podría reducir reacciones adversas y mejorar la eficacia terapéutica.

Los autores atribuyen la diferencia a la mayor diversidad de la cohorte All of Us y al uso de secuenciación genómica completa, lo que permite detectar variantes más frecuentes de lo esperado en poblaciones diversas.

¿Por qué los hallazgos difieren de estimaciones previas sobre la frecuencia de algunas variantes?

Variantes en CYP2C19 afectan a omeprazol y clopidogrel; UGT1A1 está relacionado con toxicidad por irinotecán y metabolismo de atazanavir; VKORC1 influye en la respuesta a warfarina.

El análisis del genoma completo de 98.590 personas mostró que el 100% tenía al menos una variante en farmacogenes y el 99,5% portaba alguna que, según pautas actuales, podría justificar ajustar una medicación.

¿Qué encontró el estudio sobre la presencia de variantes genéticas que afectan a los medicamentos?

Los expertos destacan que implementar pruebas farmacogenómicas permitiría reducir reacciones adversas graves, mejorar la eficacia de los tratamientos y avanzar hacia una medicina personalizada.

La presencia de estas variantes es muy superior a lo estimado previamente, debido a la escasa representación de poblaciones no blancas en los estudios farmacogenómicos previos.

El 99,5% de los participantes presentó alguna alteración genética que, según los criterios clínicos actuales, podría justificar un ajuste en su medicación.

Un análisis del genoma completo de cerca de 99.000 personas revela que el 100% porta variantes genéticas que alteran la respuesta a fármacos comunes como el omeprazol o la atorvastatina.

Una investigación ha analizado el genoma completo de 98.590 personas y ha encontrado que todas, sin excepción, portaban variantes genéticas que influyen en el comportamiento de fármacos tan comunes como el omeprazol o la atorvastatina.

Aunque era algo ya sospechado por los clínicos, el trabajo, publicado en la revista Science Advances, revela que la frecuencia de algunas de estas variantes es mucho mayor de lo esperado.

Esto se debe, sobre todo, a la escasa representación de poblaciones no blancas en la investigación de la farmacogenómica, la rama de la farmacia que busca cómo un gen determinado influye en cómo el cuerpo procesa un medicamento y la respuesta que obtiene de él.

La investigación ha estado liderada por Andrew Haddad, del Departamento de Farmacia y Terapéutica de la Universidad de Pittsburgh y ha utilizado la base de datos del programa de investigación All of Us, cuyo objetivo es recopilar historiales médicos electrónicos de un millón de estadounidenses de orígenes diversos.

El resultado fue contundente: el 100% contenía variaciones en al menos uno de los farmacogenes conocidos y el 99,5% presentaban alguna que, según las recomendaciones actuales, podría justificar un ajuste de la medicación.

Hay catalogadas 955 dianas asociadas a variantes genéticas clave y la inmensa mayoría de personas porta entre 5 y 15 variantes. De hecho, el 50% de los participantes tenía al menos 9 variantes, y el 24,38% (prácticamente una de cada cuatro personas estudiadas) tenía prescritos medicamentos susceptibles a las variantes genéticas que portaban.

Las variantes susceptibles a modificar el efecto de los fármacos que mostraron mayor frecuencia fueron las del gen UGT1A1, que pueden aumentar el riesgo de toxicidades graves de la quimioterapia con irinotecán o modificar el metabolismo del antirretroviral atazanavir. Se detectaron en el 59,25% de los participantes, cuando hasta ahora se pensaba que estaban presentes en hasta el 20% en ciertos grupos de población como los afrodescendientes.

También se observaron variantes de interés del gen CYP2C19 en el 59,10% de los participantes (cuando se pensaba que afecta al 15% de la población). Este gen es clave en el metabolismo de fármacos como el archifamoso omeprazol o el anticoagulante clopidogrel. Otro anticoagulante, la warfarina, es susceptible a variantes del gen VKORC1 presentes en el 52,93% de la población estudiada.

Los autores destacan el esfuerzo para lograr una representación mucho más diversa que los estudios anteriores, si bien advierten de que los resultados del trabajo no deben extrapolarse a la población general de forma directa, bien por la existencia de un sesgo de participación voluntaria o por (a pesar del número de participantes) no representar la diversidad genética global.

Sin embargo, la universalidad de este fenómeno, con el 100% de involucrados afectados, sirve de llamamiento para tener en cuenta los análisis genéticos a la hora de valorar qué medicamento y dosis utilizar.

Por otro lado, son 16 los farmacogenes estudiados y 955 sus variantes de interés, pero la secuenciación de los genomas de los participantes en el trabajo ha hallado más de 17.000 variaciones no descritas hasta el momento y que deberían ser investigadas, señalan los autores.

En declaraciones al Science Media Centre, Francisco López-Muñoz, catedrático de Farmacología y vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela, destaca la importancia del "enorme tamaño muestral" usado en la investigación y "el acierto de los investigadores al combinar secuenciación completa del genoma con información real de prescripción y uso de medicamentos", lo que permite "avanzar más allá de la simple descripción genética y acercarse a la realidad clínica asistencial".

"Los resultados refuerzan la conveniencia de implementar pruebas farmacogenómicas antes o durante el tratamiento con fármacos de uso muy frecuente, como el omeprazol y otros inhibidores de la bomba de protones, atorvastatina y otras estatinas, warfarina, codeína, tramadol u otros fármacos metabolizados por enzimas como las isoformas CYP2D6 y CYP2C19".

Reacciones mortales

En términos prácticos, "una aplicación más amplia de estas pruebas podría reducir reacciones adversas, mejorar la eficacia terapéutica y favorecer una prescripción más individualizada".

No se trata de un riesgo únicamente teórico. El gen CYP2D6, que codifica una proteína del mismo nombre, se encarga de metabolizar la codeína produciendo morfina. Algunas variantes lo hacen de forma ultrarrápida, lo que puede provocar problemas en personas con apnea obstructiva del sueño, especialmente si son niños.

También se ha descrito cómo hay variantes del gen DPYD que pueden acarrear reacciones adversas graves si la persona que porta alguna de ellas se somete a una quimioterapia con fluoropirimidinas. En el 1% de los casos, estos efectos secundarios pueden resultar mortales.

Otra quimioterapia, la 6-mercaptopurina (usada en leucemia linfoblástica pediátrica), puede provocar una toxicidad letal en las personas que portan una variante específica del gen TPMT y cuya frecuencia, hasta ahora, es de un individuo entre 800.

"Todos somos portadores de alguna variante que puede ser útil para mejorar la eficacia o seguridad de medicamentos que ya estemos tomando, o que podamos tomar a lo largo de nuestra vida", afirma María José Herrero, investigadora del Departamento de Farmacología de la Universidad de Valencia, al Science Media Centre.

España es pionera en contar con "pruebas farmacogenéticas en el catálogo de nuestro sistema público de salud", por lo que trabajos como el actual puede impulsar el uso de la farmacogenética y aprovechar "la enorme ventaja que tenemos en España".

Por su parte, y en declaraciones al mismo medio, Ángel Carracedo, responsable del grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela, señala la necesidad de "estudios de coste-eficacia para saber si estrategias de cribado de farmacogenética y alertas en la historia clínica puedan ser, en un futuro, de utilidad".