Luz verde al nuevo modelo de dependencia: el Gobierno aprueba 7.240 millones de euros para 2027

El servicio de ayuda a domicilio se extiende más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, permite prestación compartida entre usuarios y garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual reconocida.

¿En qué consiste la ampliación del servicio de ayuda a domicilio y qué impacto tiene para la atención?

La reforma modifica el Real Decreto 1051/2013 y establece que el plazo máximo de resolución de expedientes pasará de seis a tres meses, recortando a la mitad el tiempo para responder solicitudes de prestaciones.

Ya se ha aprobado la ampliación del reconocimiento legal de familias monomarentales y la asignación de más de 820 millones anuales para beneficiarlas; en el futuro, podrían acceder a deducciones fiscales y descuentos en transporte similares a los de familias numerosas.

¿Qué ya ha ocurrido y qué podría ocurrir a las familias monomarentales tras el real decreto‑ley?

La norma reconoce la teleasistencia para todas las personas en situación de dependencia, garantiza prestación las 24 horas todos los días y la declara compatible con otros servicios, por lo que podrán recibirla usuarios de cualquier grado reconocido.

El Ejecutivo aprobó un real decreto‑ley para consolidar el cambio de modelo tras reformar las leyes de dependencia y discapacidad; esa medida fija la financiación estatal al 50% y asigna 7.240 millones para 2027.

¿Por qué el Gobierno va a financiar el 50% del nuevo modelo de dependencia con 7.240 millones en 2027?

Se amplía la protección a más de 760.000 familias: las monomarentales con dos hijos o con progenitor con discapacidad accederán a los beneficios fiscales y ayudas de las familias numerosas.

La teleasistencia será garantizada las 24 horas del día durante todo el año para todas las personas dependientes, sin importar su grado reconocido.

El tiempo máximo de resolución de los expedientes de dependencia se reducirá a la mitad, pasando de seis a tres meses.

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con una partida de 7.240 millones de euros para 2027, asumiendo el 50% de la financiación del nuevo modelo de dependencia.

Luz verde al cambio de modelo de cuidados del sistema de la dependencia: el Gobierno asumirá la financiación del 50%. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para consolidar el sistema inyectando una partida de 7.240 millones de euros para 2027. Así lo ha anunciado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, en la rueda de prensa posterior.

Esta inversión representa un 423 % más que en 2020, antes de la puesta en marcha del Plan de Choque, y un 124 % más que en 2023, al inicio de la legislatura.

Un crecimiento que ha sido posible gracias a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su aprobación en el Congreso el pasado mes de julio. Además, el nivel acordado de financiación alcanzará también un máximo histórico, con 970 millones de euros transferidos directamente a las comunidades autónomas.

Asimismo, y con el fin de garantizar la aplicación correcta y efectiva de la reforma de ambas leyes, la reforma actualiza diversos aspectos del Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD).

Esta adaptación permite ajustar la normativa reglamentaria al nuevo marco legal, asegurar la coherencia del sistema y facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidos a las personas en situación de dependencia.

En este sentido, la nueva norma modifica, entre otras cosas, la regulación de la teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido.

Se garantiza la prestación permanente las 24 horas del día, todos los días del año y se declara compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema.

Cabe destacar que también se modifica la definición del Servicio de ayuda a domicilio ampliándolo más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual reconocida.

"Esta norma nos va a permitir reducir los plazos de resolución de expedientes. Se va a pasar de seis a tres meses. Vamos a recortar a la mitad el tiempo máximo para que las administraciones puedan responder a las solicitudes de las prestaciones de las personas en el menor tiempo posible", ha explicado Bustinduy.

Familias monomarentales

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un real decreto-ley para ampliar la protección a las familias con más necesidades de apoyo a la crianza como son las monomarentales, las numerosas con pocos recursos económicos y las de personas con discapacidad.

Como ha anunciado el ministro, esta norma va a beneficiar a más de 760.000 familias y supondrá destinar más de 820 millones de euros al año para estas.

Así, el real decreto-ley establece qué unidades familiares pueden ser consideradas como monoparentales o monomarentales, incluyendo no sólo a quienes crían en solitario, sino también determinadas situaciones de guardia exclusiva, violencia de género o ausencia prolongada de uno de los progenitores.

El objetivo es superar la actual fragmentación normativa y garantizar un reconocimiento homogéneo en todo el territorio nacional.

Además, la nueva norma supone, que las familias monomarentales con dos o más hijos vean equiparados los beneficios de su título al que tienen las familias numerosas, al considerar que las personas progenitoras con más de un hijo a cargo asumen mayores responsabilidades de crianza y cuidados.

Esto significa que, por ejemplo, una madre sola con dos hijos menores de edad y unos ingresos netos de 24.000 euros al año podrá deducirse 100 euros al mes al ser reconocida como familia numerosa, lo que equivale a tener 1.200 euros al año en deducciones fiscales con los que poder disponer de recursos adicionales para alimentación, ropa, material escolar o transporte

Asimismo, esta equiparación se traducirá en descuentos importantes en transporte público o mayor acceso a becas, entre otras medidas, tal y como disfrutan las familias con un título de numerosa.

La norma otorga también los beneficios de las familias numerosas a aquellas familias con dos hijos en los que una persona progenitora (padre o madre) tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Y en el caso de las familias monomarentales en las que la persona progenitora tiene una discapacidad y dos hijos tendrán consideración de familia numerosa especial.

Esta medida reconoce que la discapacidad en el hogar genera un mayor coste económico y aquellas familias con esta situación que puedan acceder ahora al título de familia numerosa, podrán deducirse unos 1.200 euros al año.

También se amplía la categoría de familia numerosa. Hasta ahora se concedía a las familias con cinco hijos o más, y, con la entrada en vigor de esta nueva norma, se hace extensible a las familias con cuatro hijos o más. Igualmente, las familias que tengan tres hijos y bajos recursos económicos podrán acceder a la categoría especial del título de familia numerosa.

Esto significa que se extiende a familias con tres hijos y una renta por miembro inferior al 150% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). E

Esto se traduce en que, por ejemplo, una familia con tres hijos y unos ingresos netos de 36.000 euros al año podría deducirse 1.200 euros al año con la consideración de familia numerosa de categoría especial, lo que supone disponer de 100 euros más mensuales para poder adquirir suministros básicos.