Éxito de la opa sobre Recordati: los fondos CVC y GBL alcanzan el 90% de la compañía y la retirarán de bolsa

Respighi BidCo es la sociedad creada por CVC y GBL para ejecutar la opa; fue la entidad que elevó la contraprestación y permitió superar la cota del 90% necesaria para culminar la operación.

¿Quién es Respighi BidCo y qué papel tuvo en la opa sobre Recordati?

Casen Recordati es el tercer mercado europeo para la multinacional y emplea más de 300 personas en España; la planta de Utebo produce más de 24 millones de unidades anuales y exporta más del 75% de su producción a 55 países.

¿Qué peso tiene la filial de Recordati en España y qué importancia tiene la planta de Utebo?

Ya ocurrido: la operación implica que Recordati quedará fuera del escrutinio público; podría traducirse en más exigencia de márgenes en España y ajustes operativos. Potencial: los fondos pueden invertir en ampliar capacidad en Utebo y priorizar medicamentos para enfermedades raras.

¿Qué consecuencias tiene la entrada de gestores de private equity en Recordati para la filial española Casen Recordati?

Al lograr 91,93% superaron el umbral del 90%, lo que permite la compra forzosa del resto de acciones y la exclusión de la cotización de Recordati en Euronext Milan.

¿Qué significa que hayan alcanzado el 91,93% y cómo afecta a la cotización de Recordati?

CVC y GBL lanzaron la opa para tomar el control y retirar Recordati de Euronext Milan; ofrecieron 53 euros por acción tras mejorar la oferta inicial de 51,29 euros.

¿Por qué CVC y GBL lanzaron una opa sobre Recordati y qué precio ofrecieron?

La entrada de la gestión de capital privado busca maximizar la rentabilidad en un plazo de cuatro a siete años, lo que podría implicar mayor exigencia de márgenes y posibles ampliaciones en la fábrica aragonesa.

España representa el tercer mercado europeo más importante para la multinacional a través de su filial Casen Recordati, que cuenta con una sede en Madrid y una planta industrial en Utebo (Zaragoza).

Superado el umbral del 90%, la operación dará paso a la compra forzosa del resto de títulos y a la exclusión definitiva de cotización del laboratorio en la Bolsa de Milán.

Los fondos CVC y GBL logran alcanzar el 91,93% del capital de la farmacéutica Recordati tras elevar su oferta a 53 euros por acción, valorando a la compañía en unos 11.000 millones de euros.

La firma de capital privado CVC y el grupo de inversión belga GBL han lanzado una oferta pública de adquisición (opa) sobre Recordati. Ambas compañías han logrado alcanzar el 91,93% del grupo farmacéutico italiano.

Este resultado positivo sitúa a la oferta por encima del umbral clave del 90% y abre el paso para la compra forzosa de las acciones y la posterior exclusión de cotización del laboratorio de Euronext Milan. Es decir, su retirada de bolsa.

Así, la compañía está valorada en unos 11.000 millones de euros.

Antes de prorrogar el plazo, la oferta ya había convencido al 74,6% de los accionistas, superando el 66,7% necesario para salir adelante.

El precio final quedó fijado en 53 euros por acción, y quienes vendieron en esta última fase cobrarán el 17 de noviembre.

Llega así a su fin una compleja operación en la que ambos fondos tuvieron que mejorar su propuesta inicial.

El pasado octubre, de hecho, Respighi BidCo -la sociedad creada por ambas fondos- elevó la contraprestación de 51,29 EUR a 53 EUR por acción, un incremento que resultó decisivo para superar la cota del 90% y culminar con éxito la salida de la compañía de Piazza Affari.

Filial española

Recordati cuenta con un peso estratégico en España a través de su filial Casen Recordati, que representa el tercer mercado europeo más importante para la multinacional.

La compañía emplea a más de 300 trabajadores en el país, repartidos entre su sede comercial en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y un centro industrial en Utebo (Zaragoza).

Esta fábrica aragonesa es un pilar clave para el grupo: elabora más de 24 millones de unidades al año y exporta más del 75% de toda su producción a 55 países.

Aunque la opa sobre Recordati se ha ejecutado sobre la matriz italiana y no implica una venta separada de la filial española, el verdadero impacto vendrá marcado por la salida de bolsa y la entrada de gestores de capital privado (private equity).

Libres del escrutinio de los resultados trimestrales públicos, los fondos buscarán maximizar la rentabilidad de Recordati en un plazo de cuatro a siete años mediante ajustes de eficiencia de costes e inversiones selectivas.

Para la estructura española, esto puede traducirse en una mayor exigencia de márgenes, pero también en posibles ampliaciones de capacidad en las líneas más rentables de Utebo y un impulso al catálogo de medicamentos para enfermedades raras.