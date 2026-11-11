MSD compensará la pérdida de patente de Keytruda duplicando su 'pipeline' en otras áreas terapéuticas no oncológicas

No hay un único sustituto; las proyecciones sitúan a la oncología como aún dominante en 2032, mientras que la combinación de vacunas, enfermedades infecciosas y el crecimiento de la cartera cardiovascular (p. ej. Winrevair) debiera completar gran parte del déficit.

Podría traducirse en más inversión y lanzamientos de vacunas y tratamientos para gripe u otras infecciones, lo que aumenta la disponibilidad de opciones terapéuticas y prevención en salud pública.

¿Cómo afectará a los ciudadanos el mayor foco de MSD en vacunas y enfermedades infecciosas?

GlobalData proyecta que las ventas de infecciosas crecerán un 54% desde 2025 hasta 2032, impulsadas por vacunas y candidatas como MK-1406 en fase III y productos ya comerciales.

¿Por qué las enfermedades infecciosas serán el principal motor del crecimiento no oncológico de MSD?

Lo ya ocurrido: en 2025 los no oncológicos representaron 27% de las ventas; lo previsto: si se duplican llegarían al 44% en 2032, reduciendo la dependencia de Keytruda pero sin eliminar la importancia de la oncología.

¿Qué consecuencias tiene para MSD que las ventas de productos no oncológicos se doblen entre 2025 y 2032?

Porque Keytruda dejará de tener exclusividad en varios mercados entre 2028 y 2033 y sus ingresos caerán más de un 57% hacia 2032, por lo que la compañía necesita nuevas fuentes de ventas para compensar esa caída.

¿Por qué MSD quiere duplicar su pipeline en áreas no oncológicas tras la pérdida de patente de Keytruda?

Como parte de su estrategia de contingencia, la multinacional también ha puesto en marcha un plan de reestructuración global para ahorrar 3.000 millones de dólares anuales hasta 2027.

Las áreas de enfermedades infecciosas y la división cardiovascular serán los principales motores de crecimiento, destacando impulsores como Winrevair y nuevas vacunas.

La farmacéutica planea duplicar su cartera de productos no oncológicos para 2032, alcanzando los 29.900 millones de dólares para mitigar el impacto de la pérdida de patente.

Los ingresos de Keytruda caerán más de un 57% tras vencer su patente, afectando gravemente a MSD, ya que este fármaco genera casi la mitad de las ventas de la compañía.

De cara a 2032, los ingresos de Keytruda -exitoso medicamento contra el cáncer de MSD (la Merck americana)- caerán más de un 57% tras la expiración de su patente en diferentes países. Este tratamiento ha generado más de la mitad de los ingresos totales de la compañía, por lo que la farmacéutica se enfrenta a grandes pérdidas.

Una caída de ingresos que pretende compensar duplicando su pipeline (cartera de productos en desarrollo) en otras áreas terapéuticas no oncológicas en los próximos seis años.

Se prevé que este crecimiento esté impulsado por seis áreas terapéuticas, siendo las enfermedades infecciosas el principal motor. Así lo señala GlobalData en un reciente análisis sobre la evolución de la compañía.

Cabe destacar que los tratamientos contra el cáncer son el principal motor de crecimiento del laboratorio americano. Por ello, la marcada dependencia a esta área le está obligando a tener que diversificar su negocio ante el vencimiento de patentes.

En 2025, la cartera de productos no oncológicos de MSD generaron 14.100 millones de dólares (12.647 millones de euros), lo que representa sólo el 27% de las ventas totales de la farmacéutica, que se situaron en 51.800 millones (46.451 millones de euros).

En cambio, la oncología generó 37.700 millones de dólares (33.807 millones), el 50% de las ventas totales. Gracias a la versión subcutánea de Keytruda y a los próximos lanzamientos de fármacos superventas, se prevé que la oncología siga siendo la principal área terapéutica de la farmacéutica en 2032, con una facturación de 38.500 millones (34.511 millones).

Sin embargo, esto supone un crecimiento de tan sólo el 2% con respecto a 2025, una desaceleración significativa en comparación con el aumento del 104% en las ventas de tratamientos contra el cáncer entre 2020 y 2025.

Por eso, los analistas de la consultora pronostican un fuerte impulso de otras áreas. Esperan que las ventas de productos no oncológicos se dupliquen entre 2025 y 2032, alcanzando finalmente los 29.900 millones de dólares (26.808 millones) y representando el 44% de las ventas totales previstas por la compañía, que ascenderán a 68.400 millones de dólares (61.328 millones).

Tras haber generado 5.800 millones de dólares en 2025, se pronostica que las ventas de productos para enfermedades infecciosas crezcan un 54%, hasta alcanzar los 9.100 millones en 2032.

Aparte, MSD cuenta con divisiones sólidas en vacunas: se estima que en 2032 esta área siga siendo un importante motor de ventas para las enfermedades infecciosas.

Por ejemplo, a pesar de haber perdido la exclusividad de mercado en 2016, se prevé que ProQuad (la vacuna combinada tetravalente que protege contra el sarampión, paperas, rubéola y varicela) generará 2.770 millones de dólares en 2032.

Otro factor clave es MK-1406, una vacuna candidata contra la gripe estacional en fase III, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y que alcanzará ventas de 1.860 millones en 2032.

Por otro lado, su división cardiovascular será la que proporcione un mayor crecimiento: se espera que sus ingresos se cuadrupliquen, pasando de 1.760 millones en 2025 a 7.760 en 2032.

Este aumento estará impulsado principalmente por Winrevair, aprobado en 2024 para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.

Tras alcanzar ventas de 1.400 millones de dólares en 2025, se prevé que sus ventas se quintupliquen, llegando a 6.900 millones de dólares en 2032. Para entonces, se espera que el fármaco represente aproximadamente el 89 % de los ingresos cardiovasculares de MSD.

En general, estiman que el pipeline de otras áreas terapéuticas desempeñe un papel cada vez más importante para mitigar el impacto de la expiración de la patente de Keytruda.

"Aunque se prevé que la oncología siga siendo el área terapéutica más importante para 2032, la expansión de las ventas de productos no oncológicos reducirá la dependencia de la compañía de este fármaco y proporcionará una base de ingresos más diversificada", argumenta Jasper Morley, analista farmacéutico de GlobalData.

Keytruda

MSD tiene una fuerte dependencia a Keytruda, y no es para menos: a lo largo de estos años, el fármaco se ha convertido en el más vendido del mundo.

Por sí solo genera más de 30.000 millones de dólares al año (unos 26.890 millones de euros), lo que supone entre el 45% y el 48% de los ingresos totales de la compañía (que rondan los 65.000–67.000 millones de dólares anuales).

Desde su aprobación por la FDA en 2014, Keytruda ha obtenido la aprobación para más de 40 indicaciones oncológicas.

Sin embargo, se prevé que su exclusividad en el mercado estadounidense expire en 2028, seguida de Europa en 2031 y Japón en 2033.

Por ello, la compañía ya se está preparando para cuando eso ocurra y no sólo está potenciando su cartera de productos sino también ha desplegado un plan de recortes.

La multinacional informó en julio de 2025 un programa de reestructuración global para ahorrar 3.000 millones de dólares (2.690 millones de euros) al año hasta 2027. Este plan contempla recortes en puestos administrativos, comerciales y de investigación y desarrollo a escala mundial.